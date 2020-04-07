肺炎疫情全球蔓延 英國保守派加強譴責中國

圖片版權 Getty Images Image caption 中國的戰疫措施也招致了外部關於集權專制、限制人身自由和言論自由的批評

隨著新冠疫情在全球蔓延，英國議會一批議員指責中國散佈虛假信息，阻礙了全球抗疫努力，讓更多人付出生命代價。同時他們還指責俄羅斯和伊朗隱瞞各自的疫情真相，呼籲英國政府「直面並且反擊」外國製造的謊言。

「中國掩蓋真相」

據《獨立報》周一報道，英國議會議員表示，中國在疫情爆發初期試圖掩蓋真相，後來又誤導疫情輿論，阻礙了遏制疫情的國際努力。

下院外交事務委員會的報告說，中國作為疫情爆發國應該在採集數據，並且同其他國家分享研究方面發揮主要作用，幫助其他國家控制Covid-19病毒傳播。他們還指責習近平領導的政府「混淆真相」，沒有透明。

英國議會下院外交事務委員會的主席湯姆‧圖根哈特（Thomas Tugendhat）在《星期天郵報》發表評論說，中國「像傳播病毒那樣迅速傳播不實信息。」

保守黨議員圖根哈特說，「和所有專制政權一樣，中國政府很脆弱。它惡毒地散佈謊言和恐懼，維持對人民的權力和控制，因此它在病毒出現的時候要掩蓋真相。」

圖片版權 EPA Image caption 圖根哈特領導的下院外交委員會多次關注中國國際影響力擴大的問題。

呼籲與中國脫鉤

圖根哈特還指出，「毫無疑問，中國決心要創建一個由它領導的新的世界秩序。在我們把政治精力消耗在局部爭議的時候，中國領導人正在制定全球計劃。當我們盡力擺脫布魯塞爾控制的時候，卻忽略了來自北京的控制在不斷加強。」

圖根哈特領導的下院外交委員會多次關注中國國際影響力擴大的問題。圖根哈特也是中國電訊公司華為進入英國移動網絡主要的反對聲音。去年5月他曾在議會辯論中說，允許華為加入建英國5G網絡建設等於養虎遺患（原話是「為龍搭巢」）。

去年在香港發生持續抗議騷亂後，圖根哈特曾主張英國給香港公民英國公民身份，以表達對香港人的支持。

這次圖根哈特在《星期天郵報》的評論中說，英國在疫情爆發後應該重新檢討同中國的關係。他說「難道我們希望進口中國的產品和他們的專制主義價值體系？還是我們應該和其他自由國家合作，減少我們對專制的依賴？」

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情蔓延阻礙航運和生產供應鏈，全球經濟一片哀鳴。

要求中國賠償

周一（4月6日），英國保守派智庫發表了一個關於全球健康危機的報告。題為「新冠病毒賠償：評估中國潛在的罪責和法律應對途徑」的報告說，中國必須為新冠病毒損失向英國賠償3510億英鎊。

英國智庫亨利•傑克遜協會（Henry Jackson Society）的調查建議，首相約翰遜應該向中國索賠價值3510億英鎊的新冠病毒疫情賠償。

據《星期天郵報》報道，該智庫報告估計新冠病毒傳播造成全球100多萬人感染，包括英國，美國和日本在內的7國集團已經因此蒙受了3.2萬億美元的經濟損失。、

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情全球蔓延，世界各地汽車廠停產。

報告認為，中國通過COVID-19病毒蔓延已經給全世界造成巨大經濟損失，而且有證據表明中國政府違反了國際健康責任。報告裏面羅列了英國可能採取的司法途徑，包括通過聯合國和國際法院。

英國下院外交委員會的報告指責世界衛生組織的誤導作用。與此同時，美國保守派雜誌《國家評論》也發表文章說，雖然世界衛生組織投靠了中國，但國際社會可以讓中國付出法律和政治的代價。

《國家評論》的文章認為在向中國索賠方面，包括聯合國安理會和國際法院等國際機構並沒有有效的強迫手段，因此建議美國說服其他國家，在學術交流，經貿合作方面對中國施壓，最後還可以針對中國的一帶一路，在一帶一路沿線中國投資的地方，沒收中國國有企業資產來補充新冠病毒造成的損失。