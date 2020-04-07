圖片版權 Getty Images Image caption 拉布（右）被指定在約翰遜首相無法工作時代理其職責

英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）因新冠病情惡化轉入重症監護病室，此前指定由外交大臣兼第一國務大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab) 在必要時代理履行首相職責。

拉布在英國政壇相對資歷較淺，人們對他的了解不太多。

現年46歲的拉布從政前是律師，堅定的脫歐派，曾在前首相卡梅倫和特蕾莎·梅內閣中任要職。

2019年，拉布曾參加過保守黨黨魁的角逐，但在第二輪投票中被淘汰出局。

多米尼克·拉布其人

圖片版權 Getty Images Image caption 沙特國王薩爾曼與英國外相拉布會談

出生日期：1974年2月25日

職位：外交大臣，伊舍和沃爾頓選區的保守黨議員

教育：先後就讀於牛津和劍橋大學，之前在查洛納文法學校接受教育

家庭：已婚，妻子叫艾麗卡·雷，巴西人，有2個兒子

從政前：任英國外交部律師。他領導的團隊負責將戰爭罪犯送上海牙國際戰爭罪法庭接受審判

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律師背景

拉布從小在英格蘭白金漢郡長大，父親是出生於捷克的猶太難民，1938年逃離納粹來到英國。

拉布從文法學校畢業後考入牛津大學就讀法律專業，之後又轉入劍橋大學攻讀碩士學位。

畢業後，他先進入律師行在商界當律師，後來進入外交部，繼續從事法律事務。

拉布2006年開始從政，先是作為脫歐派保守黨議員戴維·戴維斯的助理，後來又擔任留歐派議員、影子司法大臣多米尼克·格里夫的助理。

圖片版權 EPA Image caption 拉布曾短暫出任脫歐事務大臣

直言不諱

拉布於2010年當選薩里郡埃舍爾和沃爾頓選區的保守黨議員。

拉布談吐直率，使得他的政治生涯不乏起伏，時而順風順勢，也曾數次受冷落。

他2010年進入議會後就曾因為發表涉及女權主義者的言論而令當時的內政大臣特蕾莎·梅不滿。

2015年在卡梅倫大選勝利後，做了5年保守黨後座議員的拉布事業出現轉機，進入司法部擔任政務次官，但第二年梅首相上台後被解職。

他在2016年英國脫歐公投的脫派陣營中扮演了重要角色。

圖片版權 Reuters Image caption 拉布2020年1月在倫敦會見美國國務卿蓬佩奧

進入內閣

2017年，拉布曾表示過那些靠救濟食品度日的人不是因為貧窮，而是對自己的現金管理不善，因此遭到當時自民黨領袖法倫的批評。

同年6月，拉布重返政府，在司法部擔任助理政務次長。

2018年，梅首相重組內閣，拉布被任命為住房大臣。

同年7月，脫歐事務大臣戴維斯辭職後，拉布接任，但不久在脫歐後北愛爾蘭邊境問題的安排上與梅首相有分歧，於11月辭職。

作為脫歐派有影響力的人物，拉布對英國脫歐協議的評論被認為加劇了議員們對梅首相脫歐協議的反對，也導致梅的脫歐協議多次遭否決。

圖片版權 EPA Image caption 拉布從政前在律師行當律師

在梅首相辭職後，拉布參加了保守黨黨魁的角逐，由於未能爭取到33名議員的支持被淘汰出局。

當時，英國脫歐的堅定支持者，保守黨議員馬克·弗朗索瓦曾表示過，無論誰當選為保守黨領袖，他都希望能為拉布在內閣留一個好職位，因為拉布值得。

拉布在退出保守黨黨魁的角逐後開始支持約翰遜。

約翰遜上台後，對拉布委以重任：外交大臣和第一國務大臣，實際上相當於副首相。

拉布的職位也提升了他的國際知名度。

但在去年12月的英國大選中，拉布在自己的選區以微弱票數險勝，受到來自自民黨議員的強烈挑戰。

保守黨在大選中取得壓倒性的勝利，為英國2020年1月31日正式脫歐鋪平了道路。

然而，儘管英國與布魯塞爾的貿易談判仍然通過視頻繼續進行，由於新冠疫情在英國蔓延，抗疫成了目前英國政府的首要任務。

拉布作為首相的代理，馬上要面臨的是居家隔離禁足三周結束後，是解封還是繼續的問題。

他需要在抗疫和經濟停滯之間找到平衡點，同時還要面對團結內閣、化解分歧等艱巨挑戰。