圖片版權 Reuters Image caption 英國負責國際貿易的國務大臣特拉斯（Liz Truss，左）和美國首席貿易代表萊特希澤5月5日舉行視頻會議，啟動英國脫歐後首輪英美貿易談判

新冠疫情繼續蔓延之際，英國啟動了與美國的首輪自貿談判，同時凖備一周後啟動脫歐之後與歐盟的首輪貿易談判。

美國和歐盟是英國的主要貿易伙伴。在脫歐前英國與美國的貿易遵循歐盟與美國的貿易協議規定，現在需要重談自貿條款；與歐盟也一樣，但談判將更側重放鬆和調整原有的關係。

英國、美國和歐盟都希望盡早達成協議。新冠疫情重創全球經濟，很多地區可能出現類似大蕭條的經濟衰退，但這個背景在多大程度上加劇了兩項談判的難度，對談判結果將產生什麼影響，目前尚難以判斷。

已知數據顯示新冠疫情導致美國出口銳減，服務業出現10多年來最嚴重的緊縮，歐盟將陷入大蕭條式的經濟衰退。

英國脫歐後與美國和歐盟的談判各有哪些看點？

圖片版權 Getty Images Image caption 如果允許美國農產品和肉禽製品享受英國市場完全准入，那麼英國的食品安全標准將不得不降低。這是英美貿易談判中一大棘手問題

英美「特殊關係」

英國和主要貿易伙伴美國的自由貿易談判周二（5月5日）正式啟動。英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer ）通過視頻會談並發表聯合聲明。

英美首輪自貿談判 第一輪談判時間：2020年5月6日—16 日；以後每6周舉行一輪，在能夠安全旅行前以遠程視頻方式進行；

第一輪談判雙方共300多名代表，分為近30個小組

談判啟動之際，美國出口驟降，服務業出現10多年來最嚴重的緊縮

雙方都希望速戰速決，通過英美自貿協議來提振因新冠疫情而陷入停頓的雙邊貿易。

英美2018年商品貿易額為1270億美元（約1022億英鎊），雙方基本持平，服務業貿易額13480億美元。英國是美國第七大商品貿易伙伴。

但兩國貿易關係也有磕絆、摩擦。

齟齬

2018年，特朗普政府宣佈對歐洲進口鋼鋁徵收高關稅。英國當時還是歐盟成員。

在美國對中國的懲罰性關稅政策上，英國不准備選邊站隊。英國駐美大使皮爾斯對路透社表示：「一般來說，關稅不利於自由貿易，而我們英國人篤信自由貿易。它根植於我們的歷史，嵌刻在我們的DNA裏。美中之間的糾紛應該由他們自己解決。」

英國和美國、歐盟之間的飛機零部件補貼爭執後來導致針鋒相對的關稅戰，甚至連累到蘇格蘭威士忌。

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貿易談判中最棘手的問題應該算農副產品的安全標凖。

美國希望農產品和肉類製品能享受完全的英國市場准入，但英國敵視轉基因糧食作物，也不能接受美國養殖業給肉禽用抗生素、給牛打激素的做法。

藥品價格也是一大棘手問題。

英國全民免費醫療服務對藥品的定價有自己的規則，而且把NHS視為國寶，很難想象這個領域會對美國藥物和醫療服務深度開放。

路透社引述華盛頓智庫數據稱，減關稅條件最成熟的是汽車。美國的轎車進口關稅是2.5%，小型卡車（皮卡）關稅25%，英國轎車關稅一直是10%。

英國希望通過自貿協議擴大出口汽車、瓷器和威士忌酒。

圖片版權 European Commission Image caption 英國和歐盟的脫歐談判通過視頻進行。巴尼耶（左二）此前曾感染新冠病毒。視頻另一端是英國首席談判代表弗羅斯特

英國-歐盟貿易談判

英國政府部門的估算顯示，英美自貿協議對英國經濟的貢獻很小，而英國和歐盟的自由貿易協議對英國更緊迫，意義也更大。

英國脫歐後的過渡期今年底結束，之前需要就一系列具體協議舉行談判，因新冠疫情爆發而被迫推遲，直到4月15日，歐盟首席談判代表巴尼耶才跟英國脫歐首席談判代表弗羅斯特視頻會議並發表聯合聲明，宣佈在4月20日、5月11日和6月1日開始的一周內通過視頻舉行三輪談判，爭取6月底舉行高層峰會，就年底前結束脫歐談判的可能性做出評估。

就在英美首輪貿易談判啟動當天，愛爾蘭外長西蒙·科文尼（Simon Coveney）就英歐談判進展遲緩提出警告，說看到談判陷入危機的苗頭，而這對愛爾蘭來說將是一件十分嚴重的事。

圖片版權 Reuters Image caption 英國和歐盟第一輪談判仍將通過視頻舉行。左：英國首席代表弗羅斯特（David Frost）右：歐盟首席代表巴尼耶（Michel Barnier）

