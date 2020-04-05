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新冠病毒疫情日益嚴峻，英國女王伊麗莎白二世5日發表電視講話，敦促國人「自律"、"堅強」。

除了每年一度的聖誕日外，女王正式講話極為罕見。

在位六十餘載，英國遭遇舉國危機、哀痛之際女王公開講話只有三次，新冠疫情中這一次是第四次。

女王講話內容有哪些？

4月5日英國夏令時晚8點，女王發表在溫莎城堡提前錄製的全國電視講話。

92歲高齡的女王在講話中強調「自律、堅強」等傳統價值觀。

她還說，她理解國人面臨的哀傷、痛苦、經濟難關。

女王還向英國醫護人員、關鍵領域工作人員表示感謝，並強調了個人的作用。

她說，希望未來每個人都能為自己如何應對挑戰而感到驕傲，希望後輩人會說，這一代英國人的堅強不遜前人。"

女王說，「自我約束、無驚無懼的堅韌、共度難關」仍然是英國的個性。

圖片版權 PA Media Image caption 疫情下女王每周一次和首相的例會改為電話連線

分析：女王的信號—團結一心、眾志成城

BBC王室事務記者戴蒙德

國家分裂之際，女王不會發聲，那是要由政府和反對黨來辯論和打拚的問題。

2003年伊拉克戰爭、1956年蘇伊士運河危機入侵埃及期間，女王都沒有講話。那兩次衝突都有英國軍人參戰，國內民意都有嚴重對立。1970年代英國大罷工期間，女王也沒有講話。

那樣的時刻，呼籲團結一心很容易被人解讀為選邊。

今天的情況截然不同。

女王暫居溫莎，有足夠的空間放鬆，她或許不需要面臨和成千上萬的蝸居、失業或面臨失業的臣民同樣的難關，但是她的長子查爾斯王子已經確診。通過每天收到的公文、報紙、收聽收看的廣播電視，女王和臣民一樣非常清楚眼下挑戰之巨大。

她不會告訴你應該如何洗手、必須待在家裏--那是政府需要管的事。

女王會展現無驚無懼的堅毅，她相信，那是英國的國家個性。

她會感謝那些必須感謝的人，她會回顧英國從前遭遇的劫難，但是，女王要發出的信號是：面臨困境，團結一心、眾志成城。

圖片版權 Reuters Image caption 查爾斯王子確診感染，目前已經結束自我隔離

女王為什麼現在發表講話？

女王電視講話是在溫莎城堡提前錄製的。

為了保持社交疏離，錄製現場只有一位身穿防護裝置的攝像師，其他工作人員、技術人員都在另一個房間。

BBC王室事務記者維切爾說，女王發表講話是白金漢宮和唐寧街妥善協商後作出的決定。

他說，女王現在發表講話主要是為了安撫、振奮民心。

BB王室事務記者戴蒙德則說，此次英國遭遇疫情危機以來，王室一直比較低調，王室官員表示很清楚這一點。

部分原因是必須。女王和查爾斯王子都在70歲以上，遵循政府建議，需要自我隔離避險。「正常」危機下，威廉王子和凱特王妃--劍橋公爵夫婦可能會更多露面，但是政府要求避免一切不必要的旅行，如果劍橋公爵夫婦去一線探望工作人員，等同發出錯誤信號。

戴蒙德還說，如果在疫情爆發最早期女王講話，有可能會干擾政府必須傳達的緊急信息。

截至4月4日當地時間上午，英國新冠病毒死亡病例達到4313例，單日新增708例；確診總計41904例，單日新增3755例。

女王長子、英國王儲查爾斯王子3月26日宣佈確診感染，目前已經結束七天的自我隔離。

圖片版權 Getty Images Image caption 1997年，英國女王在戴安娜王妃葬禮日和前來吊唁的民眾

女王曾在哪些時候向全國講話？

女王發表全國講話非常罕見，這次電視講話只是她在位期間英國遭遇危機、哀痛之際第四次向全國人民講話。

此前三次分別為：

1991年：英國加入第一次海灣戰爭。女王呼籲國人為戰事「迅速」結束祈禱。

1997年：戴安娜王妃葬禮前夜，女王在白金漢宮發表講話。

2002年：母親葬禮前夜，女王發表特別演講。

女王在位期間還發表過另外一次演講，那一次的主題是喜慶：2012年慶祝她即位60週年的"鑽禧"慶典。