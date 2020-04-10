圖片版權 @Studioni_uk Image caption 「英國小姐」

在任「英國小姐」說，疫情期間重返一線做醫生是「天經地義」。

芭莎（Bhasha Mukherjee）今年24歲，現任「英國小姐」，但她也曾是英國的「新科」醫生，而且專攻呼吸科！

英國疫情日益嚴峻，芭莎毅然結束她在印度的慈善之旅返回英國，預計下星期起重新加入「英國全國醫保體系」NHS做一線醫生。

芭莎告訴BBC，「能夠在做英國小姐的同時為英國的驕傲-全國醫保體系效力，我再自豪不過！」

芭莎擁有現任英國小姐頭銜，此前在亞洲各地做慈善巡迴。看到英國面臨的危機，她說，真心希望能「分擔重負」。

「我覺得，自己在安全的地方穿衣打扮、同事卻在前線衝鋒陷陣，太不公平了。」

圖片版權 @soulful_s Image caption 做醫生的英國小姐

英國疫情爆發以來，「英國全國醫保」體系迅速調整，措施之一是調整人力分配、請新近「退役」的醫護人員重返一線。

芭莎四月初從印度返回，開始自我隔離，她仍需要解決她重返一線的一些細節安排，包括需要住在哪裏、值哪些班等等。

「我更關心NHS的壓力」

2019年芭莎加冕「英國小姐」，當時她也是NHS新「入道」的醫生。現在她很清楚，自己可能必須接受更多的培訓、承擔更多的責任。

芭莎也很明白重返病房可能面臨的風險，但是她說：

「我可能在其他任何地方、任何時候染病，比如在印度的任何一個機場。我最擔心的是NHS目前面臨的壓力。」

圖片版權 Bhasha Mukherjee Image caption 芭莎九歲時從印度加爾各答遷居英國德比郡

芭莎2019年8月獲「英國小姐」選美頭銜。此前不久，她剛剛獲得諾丁漢大學頒發的醫學雙學位。

芭莎在醫院實習期間專攻呼吸科。同期繼續做業餘模特、參加選美。

去年10月芭莎請長假、參與在倫敦舉辦的世界小姐選美比賽，獲勝後前往外國展開慈善之旅。

「別人一直勸我在娛樂、選美和行醫之間做選擇，現在我可以兼顧。」

「如此關頭為國效力，『英國小姐』還有比這更好的選擇嗎？」