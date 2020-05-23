圖片版權 Getty Images Image caption 機場旅客必須保持兩米距離

英國政府宣佈，自6月8日起，入境英國的旅客必須自我隔離兩星期。

英國內政大臣帕特爾22日解釋說，採取這項措施是為了確保傳播率走低、防止疫情第二波。

同日官方公布的疫情數據顯示，英國新增確診3287例，新增死亡351例，累計死亡36393例。

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情嚴重衝擊航空業，旅客人數銳減

具體規定有哪些？

乘飛機、渡輪、火車抵達英國的乘客--包括英國公民在內，需要提供今後14天的停留地址。入境必須填寫「contact locator」表格，提供聯絡人、健康及旅行歷史等信息。如果他們本人、或者接觸過的人出現確診，這些信息可以方便當局追蹤。不填此表格者將被罰款100英鎊。

邊檢機構會在入境口岸抽查，不遵守相關規定的非英國籍旅客可以被拒絶入境。

衛生部門會突擊抽查，確保隔離者遵守規定。在英格蘭，違反自我隔離規定的人將被處以1000英鎊罰款。蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭也有罰款措施。

如有可能，入境旅客要自己駕車去目的地。如果無法提供地址，政府可以為其安排，但費用自理。

入境英國後不得上班、上學、前往公共場所、搭乘公交車、出租車；不得接待訪客，除非來者目的是提供必須支持；能請人幫忙的話，不得出外購買食品和其他必需品。

圖片版權 PA Media Image caption 英國邊檢資料圖片

為什麼6月實施？

英國政府的解釋是，英國境內傳染率「非常高」的時候，類似的邊界管制起到的作用「微不足道」。

但是現在傳染率降低了，政府希望入境隔離措施可以幫助杜絶「輸入型」病例。

英國政府還說，措施每三周評估一次，檢查是否符合科學指引，確保「有效性、必須性」。

所有人都需要隔離嗎？

有一些人不需要隔離，比如：

長途貨運司機和工人

來協助抗疫的醫護人員

來自愛爾蘭、海峽群島、曼島的旅客

來英國農場的季節性臨時工只需在工作地點自我隔離

此前曾有多方面提議，隔離措施不適用從法國入境的旅客，但英國政府堅持對法國「一視同仁」。

圖片版權 PA Media Image caption 來做農活的臨時工在工作地點自我隔離就可以了

其他國家有隔離旅客的做法嗎？

有。西班牙、意大利、希臘、加拿大、阿聯酋、澳大利亞、新西蘭都已採取類似措施。

就在英國宣佈新規定的次日，法國政府宣佈，自6月8日起，從英國入境的旅客必須自我隔離14天。

疫情中，還有一些國家禁止所有外國人入境。

圖片版權 Getty Images Image caption 許多機場已經採取社交疏離措施

英國航空業有何反應？

英國航空業擔心，隔離新規將給航空業、以及廣義上的經濟活動帶來災難性打擊。

歐洲廉價航空瑞安航空（Ryanair）CEO奧萊利（Michael O'Leary）稱此項政策「不可信」；代表多家航空公司的「英國航空」聯盟稱，入境旅客隔離將「把航空旅行置於死地」。

代表渡輪公司的「英國港口協會」稱措施「太過分」。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國業界說，隔離令將把航空業置於死地

英國還採取其他哪些措施？

英國政府指引說，所有旅客都要盡可能保持2米的社交距離、考慮戴口罩。

英國一些機場已經開始檢查旅客體溫，包括希思羅機場。

哪些航空公司會複航？

廉價航空公司EasyJet將從6月15日起小規模複航，所有旅客和空乘人員必須戴口罩。

瑞安航空計劃從7月1日起複航40%，前提是旅行限制措施已被放寬、機場部署其他安全措施。

鑒於新引入的隔離規定，英國航空公司說將重新評估7月複航50%的計劃。