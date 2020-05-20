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歷史悠久的英國著名高等學府劍橋大學（University of Cambridge）面對新冠肺炎疫情所帶來的各種壓力與不定因素宣佈，將在下學年（2020年-2021年）全部通過在線授課。在此之前，曼徹斯特大學已經宣佈，下學年的第一學期將通過網絡授課。有專家預計，更多英國大學都將很快明確宣佈下一學年的教學方式。

劍橋大學自今年三月開始已經因應疫情改為網上授課，考試也全部通過遠程方式進行。最新宣佈的這一決定將意味著劍橋大學的課堂授課方式將等到2021年秋季開學後才能恢復。

英國每年有大量來自亞洲，特別是大量來自中國大陸的留學生，網絡教學預計會直接影響到英國國內和國際學生群體。

劍橋大學發言人表示，除了網上授課， 「還有可能舉辦小範圍的面對面小組教學，條件是這樣的教學符合社交隔離要求。這一決定旨在方便各方面計劃安排，不過隨著政府有關疫情的指引發生變化，學校也將對此決定做出評估加以調整。」

這一決定宣佈之前，負責監管英國高等教育的學生辦公室（Office for Students）呼籲各大學謹慎行事，不要向學生承諾秋季能正常開學以防意外。

學生辦公室總幹事妮科拉·丹德理奇（Nicola Dandridge）周一（5月19日）在英國議會教育專項委員會的一次遠程會議上講話說，各大學應該在學生申請大學接受錄取之前知道他們將在下學年面臨的教學情況，了解他們將有什麼 「校園體驗」。

學費不減

英國政府已經表態，英格蘭地區的所有大學即便通過網絡教學仍然將收取全額學費。

英國大學部長米歇爾·多訥蘭（Michelle Donelan）表示，如果學校的教學質量仍然保持不變，學生就沒有理由要求學費打折。

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她還表示，大學面臨疫情，自身沒有責任，卻還必須繼續支付所有的日常經費和開銷。如果學生們在網上沒有獲得大學足夠的教學，將會有渠道和程序供學生提出投訴。

但是很多學生對這樣的安排很不滿意。他們認為維持學費不變很不公平，因為繳納學費除了學習專業知識，也是為了親身體驗大學生活，體驗老師面對面授課，享受大學中的各項設施，包括圖書館、學生團體協會、體育設施等。

英格蘭地區的大學目前收取英國和歐盟學生每年9250英鎊的學費，對國際學生的收費更高。

劍橋大學作為英國最為古老的大學之一，創辦於1209年，至今有800多年的歷史。

大約10年之前，英國對大學學費經過全面考慮之後決定，從2012年開始，所有大學可以將學費增加至每年6000英鎊，最高可達9000英鎊。

2011年2月，劍橋大學是英國第一家宣佈增加學費至9000英鎊的大學。其後很多英國大學都紛紛效仿。

本次劍橋大學宣佈全年上網課的決定，會對其他大學的復課決定造成什麼影響呢？又會影響全世界學生對這所大學的興趣嗎？