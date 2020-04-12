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唐寧街發表聲明，因感染新冠病毒住院並重症監護的首相約翰遜當地時間12日中午出院。

當天稍早，約翰遜發表聲明，感謝救治和照顧他的醫護人員：「我欠他們一條命。」

55歲的約翰遜因感染新冠病毒於4月5日入住倫敦聖托馬斯醫院，期間在重症監護度過三天。

病情好轉後，約翰遜於9日從重症監護轉入普通病房。

圖片版權 PIPPA FOWLES / DOWNING STREET HANDOUT Image caption 約翰遜首相3月27日確診感染病毒，4月5日住院治療。住院前約翰遜在唐寧街外為英國全國醫保系統鼓掌

繼續「休養、恢復」

12日唐寧街發佈的約翰遜入院後首次公開聲明說，「我怎麼感謝他們（醫護人員）都不為過，我欠他們這條命。」

同一天，首相正式推特帳戶發表帖文，祝福英國人復活節快樂。

帖文說，今年復活節，全國各地教堂繼續關閉，家人無法團聚。但是請記住，禁足家中，保護醫保體系、挽救生命。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @10DowningStreet Wishing everyone a very happy Easter from Downing Street.



This year across the country churches will remain closed, and families will spend the day apart.



But by staying home, remember, you are protecting the NHS and saving lives.

#StayHomeSaveLives #Easter pic.twitter.com/c2JyNUE0aF — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 2020年4月12日

周六（11日），英國內政大臣在例行新聞發佈會上說，約翰遜需要「休息、將養和恢復的時間和空間」。

BBC政治事務記者萊特（Ben Wright）說，唐寧街不願意猜測首相可能什麼時候出院、什麼時候恢復工作，但看起來應該不會很快。

記者表示，「今後幾個星期」內可能繼續由外交大臣兼第一國務大臣拉布代理約翰遜。

約翰遜病情回顧：

3月27日： 約翰遜宣佈病毒檢測陽性，開始自行隔離

約翰遜宣佈病毒檢測陽性，開始自行隔離 4月3日： 按政府建議隔離7天期滿後症狀持續

按政府建議隔離7天期滿後症狀持續 4月5日： 因高燒不退住院

因高燒不退住院 4月6日： 病情惡化，轉入重症監護

病情惡化，轉入重症監護 4月9日： 病情好轉，轉入普通病房

病情好轉，轉入普通病房 4月10日：唐寧街說首相「可以在病房中走動」

Image caption 《星期日快報》

「與死神擦肩」

約翰遜住院後首次發表聲明成為今天英國報章的關注重點。

《星期日郵報》說，約翰遜曾「生命垂危」。實際上，聖托馬斯醫院早在他住院前三天就已經在待命。約翰遜從「秘密入口」進入醫院，10分鐘內就開始吸氧。

《星期日電訊報》透露，得知約翰遜進入重症監護，唐寧街幾名工作人員「流下眼淚」。一名高級官員形容，「無法打消他病情可能惡化的恐懼感」。

《星期日快報》則援引約翰遜的朋友說，病情好轉後約翰遜「非常高興」；一名政府高級官員說，約翰遜轉移出重症監護後所有的人「都長舒一口氣」。

《星期日電訊報》還介紹，住院期間，約翰遜做數獨、看電影打發時間，家人還給他送來了《丁丁歷險記》。

圖片版權 Getty Images Image caption 周六倫敦市中心聖詹姆斯公園，警官檢查曬日光浴的人

一萬心理大關

預計周日（12日），英國的新冠死亡案例將突破一萬。11日英國新增死亡917例，醫院中總計死亡案例達到9875。

恰值英國一年中最重要的節日之一復活節，而且英國地氣溫普遍回升，春意盎然。但是，面都疫情嚴峻的現狀，英國政府敦促國民繼續留在家裏，阻斷病毒傳播。

BBC科技事務主編舒克曼說，雖然疫情爆發以來已經出現過許多無情的新高，但是，死亡超過一萬，或許會成為最具震撼力的數字之一。

記者還說，有跡象表明，社交疏離後病毒感染率在放緩。但是每天的死亡數字可能還會繼續增加，因為三、四個星期之前感染的患者現在可能會惡化到救治無效的地步。

3月23日，英國首相約翰遜宣佈全民禁足，三星期後重新評估。