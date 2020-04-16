圖片版權 Banksy Image caption 班克斯家衛生間鬧鼠患了？

英國繼續全民居家抗疫，禁足令延長三周之際，布里斯托的著名「塗鴉」藝術家班克斯的新作亮相 — 不是在街頭巷尾他慣常的創作場所，而是在自家衛生間。

班克斯的真實身份從未公開過，但他的作品和風格舉世聞名，最為人熟知的是在街頭巷尾出人意料之處神不知鬼不覺地畫些頗具藝術性和思想性的壁畫，且往往跟周邊環境背景融為一體，令人稱奇。

居家禁足，被迫在家工作，班克斯周三（4月15日）在社交平台Instagram 自己賬戶上發表了 5 張畫。

畫的是老鼠，從畫面判斷應該是畫在他家衛生間的牆上。

圖片說明：太太討厭我在家工作。

圖片版權 Banksy Image caption 老鼠在廁所紙卷上跳來跳去，擠牙膏也很好玩

畫面上總共有9隻老鼠，在廁所的卷紙上跳來跳去，用全身力氣擠牙膏，把鏡子推歪，玩得不亦樂乎。

燈繩上掛著一隻蕩鞦韆，另外一隻在數禁足的日子，還有在馬桶上撒尿的。

圖片版權 Banksy Image caption 老鼠翻天了

在此之前，班克斯最後一幅作品是今年情人節在布里斯托市區街頭，畫面是一個女孩用彈弓彈射紅色的鮮花。

這幅壁畫出現後48小時之內就遭到破壞。