英國首相約翰遜和未婚妻宣佈兒子誕生 母子平安

圖片版權 PA Media Image caption 首相約翰遜和未婚妻西蒙茲女士今年3月參加教堂禮拜。

英國首相約翰遜與未婚妻凱麗·西蒙茲周三（4月29日）宣佈兒子在倫敦一家醫院出生。

首相夫婦的發言人說，母子平安。首相和西蒙茲女士向國民醫療系統NHS優秀的產科醫務人員表示感謝。

據了解，在西蒙茲女士生產期間，首相約翰遜一直在產房內陪伴。

55歲的首相約翰遜與32歲的西蒙茲女士3月宣佈他們的孩子將在初夏出生，而且兩人在去年年底訂婚。

圖片版權 PA Media Image caption 2010年8月，保守黨首相大衛·卡梅倫在任期間，第四個孩子誕生。

約翰遜和未婚妻是第一對入住唐寧街10號首相府的未婚夫婦。

此前，約翰遜首相因為感染新冠病毒住院治療。本周一，他剛剛返回工作崗位。

西蒙茲女士懷孕期間也曾出現受新冠病毒感染的跡象。

約翰遜並不是第一位在任期間生孩子的英國首相。

2010年8月，約翰遜之前的保守黨首相大衛·卡梅倫在任期間，曾生下第四個孩子。

2000年5月，工黨首相托尼·布萊爾在任期間，妻子謝麗生下第四個孩子。