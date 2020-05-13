肺炎疫情：英國女子遭吐口水感染死亡 警方展開調查

圖片版權 Family Handout Image caption 穆金卡本身患有呼吸道疾病

倫敦市中心維多利亞火車站一名售票員遭到一名自稱患有新型冠狀病毒疾病的男子吐口水之後，感染新冠病毒死亡。

事情發生在3月22日，也就是英國進入全國封鎖的前一天。

穆金卡的丈夫卡塔雷（Lusamba Gode Katalay）說，事發當時穆金卡和另一名女同事一起在維多利亞車站的大廳工作，這名男子問他妻子為什麼會在那裏，在那裏做什麼。

「她說她在工作，那男的說他有病毒，然後就朝她吐口水。」

幾天之後穆金卡就生病了，4月2日她被送到倫敦北邊的巴尼特醫院（Barnet Hospital）接受呼吸器治療，但在3天後病重不治死亡。

英國鐵路警察表示，已經針對此事件展開調查，追查向兩人吐口水的男子身份和下落。

英國首相府發言人表示，這起針對關鍵崗位工作人員的攻擊事件是「卑劣的行為」。

圖片版權 Family Handout Image caption 穆金卡還有一個11歲的女兒

卡塔雷表示，他妻子住院之後，他通過手機視頻和妻子見過一面，但後來還來不及再聯繫就接到了醫生的電話。

「我以為她可能在睡覺，但後來醫生打電話來告訴我她已經過世了。」

「她是個很好的人，很好的母親和妻子，她總是關心別人照顧別人。」

有10個人參加穆金卡的喪禮，包括她11歲的女兒。

47歲的穆金卡本身就有呼吸道問題，據親人表示，穆金卡原本覺得在售票廳裏面工作很安全，但沒想到她被派到外面車站大廳工作。

「她不應該這樣失去生命，這原本是可以避免的，如果她有穿戴個人防護裝備，或是她待在售票廳裏面不要出來就不會出事。」

英國鐵路警察已經對事件展開調查。

不幸事件

運輸員工工會（TSSA）總幹事科提斯（Manuel Cortes）說，這起事件令人震驚而且悲痛。

他說，新冠病毒疾病已經奪走太多一線工作人員的生命，穆金卡屬於本身有呼吸疾病的高危人群，僱主有責任盡量降低她工作時面臨的風險。

穆金卡的僱主GTR鐵路公司表示，他們對此事嚴肅對待，已經展開調查事件的發生經過。

最新數據表明，倫敦交通部門（TfL）已經有42名員工死於新冠病毒疾病，負責管理鐵路基礎設施的鐵路網（Network Rail）則有10名員工因新冠病毒過世。