中國隱瞞疫情引發譴責 華為呼籲英國不要解約

圖片版權 Getty Images Image caption 支持華為參加英國網絡建設的人認為排除華為會放慢建設高速可靠的通訊網絡的建設，也會提高建設成本。

中國電訊巨頭華為警告英國政府在新冠病毒危機發生後不要屈服壓力改變決定，從英國5G網絡建設中排除華為將對英國不利。

據信華為公司是在等到英國首相鮑里斯·約翰遜出院後才公布了信件，呼籲英國政府堅持允許該公司參加英國網絡建設的決定。

華為高級副總裁張國威（Victor Zhang）在信中說，華為公司正努力讓英國網絡在新冠疫情期間保持通暢，並且說如果他們在5G網的建設工作受到干擾，英國會受到不利影響。

英國政府一直受到批評和指責，說保守黨政府在1月份決定允許華為參加英國的數據網絡建設對國家安全構成了危害。

支持華為參加英國網絡建設的人認為，英國經濟增長需要大力發展網絡。他們認為排除華為會放慢建設高速可靠的通訊網絡的建設，也會增加建設成本。

圖片版權 Getty Images Image caption 源於中國武漢的新冠病毒疫情繼續在全世界蔓延。

疫情加強「清算」呼聲

華為高級副總裁張國威說，英國開始爆發新冠疫情後，英國電訊系統已經遭受了「巨大壓力」，居民用戶的數據使用量增加了50%。

BBC安全事務記者戈登•科雷拉（Gordon Corera）報道說，新冠疫情爆發後，一些人士把批評矛頭指向中國，他們認為中國在疫情爆發初期處理失當，而且也擔心英國對中國技術和企業的過度依賴。

最近英國政府的幾位部長和高級官員都說，等目前的瘟疫危機過後，在對中國關係方面會有"清算"。4月4日15名執政保守黨議員給首相發出聯署信，呼籲重新考慮對華關係。

這些保守黨議員認為，英國過於依賴中國，沒有充分考慮英國的長期經濟，技術和安全需要。

《每日郵報》記者杜爾（Mark Duell）認為，保守黨內部存在廣泛的擔憂，即認為允許華為加入5G網的決定會令英國通訊系統給中國留下從事間諜活動的「後門」。

保守黨資深議員，前黨魁伊恩•鄧肯-史密斯（Iain Duncan-Smith）在3月份曾說，保守黨反叛議員對華為有安全擔憂，是因為華為是個完全由中國工會擁有，並被中國國家控制的公司。

Image caption 英國是否允許中國華為公司參加該國5G網絡建設，迄今仍然沒有作出最後決定。

技術需要，政治擔憂

華為公司表示目前他們正在同英國電訊（BT），沃達豐（Vodafone）和英國電訊公司EE共同努力應對數據流量增加的問題，而且已經在英國設立了3個倉庫，儲備零部件以備不時之需。

據BBC報道，張國威在一封信中還說，新冠危機還凸顯了鄉村地區「停留在數字慢車道」上，因此從5G網中排除華為是個錯誤。

張國威寫道，有些人選擇繼續在不提供任何證據的情況下攻擊華為，干擾華為參加5G網的工作，這麼做對英國不利。

3月份英國首相約翰遜在華為問題上受到黨內議員的反對，當時38名保守黨議員投票反對讓華為加入英國的5G網絡建設，理由是華為同中國國家的關係密切。

保守黨反叛議員希望在2022年後排除通訊系統中的所謂「高風險供應商」。雖然當時政府以24票的多數在議會投票中挫敗了反叛議員，但是人數眾多的反叛議員顯示了政府通過立法面臨的巨大挑戰。

那些反叛議員還擔心政府決定允許華為公司為英國5G網提供「非核心」部件，他們認為那樣也會危及英國的國家安全。

當時英國文化大臣道登（Oliver Dowden）試圖說服38名反叛議員，承諾要努力確保在今後的5G網絡中排除高風險供應商。不過道登並沒有給出華為完全退出的具體日期。