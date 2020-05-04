後疫情世界：返回工作崗位可能要面臨的「新常態」

圖片版權 Getty Images Image caption 除了超級市場結賬櫃台外，塑料透明分隔板還可能會成為銀行和商店的櫃台的標凖配備。

英國政府打算分階段逐漸解除封鎖措施，讓人們重新返回工作崗位。被披露的草案計劃要求僱主減少共用辦公設備，安排員工分隔時間上班，甚至穿戴不同程度的個人防護裝備工作。

草案計劃還建議，即使員工返回工作，辦公場所的員工食堂仍要繼續關閉，僱主還必須最大可能地安排員工在家工作。

英國商務部在諮詢各類工商業界僱主，員工工會和行業協會之後提出了7項草案計劃，詳細描述如何分階段解除封鎖措施，讓人們重新返回工作崗位。

首相約翰遜將在本周日對外宣佈解除封鎖的路線圖。

工作場所防護措施

據BBC看過的一項草案計劃顯示，如果工作場所無法維持兩米安全距離的話，應該採取其他替代方案，包括更多的消毒預防措施，設置防護性分隔板，穿戴個人防護裝備。

但是在個人防護裝備這一點上，政府的草案計劃並沒有詳細說明如何能夠取得足夠的個人防護裝備。

政府的草案建議讓員工分隔時間上班，這樣能減少同一時間內在辦公室工作的人數，工作場所的地上要貼上膠條，清楚標示安全間隔距離。

除了超級市場結賬櫃台外，塑料透明分隔板還可能會成為銀行和商店的櫃台的標凖配備。

圖片版權 Getty Images Image caption 政府的草案建議工作場所要貼上膠條，清楚標示安全間隔距離。

個人防護裝備

關於在工作場所提供和使用個人防護裝備方面，工會和行業協會都表示關切。

英國商會（British Chambers of Commerce）會長馬歇爾（Adam Marshall）表示，草案計劃要更清楚表明僱主是否需要提供員工個人防護裝備。

最糟糕的情況是各行各業最後都在和NHS醫療服務競爭搶購個人防護裝備，這樣醫院和養老院就更不容易買到原本就非常難以取得的個人防護裝備。

他說，個人防護裝備應該由國家統一規劃採購或生產，這樣才能解決各方面的問題。

分階段解除封鎖

英國新冠病毒有關的死亡人數已達28,446人，在歐洲國家僅次於意大利。

目前在醫院治療的新冠病毒病患有14,248人，但是住院人數逐漸下降，重症病人數也慢慢減少。

英國政府強調，只有在符合五個條件之下，才會完全解除封鎖措施，這五個條件包括每日死亡人數必須降低到能夠承受的水平，而且還要確保鬆綁措施不會造成第二波高峰等。

英國內閣部長戈夫（Michael Gove）表示，英國不能「按個開關就回到以前的常態。」

他說解除封鎖措施是採取「階段性做法」，以控制解封措施對公共衛生所造成的影響，並不排除會有「地區性差異」。