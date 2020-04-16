你的器材不支持播放多媒體材料 湯姆·摩爾走完第100圈，

英國一位古稀老人近日成為全球關注的新聞人物。他就是英國二戰退伍老兵湯姆·摩爾（Tom Moore)上尉。

這位99歲的老人4月初決定要為英國全國醫保體系NHS做點事情。

他計劃在自己4月30日過100周歲生日前，繞自己家花園步行100圈，為英國全民醫療服務系統（NHS）籌集1000英鎊。

結果沒想到，他不但早已打破了這個目標，截止當地時間4月16日下午3點，來自世界65個國家的70多萬人捐款超過1400萬英鎊，數額還在持續增多。

由於希望為摩爾捐款的人太多，他在英國最大慈善籌款網站JustGiving的網頁曾一度癱瘓。

摩爾對他目前所籌到的善款感到特別高興。他表示，只要人們的捐款不停，他就會繼續走下去。

他在早些時候接受BBC採訪時說：「這絶對是一筆數目驚人的錢款。」 他還說自己感覺良好。

Image caption 湯姆上尉在助行器的幫助下完成了繞花園步行

非凡的壯舉

摩爾表示，自己從未夢想過會完成這樣的壯舉。

目前，摩爾已經走完了自己最初計劃的100圈。

在他走到最後一圈時，英國約克郡團第一營的士兵們還為他組成了一個儀仗隊夾道致敬。

他的女兒漢娜·摩爾表示，子女們難以相信父親所取得如此成就，但他們對此感到如此開心、謙卑和自豪。

漢娜表示，父親的行為就像黑暗中的燈塔，在這種至暗時刻，人們需要這樣的信仰。

摩爾先生最初想為NHS募捐是希望能感謝NHS醫護人員在他患癌症治療期間給予的幫助和精心照料。摩爾還曾因為髖部骨折接受過治療。

在25米為一圈的花園中走100圈可能對正常人來說根本不算什麼，但對一個行走不便，要靠助行器支撐的百歲老人來說並非易事。

圖片版權 PA Media Image caption 摩爾的女兒漢娜（右二）稱父親此舉讓家人倍感驚訝，難以置信。

摩爾的計劃是，每次能走完10圈，在過生日前完成自己100圈的計劃。

目前看來，他不但已經提前實現了自己的目標，還創下了驚人的記錄。

隨著籌款的不斷增多和媒體的報道，摩爾收到了政客、名人和NHS等各行各業人士的祝賀。

其中，包括來自英國財相蘇納克（Rishi Sunak）和英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock)的祝賀。

蘇納克說摩爾的行為是「非凡的」，彰顯了英國堅韌不拔的精神代代相傳。

漢考克則表示，摩爾的行為激勵和鼓舞了我們所有的人。

利物浦皇家大學醫院第四病房的護士們說，「非常感謝您的辛苦努力，為NHS籌到這麼多善款」。

圖片版權 Hannah Ingram-Moore Image caption 湯姆上尉的籌款理由是為了他患癌症治療期間NHS醫護人員對他的照料表示感謝

「一切都會好的」

摩爾是英國西約克郡人。 他在二戰應徵入伍前是土木工程師。

入伍後，摩爾晉升為上尉，並在印度和緬甸服過役。

現在，已經有至少2000人聯署呼籲授予摩爾英國騎士勳章。

為此， 摩爾表示，如果能夠獲此殊榮當然好，但他並不期待這樣的事情發生。

走完了100圈後不久，摩爾還就如何戰勝新冠疫情和應對目前的封城生活給人們提出建議。

摩爾說：「你們一定要記住，我們最終會走出來的。 一切都會好的。」

圖片版權 @captaintommoore Image caption 湯姆隊長二戰期間曾在印度和緬甸參戰

圖片版權 Moore Family Image caption 湯姆隊長的籌款壯舉令人感到「慚愧」

摩爾募集到的資金將交給英國NHS Charities Together, 簡稱 NHSCT。它是由150多家註冊的NHS慈善機構組成的全國性組織。

該組織已經表示，他們為摩爾付出的努力「倍感鼓舞和慚愧」。

NHSCT負責人拉什（Ian Lush）說， 將會有150個慈善機構從中獲益。他還表示，他們會妥善保管和利用好這筆錢，不負眾望。

JustGiving也證實，這是該網站所見證的最大一筆由單一募捐活動募集到的資金，同時也是數額增長最快的一次籌款。

同時，該網站發言人還表示，他們也向摩爾捐贈了10萬英鎊，這是他們迄今為止最大一筆捐款。

JustGiving的網上募捐活動吸引了全球各地的捐款和媒體報道。

而對摩爾來說，這可能是他百歲壽辰的最好生日禮物。