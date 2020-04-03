圖片版權 Getty Images Image caption 全球許多公司實行靈活工作制，允許僱員在家中辦公。

自中國武漢爆發新冠病毒疫情至今已經過去了三個多月。繼中國採取史無前例的封城、隔離措施之後，許多國家都採取了非常嚴厲的措施，要求人們居家隔離，阻止病毒的繼續蔓延。

疫情對世界各地經濟、生產、生活方方面面的衝擊，彷彿一場沒有硝煙的世界大戰。為了應對這場戰爭，各行各業想盡辦法維持正常，數以億計的人們被迫遠程辦公居家上班。

在這些極端措施帶來諸多環境好處，使城市空氣污染降低、自然生態得以恢復，繁華鬧市重現鳥鳴的同時，你是否想過世界範圍的居家辦公開創了一個怎樣的先例？對今後的社會和人們的生活方式會造成哪些深遠的影響？

如今疫情遠沒有結束，卻並不妨礙開始反思、評估和展望：居家辦公究竟有哪些利和弊？

國家規劃

在國家層面，已經有機構預計，疫情將對人們的生活方式、工作方式和出行方式帶來深刻的變化。

英國創辦於1905年的老字號汽車服務協會（The AA）估計，因為人們在疫情中掌握了居家遠程辦公的各項技術，疫情過後對交通運輸的需求將會降低。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年英國前首相在鄉村酒吧招待到訪的習近平。工作了一天的人們到酒吧裏消遣社交是英國文化的一部分。

目前英國政府為了改善道路交通堵塞的財政開支每年高達270億英鎊，高速鐵路的預算更是高達1000億英鎊。如果運輸交通需求降低，還會需要這樣的工程嗎？

節省下來的經費是否可以投入到其他的行業呢？

英國汽車服務協會AA的主席埃德蒙·金（Edmund King）表示，交通運輸等基礎設施的財政支出或許可以投入到網絡寬帶改善工程，因為更加快速的網絡服務是保證人們居家遠程工作的基礎。

由此來看，互聯網已經極大地改變了人類社會，而更先進的5G技術將為未來更多人遠程居家辦公提供更大的便利。

如果從這個角度來思考，或許能判斷未來社會中哪些行業更有發展前景，哪些行業將會因為人們生活方式的改變而式微甚至淘汰。

公司營運費用

如果員工居家辦公在疫情結束之後成為常態，傳統意義上的辦公室時代是否走到了盡頭？

據德國公司Statista統計，倫敦最繁華熱鬧的市中心——西區（West End），是全歐洲辦公樓租金最貴的地方。最新的數字顯示，2019年倫敦西區辦公樓的年租金每平方英尺高達450英鎊。

一般而言，每個員工需要約100平方英尺的活動範圍，除了擺放辦公桌和其他辦公設備（打印機、複印機）還提供適當的活動空間（茶水房、休息室、會議室等）

如此算來，一個100人的公司，一年的辦公室租金就超過400萬英鎊，這還不包括水、電、通訊（電話、上網）、清潔等等雜費。

圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦市中心最繁華熱鬧的皮卡迪裏廣場（Picardilly Circus）在疫情下變得冷清。這附近的辦公租金是歐洲最貴。

而員工如果在家辦公呢？即便省不下全部，也能節省這份高額租金的相當一部分。至於員工在家辦公所需要的電腦電話等費用可以忽略不計，因為在辦公室裏上班也必須提供，更何況很多公司在沒有疫情的時候就已經為員工配備了這些隨時隨地為公司服務的現代辦公必需品。

除此之外，員工如果將上班通勤的時間也用於工作，即便每天多工作一個小時，那麼公司就多了100個小時的工作時間，相當於每天增加12.5個八小時制的全職員工。

員工福利

對員工而言，遠程上班除了減免了通勤時間，省去早出晚歸之奔波，還節省了交通費用。

再以倫敦為例，市區交通費從中心向郊外分為六個區。住在六區的員工到最中心的一區上班，車費年票為2568英鎊。2019年，英國年收入中位數約為3萬英鎊。省下一年車票相當於加薪約10%。

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有家庭的員工，還能享受更多的天倫之樂，省下僱請保姆接送孩子的費用，增加了與孩子共處的時間，可謂工作生活雙豐收。

如此一來，員工的生活壓力減輕，有更多時間鍛煉身體關注家庭，有助於減輕國家醫療系統的負擔，甚至有可能化解西方工業化國家生育率偏低、人口老齡化的問題。

個人與社會

繁忙的現代生活沒有給上班族留下多少業餘時間交際，成就了社交網絡如今的紅紅火火，彌補了人們不能面對面交流的空白。

如果有朝一日大部分的人居家工作難得出門，從前傳統的交際方式是否會再次復興呢？

在英國，酒吧曾經是街坊鄰里親朋好友會面的好地方，是人們消除孤獨感融入社會的重要場所，也是傳統文化、社區氛圍必不可少的部分。2018年曾有調查得出結論稱，英國四分之一的情侶是在酒吧裏結識的。

然而自2001年以來的20年間，散佈在英國各地的小型酒吧紛紛結業關門，總數減少了一半。原因與營運成本大漲、酒價昂貴、年青一代關心健康遠離酒精有關之外，另一個原因是年青人在互聯網蓬勃發展的這20年中，找到了價廉物美的網絡社交平台。

但是，人們在工作時間通過網絡交流了一天之後，是不是更願意到酒吧、茶館裏去與朋友面對面交流呢？

居家遠程上班，無疑也給自我管理和人際關係帶來挑戰。除了需要更好的時間效率管理、與遠處的同事們加強溝通、獨立面對工作壓力之外，更需要避免與身邊也在遠程上班面對工作壓力的親人髮生矛盾。

唐代大詩人李白曾說：眾鳥高飛盡，孤雲獨去閒。相看兩不厭，只有敬亭山。日久仍然情深固然美好，相看兩相厭卻是人之常情。據中國媒體報道，疫情期間很多地方的離婚率上升。有夫婦宣稱，日夜相守讓彼此看清了對方真面目。

你的器材不支持播放多媒體材料 不少醫生和專家提醒市民，行山雖然可以鍛煉身體，增強免疫力。但人群聚集時仍需戴口罩。

而在身體和精神健康層面，長期與人隔絶沒有社交生活將造成無法彌補的損害。有研究指出，這可能導致大腦功能退化和精神抑鬱。

疫情中不得已而為之的遠程居家上班的利與弊，還能讓人列出更長的單子。享受遠程上班的人樂在其中，厭煩了孤獨工作的人盼著早日恢復正常。

然而，一個必須面對的問題是，疫情過後還能一切回到從前嗎？那些即將發生的變化，你我是否已經做好了應對的凖備？