英國政界促政府干預 阻止中資收購戰略資產

圖片版權 Getty Images Image caption Analysts say China can make chips but question whether they will be competitive

在遇到英國議會強烈反彈後，中國投資者被迫放棄了控制英國一家高科技公司的計劃。倫敦證交所的上市公司Imagination Technologies一直為蘋果手機供應芯片，2017年被有中國背景的私募基金收購。

該公司本來計劃在周一（4月6日）召開的董事會議上要決定允許中國空降4個董事進入董事會，讓中國取得對該公司的控制權。但由於英國議會議員要求政府部長干預，董事會議被取消 。

2017年在開曼群島群島註冊的私募基金凱橋（Canyon Bridge）收購了Imagination5.5億英鎊的股份。凱橋基金背後的投資方是中國國有投資基金國新控股有限責任公司。當時就有人擔心這筆交易讓中國人取得了過多的控制權。

Image caption China aims to supply 70% of its demand for chips by 2025

「英國的戰略資產」

《衛報》報道說，議會下院外交委員會主席圖根哈特（Thomas Tugendhat）致信該芯片公司的負責人，要求了解2017年中國資金購入該公司時作出何種保證，並且質問他們是否清楚中國有把該公司及其專利轉移到海外的計劃。

芯片公司Imagination的總裁布萊克（Ron Black）本周初已經辭職。布萊克抱怨中國投資方國新控股並沒有堅守當初的承諾，即不改變被動投資者的身份。

雖然中國投資者一直保證Imagination會繼續留在英國，但英國許多報道都說國新基金希望把Imagination及其尖端的知識產權向中國轉移。

報道說，國新控股的舉措引起了英國政府的關注，政府的文化部，商業部，外交部，內閣辦公室以及政府監聽部門GCHQ都參加了情況調查。

英國文化大臣奧利弗•道登（Oliver Dowden）對議會議員說，他正在設法同安排緊急會面，同Imagination的負責人及其業主會面。

保守黨的資深議員戴維•戴維斯（David Davis）和伊恩•鄧肯•史密斯（Iain Duncan Smith）, 以及議會4個委員會的主席要求保護「英國重要的戰略資產」，促使英國官員採取行動。

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「英國皇冠的明珠」

英國芯片製造商Imagination創立於1985年，該公司製造智能手機和無線擴音器的芯片，被媒體報道說成英國工業皇冠上的珍珠。

蘋果公司在2016年曾一度希望購買Imagination。據《商業內幕》報道，蘋果公司曾挖走該公司的技術人才，2017年蘋果公司計劃逐漸停止使用該公司的知識專利。後來該公司同蘋果發生爭端，認為蘋果不能證明可以在不侵犯他們的知識產權的情況下停止使用他們的專利。

2017年蘋果公司說要中止其供應商的地位後，該公司業務陷入危機。但後來蘋果手機製造商又開始同該公司合作。在那次危機導致Imagination股票下跌的時候，凱橋基金斥資5.5億英鎊購買了該公司的股份。

英國金融網站（This is Money）報道認為，當時的這項中國投資加入的交易就引起許多擔心。英國的安全專家和議員警告說，中國投資收購該公司是中國企圖建立芯片壟斷努力的一部分，旨在讓西方依賴中國的技術。

金融網站的報道說，有消息說國新控股正在策劃通過任命4名董事取得對芯片公司的控制。他們計劃使用這種影響將Imagination公司及其資產向中國轉移。

Image caption 英國是否允許中國華為公司參加該國5G網絡建設，迄今仍然沒有作出最後決定。

「乘疫情蒙混過關」

報道引述英國保守派智庫亨利•傑克遜協會（Henry Jackson Society）協會的亞洲問題專家亨德森（Matthew Henderson）的話說，國新控股和凱橋基金可能希望利用瘟疫造成的混亂蒙混過關。這位專家還呼籲英國採取更多防範措施，保護英國公司和大學的敏感技術。

凱橋基金在遷往開曼群島前曾經是一家在美國註冊的公司。該公司曾在2016年斥資13億美元要收購美國一家芯片製造商的全部股份，但遭到美國政府阻止。

美國的芯片製造商萊迪思半導體(Lattice Semiconductor Corp)總部位於美國俄勒岡州，該公司生產可編程芯片，他們的產品可應用於通訊，計算機和軍事等領域。

2017年美國總統特朗普按照外國投資委員會的建議，否決了上述收購交易。該委員會認為該芯片公司被中國資金收購妨礙了美國的國家安全。

在英國政府介入中資控制英國芯片公司的消息曝光之際，英國是否允許中國華為公司參加該國5G網絡建設，迄今仍然沒有作出最後決定。

現在英國文化大臣道登已經作出承諾說，很快要通過新法律授予政府部長更多權力，讓他們能夠對類似事件採取干預行動。