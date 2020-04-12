肺炎疫情：英國首相約翰遜出院 感謝醫護「救命之恩」
唐寧街說，因感染新冠病毒住院並重症監護的首相約翰遜當地時間12日中午出院。
此前，約翰遜發表聲明，感謝救治和照顧他的醫護人員：「我欠他們一條命。」
55歲的約翰遜因感染新冠病毒於4月5日入住倫敦聖托馬斯醫院，期間在重症監護度過三天。
病情好轉後，約翰遜於9日從重症監護轉入普通病房。
繼續「休養、恢復」
唐寧街說，約翰遜將在首相鄉間官邸契克斯莊園（Chequers）繼續休息恢復。
唐寧街還說，根據首相醫護小組建議，首相不會立刻重返工作。首相感謝聖托馬斯醫院醫護人員的出色護理，並向所有被新冠疾病影響的人表示問候。
早些時候，唐寧街發佈約翰遜入院後的首次公開聲明。聲明說，「我怎麼感謝他們（醫護人員）都不為過，我欠他們這條命。」
12日，首相正式推特帳戶發表帖文，祝福英國人復活節快樂。
帖文說，今年復活節，全國各地教堂繼續關閉，家人無法團聚。但是請記住，禁足家中，保護醫保體系、挽救生命。
周六（11日），英國內政大臣在例行新聞發佈會上說，約翰遜需要「休息、將養和恢復的時間和空間」。
BBC政治事務記者萊特（Ben Wright）說，唐寧街不願意猜測首相什麼時候恢復工作，但看起來應該不會很快。
記者表示，「今後幾個星期」內可能繼續由外交大臣兼第一國務大臣拉布代理約翰遜。
約翰遜病情時間線：
- 3月27日：約翰遜宣佈病毒檢測陽性，開始自我隔離
- 4月3日：按政府建議隔離7天期滿後症狀持續
- 4月5日：因高燒不退住院
- 4月6日：病情惡化，轉入重症監護
- 4月9日：病情好轉，轉入普通病房
- 4月10日：唐寧街說首相「可以在病房中走動」
- 4月12日：出院，繼續休養
「難以置信的幸運」
約翰遜的未婚妻西蒙茲在推特發文感謝曾表示支持的所有人，「今天，我感覺難以置信的幸運。」
她還說，上星期（約翰遜住院期間）曾經有過「非常黑暗的時刻」。
西蒙茲也向「優秀的」英國全民醫保體系表示感謝。至於救治約翰遜的聖托馬斯醫院的醫護人員，西蒙茲說，「我將永遠無法回報你們，我將永遠感謝你們。」
西蒙茲已有身孕，預產期在夏天。她也曾因為出現感染新冠症狀自我隔離，但並未接受檢測。
「與死神擦肩」
約翰遜住院後首次發表聲明成為今天英國報章的關注重點。
《星期日郵報》說，約翰遜曾「生命垂危」。實際上，聖托馬斯醫院早在他住院前三天就已經在待命。約翰遜從「秘密入口」進入醫院，10分鐘內就開始吸氧。
《星期日電訊報》透露，得知約翰遜進入重症監護，唐寧街幾名工作人員「流下眼淚」。一名高級官員形容，「無法打消他病情可能惡化的恐懼感」。
《星期日快報》則援引約翰遜的朋友說，病情好轉後約翰遜「非常高興」；一名政府高級官員說，約翰遜轉移出重症監護後所有的人「都長舒一口氣」。
《星期日電訊報》還介紹，住院期間，約翰遜做數獨、看電影打發時間，家人還給他送來了《丁丁歷險記》。
一萬心理大關
預計周日（12日），英國的新冠死亡案例將突破一萬。11日英國新增死亡917例，醫院中總計死亡案例達到9875。
恰值英國一年中最重要的節日之一復活節，而且英國地氣溫普遍回升，春意盎然。但是，面都疫情嚴峻的現狀，英國政府敦促國民繼續留在家裏，阻斷病毒傳播。
BBC科技事務主編舒克曼說，雖然疫情爆發以來已經出現過許多無情的新高，但是，死亡超過一萬，或許會成為最具震撼力的數字之一。
記者還說，有跡象表明，社交疏離後病毒感染率在放緩。但是每天的死亡數字可能還會繼續增加，因為三、四個星期之前感染的患者現在可能會惡化到救治無效的地步。
3月23日，英國首相約翰遜宣佈全民禁足，三星期後重新評估。