圖片版權 Getty Images Image caption 中國農曆新年期間，首相府貼上了春聯

在美國中國外交矛盾日益尖銳的國際背景下，因疫情和香港問題，對華關係也成了英國內政政壇的一個熱點話題。

作為具有國際影響的大國，過去很多年，對歐洲關係是影響英國內政的重要、甚至決定性話題，而眼下，在英國政壇，對華關係的辯論超越了對歐洲問題的討論。

最近幾個月，隨著美中摩擦不斷，國際上對北京應對新冠疫情的批評不少，英國國內對中國的批評聲音也不斷增多。

中國十三屆全國人大三次會議審議有關制定香港《國安法》草案後引發的國際反應，又加劇了英國政壇早已在醞釀的重審對華關係的呼聲。

圖片版權 Reuters Image caption 中國人大審議有關制定香港《國安法》的草案後在國際間引發強烈反應

各執一詞

中國方面認為，當前香港特區國家安全受到現實威脅和嚴重損害，人大立國安法勢在必行，刻不容緩，而且這完全是中國內政，不容外國干涉。

在香港，民主派認為北京完全無視香港《基本法》，把香港推向一國一制。他們向國際發出求援呼聲，很快得到了美國和英國政界人士的回應。

在英國，末代港督彭定康大聲呼籲，稱中國制定國安法是對香港自治、法治和基本自由的全面攻擊。

他的聲音帶動了執政的保守黨內外一批早已要求重新審視英中關係人士的響應。相當一段時間以來，他們在英國議會裏一直在討論，認為英國應強硬應對所謂中國「咄咄逼人的戰狼外交」，在華為、新冠疫情等一系列問題上加強與華盛頓的協調合作。

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圖片版權 Getty Images Image caption 華為5G技術也是約翰遜面臨的一個棘手問題

矛頭指向誰？

在媒體的聚光燈下，英國不少主流政壇人士在指出中國有權在其擁有主權的香港特區立法的同時，也強調中國必須遵守「一國兩制」的國際承諾，尊重民主法制和保障自由。

不過，在執政的保守黨內，也有人對要求改變英中關係的呼聲提出抵制。

英國議會跨黨派中國小組主席、保守黨人理查德•格雷厄姆（Richard Graham）說，很多人想把中國當作替罪羊，就像過去多年把歐盟當作英國各種問題、可以輕易拿出來的替罪羊一樣。

格雷厄姆強調，與世界第二大經濟體中國建立強有力的伙伴關係是有道理的，有益於英國利益。

這種觀點或許也會得到保守黨現任領袖約翰遜首相的支持。他早在擔任倫敦市長之際，就一直積極支持前首相卡梅倫為開創英中關係「黃金時代」所作的努力。

也有評論人士指出，中國和英國在諸多國際領域有著共同的利益和廣泛的合作空間，比如氣候變化，抗擊新冠疫情等等。

疫情外交

圖片版權 Reuters Image caption 美中關係的緊張又會怎樣影響英美、英中關係？

不過，因為英美之間數百年的經濟、文化、歷史和現實聯繫，華盛頓內部對華政治分歧不可能不影響到英國的內政。

在上述錯綜複雜的政治、經濟、外交和疫情背景下，有消息傳出，英國正努力減少在醫療物資供應上的對華依賴。

英國媒體透露，約翰遜首相已經指示政府公務員制定計劃，鑒於新冠狀病毒疫情爆發後的複雜形勢，結束英國對中國在至關重要的醫療用品和其他戰略進口商品方面的依賴。

有關計劃的代號是「防衛項目」。該計劃包括確定英國在哪些主要經濟領域存在脆弱性、或許會過度依賴可能發生敵對的外國政府。這是作為英國更廣泛的國家安全新思維的一個組成部分。據報道，這項工作由外交大臣拉布領導進行。

有關報道稱，這個項目已經成立了兩個工作組，一位消息人士向英國《泰晤士報》透露說，其目的是使供應來源多樣化，讓英國不再依賴某個單獨國家的非糧食必需品。

約翰遜首相告訴國會議員們，他將採取措施保護英國的技術基礎資源，政府的審查預計還將包括醫療個人防護設備和藥品。

倫敦政經學院的學者撰文認為，如果要逼著英國被迫在美國和中國選邊站的話，那（英國）將有可能更傾向美國。

這種說法是否正確，疫情後的英中關係走向，都將取決於中美英各方未來如何互動。