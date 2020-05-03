圖片版權 AFP Image caption 約翰遜對自己病情幾日內急劇惡化感到難以置信。

英國首相約翰遜接受英國《太陽報》訪問時，憶述自己在重症病房時的經歷稱， 為了救他，醫生們「數公升、數公升地給他輸氧。」 醫生們一度要凖備臨時計劃，隨時可能公布他的「死訊」，慶幸他挨過了鬼門關，現在已復工。

生死邊緣

約翰遜在3月26日確診新冠肺炎，起初他在家中隔離，仍然可以有限度地工作，但十天後，情況惡化需要入院，並一度進入重症病房。

「這是痛苦的時刻，我不會否認，他們已有凖備策略，應對『斯大林死亡』那一種狀況，」他說，「我當時狀況不是特別的好，我留意到他們有緊急備案……醫生們已為最壞情況有萬全的凖備。」

「他們給我帶上面罩，然後數公升、數公升地給我輸氧，這種狀態持續了一段時間。」

在送入醫院前，他在家中自我隔離時，仍然可以走在門外拍手，為醫護加油，官方多番強調他仍然可以掌管內閣及制定防疫對策。

但短短十天，他的情況突然惡化，消息震驚各界。他說，「監護器生理指標全部走向錯誤的方向」，同時，他意識到新冠肺炎目前是沒有藥物可以治理。

「我要怎麼做才可以走過這一難關？」他不斷問自己，「難以置信，我的健康可以在幾日內惡化到這一地步，我感到很氣餒，我不明白為什麼情況沒有好轉。」

「最壞的情況是到了一個50/50的關頭，他們在猶豫是否該切開我的氣管輸氧……他們開始思考慮是為了容貌上讓我好看一些呢（還是搶救我）。」

圖片版權 Carrie Symonds Image caption 約翰遜復工後幾天，其未婚妻安西蒙茲就為他誕下兒子。

迎來兒子

約翰遜在4月12日出院，他多番感謝救他一命的醫護人員，並稱因為染病的經歷讓他更渴望令他人不用受苦，亦希望國民健康，有信心英國可以度過難關。

約翰遜差點兒錯過了見證兒子的出生。他在上周日復工後幾天，其未婚妻安西蒙茲就為他誕下兒子。

「要感謝那些了不起的護士，他們的努力才有巨大的轉變，」 眼圈泛著紅暈的約翰遜聲音哽咽地說。 深呼一口氣後他說：「一談到這就有情緒了……但這些太不尋常了。」

首相府稱，約翰遜今年稍後才會短暫放侍產假。

BBC政治事務記者喬納森‧布萊克（Jonathan Blake）形容，這次採訪讓外界了解到，首相確診後所面對的事情有多嚴重。

約翰遜的兒子取名為威爾弗雷德‧勞裏‧尼古拉斯‧約翰遜（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson），其中「尼古拉斯」取名自他在院中兩位叫「尼克」的醫生。

兩名醫生尼克‧普賴斯（Nick Price）和尼克‧哈特（Nick Hart）發表聲明，祝願首相一家健康幸福，對被高度評價感謙遜和榮幸，亦感謝醫院內的團隊，會繼續努力確保每位病人得到最好照顧。

約翰斯·霍普金斯大學統計顯示，截止到周日（5月3日）英國新冠確診病例達到183500例，死亡28131例。