BBC歐洲事務編輯凱蒂婭·阿德勒（Katya Adler）梳理了英歐貿易談判目前面臨的幾個看點。

雙方的訴求

英國尋求跟歐盟建立的關係遠遠超過最基本的雙邊經濟關係。

英國希望繼續享受歐盟內數據分享計劃和歐盟執法機構Europol的中央情報數據庫。德國不以為然，認為既然退出了，就別在奢望享受俱樂部福利。

雙方都希望在研發、交通、化工廢料、執法和司法等領域繼續合作。但漁業問題還是棘手：英國的水域對歐盟漁民開放到什麼程度？

在這點上輪到英國指責歐盟貪心，魚和熊掌要兼得；歐盟希望保持脫歐前的許可額度，而且立場強硬，漁業問題上達不成協議，就不會有貿易協議。

類似的例子還有不少。

不公平競爭

歐盟非常擔心會出現不公平競爭。英國企業對歐盟市場了如指掌，40多年來積攢了大量人脈關係。布魯塞爾擔心一旦英國將來大砍勞工、政府補貼和環保方面的法規，其結果是英國企業在歐盟市場上甚至比歐盟企業更佔優勢。

歐盟要求英國承諾脫歐後相當長一段時間內與歐盟競爭法規保持協同。英國回答，作為一個主權國家，倫敦對此不可能也不會照辦。

更何況，英國指出，歐盟和加拿大簽署的零關稅、零配額自貿協議中，對加拿大也沒有類似的要求。

歐盟不同意，說加拿大並不是在所有領域都享受零關稅、零配額，比如農業。另外，在一些歐盟領袖看來，英國就在家門口，無論是貿易額還是地理位置，對歐盟的潛在威脅都遠大於加拿大。

圖片版權 Getty Images Image caption 新冠疫情重創歐盟經濟，可能出現「大蕭條」般的情況。這也為英國與美國和歐盟的貿易談判增添了緊迫性和複雜性

「拖延戰術」

英國和歐盟的下一輪談判5月11日開始。雙方都需要政治介入才可能有所妥協，而兩邊的政界領袖目前都在疲於應對新冠疫情。

歐盟懷疑英國在採取拖延戰術。「有選擇」的談判，意思是避開英國不願做出妥協的領域，比如漁業和競爭監管。

懷疑派猜測英國打算拖到今年秋天，所剩時間不多，歐盟急於避免無協議狀況成為現實，被迫讓步，不再堅持，最後做出遠遠超出本意的妥協。

英國對此表示否認，堅稱英國在全心全意地認真談判。

歐盟外交官們覺得新冠疫情可能出現第二波高峰，加劇了這種拖延的危險性。一旦病毒捲土重來，歐盟的當務之急肯定不會是跟英國談貿易協議。

時間緊迫

達成協議的時間還有。但能否達成協議還取決於雙方是否都能接受這樣一個現實，即今年年底前達成的協議內容淡薄，跟原來一直放在嘴邊的"雄心勃勃、密切而深遠的未來雙邊關係"相去甚遠。另一個至關重要的前提是雙方都必須對妥協持開放態度。

歐盟首席談判代表巴尼埃耶（Michel Barnier）剛剛對歐盟成員國放出口風，提醒大家至少開始考慮一下可以接受的斡旋餘地，與此同時又強硬要求英國不要觸碰歐盟的部分紅線。

不過，就算英國能夠接受一份關稅、配額並不全免的貿易協議，具體哪些產品享受免關稅又不免會有一番計較。

Image caption 歐盟委員會在貝爾法斯特的辦公樓2020年春關閉

北愛永久辦事處

歐盟要求在貝爾法斯特設永久辦事處，以便監督英國履行在《愛爾蘭協定》中的承諾。這個要求一度成為爭執熱點。

這個協定本身不屬於此輪貿易談判範疇；它是英國和歐盟簽署的脫歐協議的一部分，涵蓋公民權益、英國脫歐的財政義務，以及在愛爾蘭和北愛邊境問題上的相關條款。

但這方面歐盟和英國的表現卻實實在在構成了貿易談判的背景音樂。許多歐盟外交官說，這讓他們對英國更不信任。

不過，雙方現在在這個糾結點上態度都有所鬆動。

巴尼耶說，英國向他保證已經做了一切該做的事來履行協定。同時，歐盟還是希望看到一張時間表，清楚地顯示通關口岸、海關人員和IT系統何時到位就緒。

一種說法，認為山窮水盡、窮途末路時就需要一個危機和嘀嗒響的時鐘來突破僵局，柳暗花明，比如英國脫歐談判去年11月的情況。

過渡期結束時仍無達成協議，要麼延期，要麼無協議脫歐，彷彿回到起點。

「如果現在歐盟和英國都有人期盼更多不確定性，緊張升級，或許也可以理解，」 阿德勒寫道。