這起車禍非同尋常 驚動英國首相，美國總統和國際刑警

圖片版權 Justice4Harry19 Image caption 哈利·鄧恩的摩托車與違章逆行的汽車相撞，傷重不治在醫院去世。

本周，國際刑警組織向美國婦女安妮·薩庫拉斯（Anne Sacoolas）發出了紅色通緝令，要將這名享受美國外交豁免特權的交通事故肇事者送到英國受審。

國際刑警組織的通緝令，將這宗發生在2019年8月的英國交通事故展示在全世界面前。

通緝令發出之後，美國方面再次表示，已經拒絶了英國方面的引渡要求，決定既已做出不會再有改變。

但英國首相府認為，美國拒絶引渡要求「違反正義公道」。

如此看來，這宗已經發生了近9個月的致命交通事故，仍然沒有到結案的時候。

案發經過

2019年8月27日，在倫敦西北方向約120公里外的北安普頓郡（Northamptonshire）, 19歲的少年哈利·鄧恩（Harry Dunn）騎著摩托車駛近克勞頓（Croughton）美國空軍基地出口處時，與一輛逆向行駛的汽車迎面相撞。

事發地點距離他的家只有大約5公里。

圖片版權 Aiken Standard Archive Image caption Anne Sacoolas, pictured on her wedding day in 2003, cited diplomatic immunity after the crash outside RAF Croughton

8月28日，北安普頓郡警方問訊了事故嫌疑肇事人安妮·薩庫拉斯並要求美國方面放棄使用她的外交豁免權。42歲薩庫拉斯的丈夫，是駐扎在這一空軍基地的美國情報人員。

事發三個星期後的9月16日，英國外交部通知警方，美國拒絶放棄她的外交豁免權，薩庫拉斯和家人已經離開英國回國。

2019年10月，鄧恩的父母前往美國希望為他爭取公道，通過電視、報紙等媒體為鄧恩鳴冤爭取公道解決辦法。

鄧恩的父親添姆·鄧恩（Tim Dunn）在電視上回憶說，當他趕到事故現場時，哈利傷勢非常嚴重但還沒有昏迷，「救護人員把他從道路旁邊的草叢裏抬出來放在了擔架上。我可以看到他胳膊上的骨頭斷了。他還能講話。我對他大聲說：哈利，是爸爸。他們會讓你好起來的。別慌，讓他們幫你。他不再喊痛了，說他無法喘氣。幾分鐘後，有個醫生說得給他上麻藥。我跟哈利說，這樣最好，我們過一會兒在醫院裏見。那就是我們最後的見面……」

鄧恩的父母抵達美國後，薩庫拉斯通過律師發出聲明，表示對鄧恩因車禍去世「痛心疾首」，原意與鄧恩的父母見面，當面向他們表示對此慘痛事故最深切的同情和歉意。

鄧恩的母親夏洛特在美國哥倫比亞廣播公司電視節目中表示，為什麼事故發生7個星期之後才有此表示。「我們覺得她在一開始就應該有這樣的表示，而不是上飛機跑回國了事。」

總統首相出面

2019年10月15日，鄧恩的父母在美國白宮會見了總統特朗普，但他們拒絶與等在隔壁房間的薩庫拉斯見面。

2019年12月20日，英國檢控當局宣佈，以危險駕駛造成致命事故罪名正式指控薩庫拉斯，並開始引渡她的程序。2020年1月10日，英國內政部向美國正式提出引渡要求。

2020年1月23日，美國正式拒絶了英國的引渡要求。美國國務院發言人說：「如果美國答應英國的引渡要求，將會使外交豁免形同無效，造成非常麻煩的先例。美國政府對鄧恩一家失去兒子再次表示誠摯的哀悼和同情。」

1月25日，英國首相約翰遜在與美國總統特朗普的電話中表示，「很有必要為哈利一家找回公道」。

到5月11日國際刑警組織發出紅色通緝令為止，這一交通事故已經在英美兩國政府和民間造成相當的對立。

然而，國際刑警組織的紅色通緝令並非逮捕令， 並不意味著薩庫拉斯很快將會被押送到英國受審。

所謂紅色通緝令，是國際刑警組織應某個成員國的要求向全世界執法部門發出的請求，要求協助逮捕尚未自首、遭到引渡等法律行動中的當事人。

也就是說，通緝令對象只是受到某個國家或者國際法庭的通緝，國際刑警組織不能要求任何國家的執法部門逮捕通緝對象。

Image caption 掛在路邊的標語，要求為哈利·鄧恩聲張正義

法律與人性

5月14日，鄧恩的母親夏洛特在美國《華盛頓郵報》上刊登了一封署名文章，向安妮·薩庫拉斯喊話。

她說：我的悲傷永遠也不會完全平複，但我要的肯定不是報復。我只是想要安妮像我們每個人在同樣情形下都會做的那樣：面對自己所做過的事情，根據法律接受公道處理。

她說願意考慮與薩庫拉斯見面，但是必須是在英國的土地上，而且她和鄧恩的父親願意原諒薩庫拉斯並為她要求法庭的寬恕。

鄧恩的母親夏洛特認為，薩庫拉斯肯定良心不安，知道自己的逃離是個錯誤，但是受到包括美國情報系統、國務院等美國政府機構的巨大壓力，「因為此案危及其他的事情。」

而在英國國內，這一交通事故的每一個進展都受到媒體的極大關注。如何解決涉及美國外交豁免權的案件，成為英國政府很難在短期內解決的大難題。