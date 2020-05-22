25年如一日給妻子寫情詩 堪稱世界上最浪漫男子

圖片版權 Peter Gordon Image caption 艾麗森和彼得

520和521都是漢語中諧音「我愛你」的意思。有人說，520是指男性向女性表達愛意，而521則指女性向男性表達愛意。

這些都是現代人近年來創造出來的網絡情人節。

當然，表達愛意和浪漫情懷的形式可以多種多樣。

許多男性認為給愛侶時不時獻上一束鮮花就算夠浪漫了。但有人卻能連續數十載每日不間斷的給自己的愛人寫情詩。

他要麼可能是世界上最浪漫的人，要麼就是十分幸運，有一個能讓他詩意大發的妻子。

他就是英國演員彼得·戈登（Peter Gordon)。

彼得連續25年每天都給太太艾麗森寫一首情詩，藏在她的枕頭下。甚至在他妻子幾年前去世後，彼得仍然繼續堅持寫詩。

情詩王子

圖片版權 Peter Gordon Image caption 艾麗森的腳、頭髮和眼睛都是彼得詩中經常提及的內容，特別是眼睛。

到目前為止，彼得共寫了8500首情詩獻給妻子。

最近，彼得的家人在網上發表了他給太太所寫的部分情詩。

彼得從上世紀80年代開始給太太寫情詩，到90年代就變成了每天一詩的固定項目。

2016年，彼得太太患肺癌去世後他也沒停止過寫情詩，只不過不再是每天一首。

彼得回憶說，妻子對此非常感動，而且每天期待讀他的詩。

彼得表示， 一開始自己只是寫些充滿愛意的小紙條放在妻子的枕頭底下以示愛意。

妻子找到這些詩後交給彼得，並讓他讀給自己聽，然後她自己再默讀一遍，放回枕頭下，收藏好。

彼得的兩個女兒在網上發表了其中的340首情詩。

其中一個女兒安娜自己也是作家，她曾參與英國驚險諜報劇《殺死伊芙》（又譯《追殺夏娃》，Killing Eve）的創作。

這些情詩的匯總就是彼得與太太艾麗森恩愛生活的真實寫照，包括當初彼得是如何與艾麗森相愛和墜入愛河的。

有些詩非常簡單，一兩句話概括了彼得的感受：「你是我（皮特）全部的愛，我愛她勝過水果甜點。』』

有些詩感受更深刻些：「我們的愛不是一成不變的光，而是絢麗的火花，在黑暗中翱翔，永遠燦爛輝煌。」

保持浪漫情懷

圖片版權 Peter Gordon Image caption 彼得從80年代開始給太太寫情詩，到90年代就變成了每天一詩的固定項目。

跟彼得一樣， 艾麗森也是一名演員。兩人1973年在愛丁堡曾參加過同一部話劇的演出。

彼得回憶說，妻子可愛、善良、直率，而且是一位好演員。

如今彼得已經是87歲高齡。

在演員生涯中，彼得也曾為生計而奔波，總想賺到足夠的錢養家糊口。

但他意識到生活不僅僅是這些，幸虧還有詩歌，還有愛。

彼得和艾麗森的愛情生活也並非完美，一帆風順。 像任何人一樣，他們也有起伏跌宕。

正像彼得詩中所描繪的那樣：「大地並非平坦，生活亦是如此」。

他們也會有爭吵和磕絆。但即使在拌嘴的時候，彼得仍然會堅持給太太寫詩。

而正式這些詩歌起到化解矛盾的作用。

彼得的詩歌中不止一次提到了妻子睡覺打呼嚕的事，彼得在詩中用「優雅」的字眼來形容太太的呼嚕聲。

此外，艾麗森的腳、頭髮和眼睛都是彼得詩中經常提及的內容，特別是眼睛。

彼得用完美一詞來形容艾麗森的藍眼睛。

他在詩中寫道：「倫勃朗也無法活靈活現地捕捉到那雙眼睛，拉斐爾也畫不出每一條甜美的曲線。」

紀念與分享

圖片版權 Peter Gordon Image caption 彼得的兩個女兒在網上發表了其中的340首情詩。

2015年，艾麗森被確診肺癌，並於次年不幸去世。

從彼得的詩歌中可以看到他失去妻子後的空虛和苦痛。

在艾麗森死後，彼得整理和挑選出他給妻子寫的一些最好的情詩放到了網上。

在重讀這些詩句時，彼得表示它還能讓自己時而歡笑，時而落淚。

這些詩歌在艾麗森去世4週年之際首次發表在A Love In Verse網站上。

彼得表示，希望能讓這些詩成為兩人愛情生活的見證和對亡妻的紀念。

他還說，特別是在新冠疫情的艱難時刻，值得與人分享這些詩歌。