肺炎疫情：英國百歲老兵為醫護人員籌款逾2000萬美元

你的器材不支持播放多媒體材料 湯姆·摩爾走完第100圈，

這兩天英國乃至國際媒體都紛紛報道英國99歲二戰老兵湯姆·摩爾上尉（Tom Moore)為全國醫保體系NHS籌得巨款的故事。

到目前為止，摩爾籌到的金額已經多達1800萬英鎊（超過2200萬美元），而且這一數字還在繼續增長。

英國政界領導人、名人和戰鬥在抗疫一線的醫護人員都紛紛向摩爾表示祝賀。

英國王室劍橋公爵夫婦威廉和凱特也特意給摩爾發來視頻表示祝賀。

威廉王子在給摩爾錄製的視頻中稱讚摩爾是「一人籌款機」。威廉王子表示，正因為他是一位99歲的老兵，就更加了不起。

威廉王子還說，沒人知道最後捐款金額最終會達到多少，但是摩爾的故事和決心鼓舞了所有的人。

對此，摩爾老人也十分高興。 他把威廉稱為自己的「超級王子」，並表示自己永遠也不會忘記這一時刻。

摩爾募集到的資金將交給英國慈善組織NHS Charities Together（NHSCT）。這是一個由150多家註冊的NHS慈善機構組成的全國性組織。

圖片版權 Rebecca Osborne

「一切都會好的」

本來，摩爾老人的初衷是在自己4月底過百歲生日前為NHS籌集到1000英鎊（約等於1240美元），以感謝醫護人員在他癌症治療期間對他的照料，特別是在全英國抗疫期間能為NHS的慈善機構盡點微薄之力。

但結果沒想到在不到10天的時間，人們的捐款已經接近2300萬美元，而且還在增長。

包括威廉王子夫婦在內的全世界近90萬人都給摩爾老人捐了款。

人們不禁要問，一個百歲老人，靠著一個助行器（老人還做過髖骨手術，因此行走不便）在自己家花園走100圈（每圈25米），如何能籌集到這麼多錢呢？

截止到星期四（4月16日），摩爾已經完成了自己100圈的目標。

但他表示，只要人們繼續捐款，他就會繼續走下去。

摩爾在走完100圈後不久對著鏡頭告訴英國公眾：「你們一定要記住，我們最終會走出來的。 一切都會好的。」

「對所有那些此刻感到困難的人們，不要忘記烏雲將會散去，太陽將再次升起普照人間，」他說。

圖片版權 Kyle Dowling

希望之光

BBC記者謝爾林（Hazel Shearing)表示，摩爾老人胸前戴著獎章，聲音中透露出的堅定決心非常有感染力。

除了捐款，摩爾上尉還感動許多年輕人，幾乎像網紅那樣有影響力。

藝術家們開始以湯姆的故事為題作畫和插圖，孩子們開始為他凖備百歲生日賀卡。

藝術家麗貝卡說，摩爾老人不顧新冠疫情積極募捐，讓她看到了希望。

她還表示，捐款數字不斷攀升，看到NHS所獲款項不斷增加，令人感到非常欣慰。

而麗貝卡被老人善舉感動，開始畫一些以一線工作人員為主題的插圖和漫畫。她要求所有在網上分享她漫畫的人把錢直接捐贈給NHS。

麗貝卡畫的一張摩爾老人的素描已經獲得上萬次的點讚。

麗貝卡認為，像摩爾這樣的古稀老人都能做出這樣的壯舉，給每個人樹立了好榜樣。

漫畫家班德拉表示，摩爾是英國能夠戰勝疫情堅韌不屈精神的化身。

圖片版權 Graeme Bandeira, Yorkshire Post

戰爭生涯感召力

摩爾原來是英國西約克郡的人。 他在二戰應徵入伍前曾接受過土木工程師培訓。

入伍後，摩爾晉升為上尉，並在印度和緬甸服役。

或許是摩爾的當兵經歷能夠激起人們的尊重和共鳴。倫敦地鐵一名工作人員說，大多數人對在戰爭中打過仗的人心存巨大的敬意和尊重。

該名工作人員還表示，那些經歷過戰爭的倖存者見證了人性最美和最醜的一面。因此，摩爾老人特別有感召力，能激勵人們共同抗疫的精神。

圖片版權 @captaintommoore Image caption 湯姆隊長二戰期間曾在印度和緬甸參戰

圖片版權 Moore Family Image caption 湯姆隊長的籌款壯舉令人感到「慚愧」

眾志成城

二戰老兵摩爾的凝聚力是顯而易見的。全國上下從名人到學童都深受到老人的鼓舞。

已經有人甚至在社交媒體上把摩爾形容為「英雄」。

英國威爾士地區的一名8歲小朋友在推特的一個視頻中，號召全全國的小朋友在4月30日摩爾百歲生日這天給他寄賀卡。

這名叫蕾甘的小女孩說，自己還從未見到過100歲的人呢。

她還說，摩爾是戰爭英雄，也是她的英雄和國家的英雄。

英國財相蘇納克說，摩爾做出的是「非凡之舉」，突顯英國堅韌不拔的精神代代相傳。

衛生大臣漢考克則表示，摩爾的行為激勵和鼓舞了我們所有的人。

現在，已經有50多萬人簽名，呼籲授予摩爾英國騎士爵位。

為此，摩爾表示，如果能夠獲此殊榮當然好，但他並不期待這樣的事情發生。

而對摩爾來說，能夠募集到這麼多的善款則是他百歲壽辰的最好生日禮物。