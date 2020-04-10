肺炎疫情：英國首相父親稱「約翰遜差點為集體犧牲自己」

圖片版權 PIPPA FOWLES / DOWNING STREET HANDOUT Image caption 約翰遜首相3月27日確診感染病毒，4月5日住院治療，目前開始康復

英國首相約翰遜的父親表示，他的兒子已經離開重症監護病房，轉入普通病房繼續住院觀察。對此，他向醫務人員表示「非常感激」。

首相的父親警告說，儘管約翰遜離開重症監護室，但在回到唐寧街領導工作之前，他必須修養一段時間來康復。

英國首相鮑里斯·約翰遜周四（4月9日）晚離開重症監護病房，轉入普通病房繼續住院觀察休息。

唐寧街10號發言人表示，約翰遜在康復初期將繼續留在醫院普通病房接受密切觀察，現在「情緒極佳」。

首相的父親斯坦利·約翰遜（Stanley Johnson）接受BBC採訪時表示，「他鬆了一口氣」，並承認他的兒子差一點「為團隊利益犧牲了自己」。

他表示，約翰遜沒有希望很快重返工作崗位。 大臣們一直在揣測約翰遜需要數周時間才能回復工作。

79歲的斯坦利表示，首相離開醫院重症監護室， 「作為（我們）家庭成員的代表，包括鮑里斯的家人、我的家人及各地的家人，我非常感激，當然也感謝民眾給予（鮑里斯及其家人）的巨大支持……同時也感謝國家衛生服務機構的非凡工作。」

他還說，首相這次重病 「讓整個國家都意識到疫情的嚴重性」。

自從3月27日被確診感染新冠肺炎之後，現年55歲的英國首相約翰遜·約翰遜一直在家工作。但在隔離10天之後，4月5日約翰遜仍有「持續的症狀」和發燒，因而聽從醫生建議前往醫院，這是其確診之後首次住院。

圖片版權 PA Media Image caption 首相的父親斯坦利·約翰遜（Stanley Johnson）接受BBC採訪時表示，"他鬆了一口氣"，並承認他的兒子差一點"為團隊利益犧牲了自己"。

當地時間4月6日晚7時許，約翰遜因症狀加重被轉入重症監護病房，唐寧街10號表示首相意識清醒，狀態良好，為防止其病情惡化作為預防措施，其醫療團隊建議將其轉至重症監護病房。

首相的父親接受BBC採訪時表示：如果使用美國人的表達方式，約翰遜差點為整個團隊利益而犧牲自己。 我們必須確保現在要規規矩矩打好這場球。

斯坦利說，「我認為現在這一切都很清楚。我覺得，兒子必須好好休息一下。」

「我認為你不能說他已經脫離危險。他還需要時間。」

「當然，我不知道具體細節，但我不相信你可以離開醫院，不經過一段時間休整，就能直接返回唐寧街領導崗位。當然，我這是外行人說法。」

圖片版權 PA Media Image caption 西蒙茲已有身孕，預產期在夏天。

首相約翰遜被轉到普通病房後，立即打電話給懷孕的未婚妻嘉莉·西蒙茲（Carrie Symonds）。唐寧街10號表示，雖然首相與疾病作鬥爭，但他仍然保持著良好的情緒。

西蒙茲已有身孕，預產期在夏天。她4月初在推特上透露自己有新冠病毒感染症狀，已經居家自我隔離了一整個星期。她表示，在經過幾天休息之後，她「正在好轉」。但她說還沒有經過病毒檢測。

西蒙茲在推特上發了一長串鼓掌圖標標識慶賀。

圖片版權 Twitter Image caption 約翰遜的未婚妻西蒙茲用26個鼓掌表達高興和慶賀

首相約翰遜住院後，外交大臣兼第一國務大臣拉布被指定在約翰遜首相無法主持工作時出任代理。

BBC政治事務記者傑西卡·帕克說，拉布今後一段時間將繼續代理首相工作。

她說，約翰遜首相何時能重返崗位取決於他身體的恢復情況，需要修養多長時間由他的醫療團隊決定。

約翰遜在重症監護病房沒有用呼吸機，但接受了常規吸氧治療。

首相府發言人說，約翰遜對自己在醫院受到極好的治療護理向國民醫療保健系統NHS表示感謝。

美國總統特朗普第一時間發推特宣佈約翰遜脫離重症監護的「大好消息」，並祝他早日康復。

英國社交媒體上也是一片「祝約翰遜早日康復」的祈願。