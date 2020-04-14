圖片版權 Getty Images Image caption 英國老人院的許多死亡病例未計入新冠死亡人數

英國多家慈善組織表示，英國政府公布的新型冠狀病毒疾病死亡人數是「經過美化」的數據，因為那只是在醫院死亡的數字，不包括養老院裏和在家中死亡的人。

英國就業和養老大臣科菲表示，官方公布的每日死亡人數是基於醫院死亡的人數，因為醫院死亡人數統計速度快而且凖確。

但是據英國統計署的數字顯示，在4月3日那一周，有3475人死亡和新冠病毒有關，那一周死亡總數超過16000萬，這相當於英國有五分之一的死亡和新冠病毒有關。

這個死亡人數比往年同期多了6000人。

多出來的死亡人數有超過一半和新冠病毒有關，其餘的可能還包括沒有經過新冠病毒篩查的死亡病例。

圖片版權 SOUTH BEDS NEWS AGENCY Image caption 盧頓（Luton）一個養老院15位老人去世，其中5人確診感染病毒，另10人沒有接受病毒檢測

養老院疫情

多家慈善機構呼籲英國政府，將養老院死亡人數和其他社區內的死亡人數納入每日死亡人數的統計之中。

英國政府此前表示，英格蘭有2000多家養老院出現新型冠狀病毒疾病疫情，但沒有表明詳細的死亡人數。

英國老年人慈善機構"Age UK"表示，新冠病毒在養老院裏面「肆意亂竄」，政府官方數字「經過美化處理」，對養老院的老年人視而不見。

英國政府的調查顯示，英國有5500家養老機構，營運11300所養老院，大約有41萬人住在養老院。

防護裝備

老人慈善機構同時也表示，養老院面臨疫情凖備不足，缺乏個人防護裝備和病毒檢測，導致新冠病毒在養老院散播。

但就業和養老大臣科菲表示，個人防護裝備正在送往全國各地的養老院、臨終照顧中心和居家照顧者的路上。

與此同時，英國《衛報》報道說，英國政府錯過三次和歐盟其他國家共同大批量採購個人防護裝備的機會。

但英國衛生部表示，未來將基於公共衛生需求來考慮是否加入歐盟的採購計劃。

另據英國天空衛視報道，倫敦政治經濟學院（LSE）對歐洲五國展開的調查顯示，新冠死亡病例中養老院的老人佔了大約一半。這五個國家是意大利、西班牙、法國、愛爾蘭和比利時。

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