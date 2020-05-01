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英國政府首席科學顧問帕特里克•瓦倫斯勳爵（Sir Patrick Vallance）曾說，如果英國在這次新冠疫情中的死亡病例總數不超過20000 ，就是「不錯的結果」。但周四（4月30日）英國新冠感染死亡病例累計已經達到了26711。

不過英國政府公布的感染病例死亡數字僅包括醫院的死亡病例，研究發現實際死亡病例可能兩倍於官方公布的數字, 超過了二戰初期德國對倫敦「大轟炸」造成的死亡人數。在1940年9月到1941年5月間德軍對倫敦的戰略轟炸造成43000人死亡。

《金融時報》記者研究了英國國家統計署（ONS）的數據，估計英國的實際死於新冠病毒感染的人數可能多大45000。

另外英國新冠疫情的每日公布死亡病例多日高於西班牙，意大利和德國的每日感染死亡病例，專家擔心英國疫情高峰期持續時間長於意大利，西班牙或法國。因此一些人認為英國即使不會成為在歐洲新冠病毒疫情最嚴重的國家，也會成為疫情最嚴重的國家之一。

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英國疫情為歐洲之最？

《每日電訊報》記者阿什利•科爾克（Ashley Kirk）根據霍普金斯大學新冠疫情統計資料分析了4月底的疫情數字，認為英國在4月29日前連續4天公布的死亡數字都是歐洲最高水平，因此英國可能成為歐洲疫情最嚴重的國家。

到周五（5月1日）為止，英國新冠病毒感染的死亡數字已經超過法國和西班牙，僅次於意大利。但《每日電訊報》的分析擔心這個狀況可能維持不了多久，因為英國的流行病曲線（epidemiological curve）並沒有呈現迅速下降趨勢。

英國政府緊急情況科學諮詢小組(SAGE)成員，惠康基金會(Wellcome Trust)主席傑里米•法勒爵士(Sir Jeremy Farrar)說，英國實際上疫情嚴重程度超過了意大利和西班牙。他最近在在BBC的訪談節目中說，雖然希望英國的新增感染數字和死亡數字能夠減少，「但是英國的數字持續增加，英國可能成為歐洲疫情最嚴重的國家之一，如果不是最嚴重的國家的話。」

不過，許多分析都指出比較不同國家的數據存在很多問題，因為各國在疫情統計的方法並不相同。例如英國的死亡數字僅包括經過病毒測試的死亡病例，西班牙的統計數字不包括養老院的許多死亡數字，而法國的死亡病例統計包括了所有的社區死亡數字。

許多分析都提到統計中存在的滯後問題。英國國家統計署比較權威的死亡病例統計數字往往反映的是10天前的情況。例如英國最近的死亡病例統計會把一個月前的統計包括進來，最近把醫院外的相關死亡病例也加入到正式統計當中。

因此《衛報》周四（4月30日）的報道提到另外一個有效的衡量的指標，即每一百萬人的死亡人數比較。按照這種統計比較歐洲主要國家，英國排列第三，即每百萬人新冠病毒死亡人數為388，而比利時的數字是每百萬人632，意大利是452。

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疫情危機背後的原因

由於英國疫情嚴峻，死亡數字減少的幅度不如其他歐洲國家，許多人認為這促使英國政府頂住壓力和呼籲，繼續保持社會隔離的防疫政策。英國首相約翰遜病癒重返唐寧街後說，他不讓公能眾的「努力和犧牲」半途而廢。

至於疫情高峰居高不下的原因，許多分析將其歸究於英國防疫措施不力。據《每日電訊報》報道，英國醫療數據分析公司Edge Health的負責人喬治•巴徹勒（George Batchelor）說，英國的疫情隔離封鎖不如西班牙嚴格，西班牙在實行隔離期間不許公眾出門鍛煉。

喬治•巴徹勒還列出其他兩個潛在的原因。一是英國隔離封鎖後人們還在繼續擴散病毒，他們從倫敦去英格蘭東部。這意味著「病毒攜帶」程度沒有被降低，病毒被傳播到更遠的地方。二是英國做出隔離封鎖的決定晚於西班牙和意大利。

著名記者和評論員皮爾斯•摩根（Piers Morgan）對英國疫情嚴重的解釋更直截了當，他認為英國的防疫策略從開始到現在都是一團糟。

除了沒有及時進行隔離封鎖，他說在疫情爆發後，英國動作遲緩，而且不以為然，對疫情毫無凖備。特別是在疫情危機已經十分明顯的情況下，也沒有加緊凖備醫護人員的防護用品，沒有盡快發展新冠病毒檢測能力。

英國衛生與社會保障大臣馬修•漢考克(Matt Hancock)本周早些時候堅持說在疫情危機開始後，養老院一直受到政府的重視，但這些說辭被皮爾斯•摩根斥為謊言。周五（5月1日）他在《郵報》撰文說，疫情暴發後英國許多被感染的老年患者未經檢測就被送回養老院，結果英國11000個養老院成了傳播病毒和死亡的溫牀。