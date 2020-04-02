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新冠病毒在中國造成的疫情基本得以控制的同時，世界各國的疫情卻還在繼續惡化。

周三（4月1日）英國的死亡人數超過500，創下了單日死亡人數最多的紀錄。與此同時，英國醫療部門的物資緊缺問題，英國的病毒測試仍然沒有達到預期人數的問題，都成為輿論和公眾最為關心的問題。

英國疫情日益嚴重之際，在英國劍橋大學學習的中國著名電商集團——京東創辦人劉強東的妻子章澤天萌生了為英國捐贈物資的念頭。

周四（4月2日）劉強東、章澤天夫婦和京東集團宣佈，向英國捐贈500萬隻口罩、50台有創呼吸機以及60餘萬件防護服、護目鏡和醫用手套等醫療物資。首批物資將於4月7日運抵英國。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年，京東集團在美國納斯達克證券交易所正式掛牌上市，成為中國第一個成功赴美上市的大型綜合性電商平台

正在北京的京東公益基金會榮譽理事長章澤天在接受BBC中文網的專訪中介紹說，在英國的華僑和留學生可在4月10日至12日通過京東網站和App免費領取口罩，京東將會送貨上門。

章澤天說，向英國捐贈物資雖然與她在劍橋大學就讀有關係，但更多的還是考慮到英國的華人華僑和留學生人數眾多，特別是在英國的華人和留學生團體在中國疫情開始物資短缺的時候，曾通過京東物流向湖北地區捐贈了大量的口罩和消毒液。

知恩圖報

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章澤天說，幾個月前她和劍橋的華人與中國留學生們一起為中國的疫情採買運送各種醫療物資，而現在她雖然回到了中國，仍然有很多留學生滯留在英國，所以她很希望能在這樣的困難時刻為在英國的華人和留學生盡點力。

由於歐洲其他國家，特別是意大利、西班牙等國家的疫情特別嚴重，京東也會密切關注有需要的地方。章澤天透露，京東除了捐贈物資之外，也在幫助很多國家採購物資。

她說： 「平時京東可以為大家採購錦上添花，但是這次疫情以及以往出現重大災害的時候，我們的捐贈也能夠讓大家感受到京東和京東物流在有需要的時候雪中送炭。這方面應該是接下來可以繼續努力的方向。」

助人助己

圖片版權 Jingdong Image caption 肺炎疫情中京東公益基金會榮譽理事長章澤天（上右）與公益團隊視頻會議。

京東為英國捐助的這批物資大部分都來源於中國企業。在抗疫的過程中，中國國內大量企業轉產口罩、防護服等醫療物資，供應中國市場的需求。如今京東利用自身職能供應鏈和物流一體化的優勢，迅速採購和調配大量救援物資發往海外，一方面幫助了中國企業復工復產，釋放產能，一方面為更多地區提供了所需的援助。

最近西方媒體中，有關從中國採購的抗疫物資質量不合標凖的批評和指責聲不斷。京東在把握物資質量關這方面又採取了什麼措施，確保所有的公益努力不再受到質量問題的影響呢？

章澤天向BBC中文表示，京東所有採購的物資一定確保經過了國家的認證。因為每個國家的要求不一樣，所以團隊會事先與各國政府部門諮詢，查詢具體要求，盡量滿足並確保採購的都是經過認證的商品。