肺炎疫情：解讀英國「入境旅客隔離新規」
英國政府宣佈，自6月8日起，入境英國的旅客必須自我隔離兩星期。
英國內政大臣帕特爾22日解釋說，採取這項措施是為了確保傳播率走低、防止疫情第二波。
同日官方公布的疫情數據顯示，英國新增確診3287例，新增死亡351例，累計死亡36393例。
具體規定有哪些？
乘飛機、渡輪、火車抵達英國的乘客--包括英國公民在內，需要提供今後14天的停留地址。入境必須填寫「contact locator」表格，提供聯絡人、健康及旅行歷史等信息。如果他們本人、或者接觸過的人出現確診，這些信息可以方便當局追蹤。不填此表格者將被罰款100英鎊。
邊檢機構會在入境口岸抽查，不遵守相關規定的非英國籍旅客可以被拒絶入境。
衛生部門會突擊抽查，確保隔離者遵守規定。在英格蘭，違反自我隔離規定的人將被處以1000英鎊罰款。蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭也有罰款措施。
如有可能，入境旅客要自己駕車去目的地。如果無法提供地址，政府可以為其安排，但費用自理。
入境英國後不得上班、上學、前往公共場所、搭乘公交車、出租車；不得接待訪客，除非來者目的是提供必須支持；能請人幫忙的話，不得出外購買食品和其他必需品。
為什麼6月實施？
英國政府的解釋是，英國境內傳染率「非常高」的時候，類似的邊界管制起到的作用「微不足道」。
但是現在傳染率降低了，政府希望入境隔離措施可以幫助杜絶「輸入型」病例。
英國政府還說，措施每三周評估一次，檢查是否符合科學指引，確保「有效性、必須性」。
所有人都需要隔離嗎？
有一些人不需要隔離，比如：
- 長途貨運司機和工人
- 來協助抗疫的醫護人員
- 來自愛爾蘭、海峽群島、曼島的旅客
- 來英國農場的季節性臨時工只需在工作地點自我隔離
此前曾有多方面提議，隔離措施不適用從法國入境的旅客，但英國政府堅持對法國「一視同仁」。
其他國家有隔離旅客的做法嗎？
有。西班牙、意大利、希臘、加拿大、阿聯酋、澳大利亞、新西蘭都已採取類似措施。
就在英國宣佈新規定的次日，法國政府宣佈，自6月8日起，從英國入境的旅客必須自我隔離14天。
疫情中，還有一些國家禁止所有外國人入境。
英國航空業有何反應？
英國航空業擔心，隔離新規將給航空業、以及廣義上的經濟活動帶來災難性打擊。
歐洲廉價航空瑞安航空（Ryanair）CEO奧萊利（Michael O'Leary）稱此項政策「不可信」；代表多家航空公司的「英國航空」聯盟稱，入境旅客隔離將「把航空旅行置於死地」。
代表渡輪公司的「英國港口協會」稱措施「太過分」。
英國還採取其他哪些措施？
英國政府指引說，所有旅客都要盡可能保持2米的社交距離、考慮戴口罩。
英國一些機場已經開始檢查旅客體溫，包括希思羅機場。
哪些航空公司會複航？
廉價航空公司EasyJet將從6月15日起小規模複航，所有旅客和空乘人員必須戴口罩。
瑞安航空計劃從7月1日起複航40%，前提是旅行限制措施已被放寬、機場部署其他安全措施。
鑒於新引入的隔離規定，英國航空公司說將重新評估7月複航50%的計劃。