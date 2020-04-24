圖片版權 Getty Images Image caption 約翰遜因為感染新冠病毒已經有將近一個月不能正常工作

有報道說正在養病的英國首相約翰遜下周一將返回工作崗位，美國總統特朗普對約翰遜病情恢復迅速感到難以置信。

約翰遜此前確診感染新型冠狀病毒疾病，並在醫院加護病房接受治療，脫離危險後出院就一直待在鄉間官邸契克斯莊園（Chequers）休養身體。

約翰遜生病期間，英國政府由外交大臣兼第一國務大臣拉布臨時代理，但政府的防疫措施屢遭困難和挑戰。

英國死亡人數已經逼近20000，是全球死亡人數排名第五的國家，醫護人員和養老院看護缺少個人防護裝備，病毒檢測量能不足，都是政府防疫措施遭到批評的地方。

「難以置信」

圖片版權 Getty Images Image caption 英國首相約翰遜出院之後到契克斯莊園繼續休養。

英國《每日電訊報》說，約翰遜要求幕僚安排下周與內閣大臣舉行會議，逐步恢復工作。

消息來源表示，約翰遜是「閒不下來」的人，雖然他前後住院七天，而且在重症加護病房待了三天，上周在契克斯莊園休養期間仍然照常和女王通話，而且還和特朗普通話。

特朗普在白宮記者會上表示，約翰遜和他通話的時候，「精神很好充滿活力」。

特朗普對記者說：「幾天前我們通了電話，他聽起來難以置信。」

他說：「就好像以前的鮑里斯又回來了，充滿活力和幹勁，我其實感到很驚訝，因為他出院還沒多久而已，可見他恢復很好。」

面臨挑戰

約翰遜因為感染新冠病毒已經有將近一個月不能正常工作，他是在3月27日確診的，居家隔離一周後症狀持續而住進醫院加護病房，4月12日出院到契克斯莊園休養至今。

此刻正是英國面臨新冠疫情的另一個關鍵時刻，英國進入封鎖狀態已經一個月，除了個人防護裝備和病毒檢測不足之外，政府還面臨什麼時候解除封鎖，如何解除封鎖的問題。

蘇格蘭政府已經宣佈了解除封鎖的步驟和策略，這給內閣官員加大了壓力。衛生部門希望能在解除封鎖之前盡可能地降低感染率和死亡率，而財政部門則希望能盡快解除封鎖恢復經濟活動。

首相府目前還沒有確認約翰遜返回工作的日子，只說這必須聽從醫生的建議，但可以肯定的是，約翰遜一回來工作就會必須面對有關封鎖和解封的重大決定。