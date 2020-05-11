圖片版權 Getty Images Image caption 西班牙流感爆發期間，這名女子帶的防疫口罩是這樣

1918年西班牙流感大流行，至今仍有人稱之為「史上最慘烈的病毒大屠殺」，全球死亡人數5000萬。

拿那場瘟疫和眼下的新冠疫情對比，非要找出太多共性，或許並不明智。新冠病毒（Covid-19）和西班牙流感是完全不同的兩種疾病。新冠受害者主要是老年人，西班牙流感的受害者主要是20-30歲、免疫力很強的青壯年。

但是，百餘年前，政府、個人採取的防疫措施卻有不少共同之處。

英國公共衛生署最初起草新冠應對計劃時曾研究西班牙流感疫情，最重要的發現之一是，1918年秋，疫情第二波的致命性遠比春天的第一波更嚴重。

圖片版權 Getty Images Image caption 第一次世界大戰期間，英國「戰爭部」的女職員每天早晚散步15分鐘呼吸新鮮空氣

1918年5月，英國出現第一起記錄在案的死亡病例時，一戰戰事仍然如火如荼。

和其他許多國家一樣，英國政府也被打了個措手不及。看起來，當時政府決定，打仗比防疫更重要。

1919年，英國公共衛生領域領銜專家阿瑟爵士（Authur Nesholme）為皇家醫學會撰寫的報告說，在擁擠不堪的運兵車上，在緊張忙碌的彈藥車間內，在公交系統，病毒如野火般蔓延。

他在1918年7月起草的一份供公眾使用的備忘錄中建議，出現症狀的人應該留在家裏隔離，避免參加大型聚會。但是，當時他的建議似乎被政府埋在文山下。

阿瑟爵士說，如果聽取了這些建議，應該可以挽救很多生命。但是他也說，「考慮到全國大局，『繼續前進』是主要任務，即使健康、生命面臨風險。」

圖片版權 Getty Images Image caption 女職員戴的是外科口罩式的布口罩

1918年，沒有治療流感的特效藥，也沒有治療併發症比如肺炎的抗生素。很快，醫院陷入癱瘓。

當時沒有中央政府發佈的統一封城令，但是許多劇院、舞廳、影院和教堂先後關閉，有些長達數月。

酒吧的營業時間已經因戰時條例限制而縮短，疫情中大多數繼續營業。

足球聯賽、足總杯賽事也已經因戰事暫停，英國沒有取消更多的比賽或限制觀眾人數。疫情期間，地區級男足比賽以及吸引大批觀眾的女足比賽如常舉行。

一些城鎮在街道噴灑消毒劑，群眾出門時帶上防病菌口罩。

圖片版權 Getty Images Image caption 這位接線生的防護措施是紗布遮面

當局發出的健康指引比較混亂。和今天一樣，假新聞、陰謀論盛行。但是，普羅大眾對健康生活方式的普遍無知妨礙了防疫效果。

在一些工廠，抽煙禁令被放寬，人們相信抽煙可以預防感染。

一次議會辯論期間，保守黨議員羅瑟爾（Claude Lowther）問道，「喝可可飲料每天3次肯定可以預防感染，這是真的嗎？」

圖片版權 Getty Images Image caption 1918年流感瘟疫期間，打字員在工作時仍然戴著口罩

防疫宣傳警告，流感可以通過打噴嚏、咳嗽等傳染。

1918年11月，英國《世界新聞報》向讀者建議，每天早晚用肥皂清洗鼻孔；每天早晚強迫自己打噴嚏、然後深呼吸；不要戴圍巾；定期健步走；下班步行；一定要多喝粥。

還有地方政府建議人民勤刷牙、用鹽水漱口。

圖片版權 Mirrorpix Image caption 1918年英國《每日鏡報》漫畫形容人們不知所措

1918年英國《每日鏡報》漫畫，形容防疫宣傳讓人一頭霧水。

漫畫題為「如何預防流感」，下款寫到，專家實際意思是：別和任何人說話，別靠近任何人，這樣你就安全了。確實如此，但這難度是不是有點太大了？

漫畫右側的塔樓下和樓身字樣大意分別是：唯一的辦法，閒人免進，飛機請勿靠近。

圖片版權 Getty Images Image caption 1919年3月，馬薩諸塞州波士頓紅十會工作人員為美國士兵凖備口罩

1918年那場流感瘟疫，沒有放過任何一個國家，但是，各國疫情的規模和政府的防疫努力差別很大。

在美國，有些州採取了強制隔離措施；有些州要求人民必須帶口罩。全國各地影劇院和其他娛樂場所關閉。

圖片版權 Getty Images Image caption 當時的理髮師也要戴口罩，但無法保證拉大社交距離

紐約比其他美國城市凖備更加充分，此前紐約已經有持續20年防治肺結核宣傳運動。結果，紐約的流感死亡率更低。

儘管如此，紐約市政府的衛生負責人受到來自商界的巨大壓力。

業界要求停止「封鎖」，允許開門營業，特別是影劇院和娛樂場所。

圖片版權 Getty Images Image caption 1918年10月紐約清潔工也要戴口罩，幫助檢查流感疫情擴散情況。當時紐約衛生部門一位官員說，「滑稽總比死了要好」。

那時，和今天一樣，新鮮空氣被看作預防感染的有效手段。為保持社會繼續運轉，人們想出了很多奇葩方法。

圖片版權 Getty Images Image caption 1918年舊金山，法庭在公園內開庭

但是，在許多美國城市，防止大規模人員聚集幾乎不可能，特別是在宗教場所。

圖片版權 Getty Images Image caption 流感疫情高峰期，舊金山人聚集在聖母升天主教座堂外參加禮拜

疫情結束，英國總計死亡案例為228000，感染人數據信高達總人口的四分之一。

追殺病毒的努力持續了相當長一段時間，國人對季節性流感致命性的理解更加深刻。

圖片版權 Getty Images Image caption 1920年3月，倫敦公交車堅持噴灑防流感消毒劑

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