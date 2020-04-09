圖片版權 PIPPA FOWLES / DOWNING STREET HANDOUT Image caption 約翰遜首相3月27日確診感染病毒，4月5日住院治療，目前開始康復

英國首相鮑里斯·約翰遜周四（4月9日）晚脫離重症監護，轉入普通病房繼續住院觀察。

唐寧街10號發言人表示，約翰遜在康復初期將繼續留在醫院普通病房接受密切觀察，現在「情緒非常好」。

約翰遜感染新冠病毒後自我隔離10天，因發燒咳嗽症狀持續不退於周日（4日）住進倫敦聖托馬斯醫院，次日病情加重轉入重症監護病房。

外交大臣兼第一國務大臣拉布被指定在約翰遜首相無法主持工作時出任代理。

BBC政治事務記者傑西卡·帕克說，拉布今後一段時間將繼續代理首相工作。

她說，約翰遜首相何時能重返崗位取決於他身體的恢復情況，需要修養多長時間由他的醫療團隊決定。

約翰遜在重症監護病房沒有用呼吸機，但接受了普通的吸氧治療。

首相府發言人說，約翰遜對自己在醫院受到極好的治療護理向國民醫療保健系統NHS表示感謝。

美國總統特朗普第一時間發推特宣佈約翰遜脫離重症監護的」大好消息「，並祝他早日康復。

英國社交媒體上也是一片」祝約翰遜早日康復「的祈願。

圖片版權 CHRISTOPHER FURLONG Image caption 政府敦促民眾不要去海邊沙灘

周四，英國各地醫院的新冠死亡總人數接近8千，比周三增多881人，疫情繼續蔓延。

《衛報》發表獨家新聞稱各地養老院數以百計的新冠死亡人數沒有統計在官方數據內。

政府首席科學家帕特里克·瓦倫斯表示，至少兩周後才可能出現疫情拐點。

即將到來的復活節周末恰逢英國第一輪三周居家禁足到期。

外相拉布在周四的疫情通報會上敦促民眾繼續居家禁足，盡量不出門。

他說，三周隔離措施的效果開始浮現，希望大家共同努力， 」不要前功盡棄「。

對隔離禁足令的評估最早將於下周末開始，他補充道。

圖片版權 Getty Images Image caption 聖托馬斯醫院位於倫敦滑鐵盧（Waterloo）。

重症監護病房會發生什麼？

BBC新聞網健康編輯米歇爾·羅伯茨 （Michelle Roberts）

冠狀病毒可以攻擊肺部，約翰遜現在似乎呼吸困難，儘管他還沒有用到呼吸機。

但是，並非每位入進重症病房的冠狀病毒患者，都需要呼吸機。

有些患者利用持續性正壓呼吸器（CPAP）來治療，這機器使用適度的壓力通過面罩將氧氣推入空氣管。

與需要呼吸機的患者不同，患者可以因此而處於清醒狀態而不需要麻醉。

重症病房通過管子和纜線將病人連接到許多不同的機器上，以監控患者身體的反應。同時給患者提供靜脈注射藥物和其他支持療法，包括營養補給。

聖托馬斯醫院的重症病房有治療新冠病毒患者的經驗。

在極端嚴重的情況下，可以使用體外膜肺氧合（Extracorporeal Membrane Oxygenation，即ECMO，俗稱「葉克膜」或「人工肺」）的生命支持機器，該機器可以代替心臟和肺部的某些功能。

全英國的葉克膜機器並不多。

自從3月27日宣佈新冠病毒確診之後，約翰遜一直在家工作。

他最後一次露面是在上周四（4月2日）晚上在唐寧街表揚英國國民醫療保健計劃和其他重要的醫護人員，並在隔日上午主持了一次冠狀病毒會議。

約翰遜已懷孕的未婚妻凱莉·西蒙茲（Carrie Symonds）在推特上說，她有新冠病毒感染症狀，已在牀上待了一整個星期。她表示，在經過幾天休息之後，她「正在好轉」。但她說還沒有經過病毒檢測。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）之前也進行了檢測並確診。他於上周四（4月2日）結束自我隔離，回到工作崗位，主持了每天的唐寧街新聞發佈會。

英國政府的首席醫學顧問克里斯·惠蒂教授（Chris Whitty）在出現症狀後也不得不自我隔離。

圖片版權 PA Media Image caption 疫情下女王每周一次和首相的例會改為電話連線

女王發表電視講話

新冠病毒疫情日益嚴峻，英國女王伊麗莎白二世4月5日發表電視講話，敦促國人「自律」、「堅強」。

女王說，英國一定會戰勝疫情，「我們一起應對......如果我們團結一心、堅韌不拔，我們一定會戰勝它」。

「我們將和朋友重逢，和家人團聚，我們後會有期。」 《後會有期》是二戰期間英國廣為傳唱的一首歌曲，撫慰眾多因戰亂被迫分離的家人與愛人。

除了每年一度的聖誕日外，英國女王正式講話極為罕見。

在位六十餘載，英國遭遇舉國危機、哀痛之際女王公開講話只有三次，新冠疫情中這一次是第四次。女王還向英國醫護人員、關鍵領域工作人員表示感謝，並強調了個人的作用。

她說，希望未來每個人都能為自己如何應對挑戰而感到驕傲，希望後輩人會說，這一代英國人的堅強不遜前人。女王說，「自我約束、無驚無懼的堅韌、共度難關」仍然是英國的個性。