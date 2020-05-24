肺炎疫情：在皇宮城堡裏居家隔離是什麼滋味？

圖片版權 Tom O'Leary Image caption 漢普頓宮是亨利八世的皇宮，有1300個房間

五月底英國的長周末假期春暖花開，通常有成千上萬的人會外出旅遊，到各地的風景名勝和歷史建築參觀。

但是今年因為新冠病毒疫情的關係，這些奢華皇宮古宅大院和雄偉城堡都對外關閉，只留下少數幾個工作人員留守看管。

在空無一人的皇宮城堡裏居家隔離是什麼滋味？

漢普頓宮

漢普頓宮（Hampton Court Palace）曾經是亨利八世的皇宮，現在是倫敦一個著名的旅遊景點。

露西·哈欽斯（Lucy Hutchings）是管理漢普頓宮的負責人，在英國全國封鎖期間，她就和僅有的幾個工作人員待在漢普頓宮裏。

"我覺得真的很幸運，被封鎖在皇宮裏比其他很多地方都好。"

圖片版權 Historic Royal Palaces Image caption 哈欽斯是管理漢普頓宮的負責人

漢普頓宮位於倫敦西南，瀕臨泰晤士河畔，都鐸王朝時期的皇宮，據說亨利八世妻子的鬼魂會在皇宮內出沒。

自從維多利亞女王將漢普頓宮對外開放之後，漢普頓宮已經成為英國著名景點，五月底長周末遊客人數應該會超過兩萬。

哈欽斯說："我們原本預期今年遊客會突破記錄，今年的天氣這麼好，卻不能接待遊客，這真是讓人感到難過。"

不過她和其他留守人員也把握機會好好的認識這座皇宮。

"能夠在這座皇宮內漫遊實在非常特別，這裏有1300個房間，我利用這個機會到一些以前從沒去過的房間探索。"

"我也開始慢跑鍛煉，皇宮的庭院就是我個人的慢跑場，感覺很好。"

圖片版權 Tom O'Leary Image caption 沒有多少人有幸目睹今年的花園景觀

住在皇宮裏也不是完全只是享樂，皇宮建築本身已經將近有500萬曆史，留守工作人員非常少，要做的維護工作卻很多。

漢普頓宮收藏的王室禮服，包括維多利亞女王和戴安娜王妃的禮服，都必須要搬移到冷凍庫以防蛀蟲，皇宮花園也必須打理除草，許多房間也要清掃除塵。

37歲的哈欽斯表示，每個人都忙碌不已，有時候還要學習新技能。

圖片版權 Tom O'Leary

漢普頓宮16世紀的天文鐘有次發生故障，留守人員必須通過視頻向專業技師學習如何排除故障。

哈欽斯還說，一開始的時候他們連垃圾如何處理都搞不懂，剛開始的幾周垃圾為患，但現在已經沒事了。

漢普頓宮對外關閉也讓留守人員有機會進行那些在遊客開放期間無法進行的維修工作，但是現在他們已經迫不及待要迎接遊客了。

"沒有遊客這裏非常安靜，很奇怪也讓人感到難過，雖然我自己享有這個空間非常棒，但像這樣的開放空間本來就應該讓每個人都能享用。"

圖片版權 English Heritage

奧德莉莊園

建於17世紀的奧德莉莊園（Audley End House）被認為是英格蘭最出色的莊園之一，詹姆斯一世時期的建築保存完好，庭園景觀優美，吸引許多遊客前來造訪。

但是今年因為新冠病毒疫情的緣故，奧德莉莊園也暫時關閉，謝絶訪客。

莊園管理人法蘭徹斯卡·德里（Franchesca Derry）表示："感覺超現實的……通常這裏有很多活動和節目，但現在感覺好像時間靜止了。"

圖片版權 English Heritage Image caption 莊園管理人法蘭徹斯卡·德里（Franchesca Derry）

24歲的德里已經在莊園工作了兩年，她和伴侶就住在莊園內的一棟房子裏。

另外還有幾個工作人員，例如園丁和照顧莊園內五匹馬的馬夫也住在莊園裏，但彼此之間保持社交距離。

雖然莊園少了熱鬧的訪客，但德里表示這樣也有好處。

圖片版權 Getty Images Image caption 奧德莉莊園詹姆斯一世時期的建築保存完好

圖片版權 English Heritage

"春天的花開了，非常寧靜，人少了但野生動物卻多了，我看到很多鹿，水鳥數量也比以前多。"

她說，許多動物訪客都來到奧德莉莊園，有些動物還住了下來。

"這段時間很糟糕，但是能在這麼美麗的地方居家隔離，我感覺非常的幸運。"

圖片版權 John Millar/National Trust Image caption 波伊斯城堡的孔雀

波伊斯城堡

英格蘭莊園沒有訪客，野生動物怡然自得，但是威爾士的波伊斯城堡（Powis Castle）裏的孔雀，少了遊客的注意力，只能吸引少數留守人員的目光。

波伊斯城堡的遊客體驗經理薩拉·約翰遜（Sarah Johnson）說："孔雀喜歡展現美麗的羽毛，但是現在沒有遊客會看。"

"他們也不喜歡跟你維持社交距離。"

圖片版權 Sarah Johnson Image caption 薩拉·約翰遜和城堡裏的孔雀

圖片版權 National Trust Image caption 波伊斯城堡內部擺設被套上套子

建於13世紀的波伊斯城堡，位於威爾士中部，以獨特的中古世紀建築，花園和雕像聞名，現在是英國國家信託組織（National Trust）管理的建築之一。

約翰遜就住在城堡附近，每個禮拜會到城堡幫忙處理各項工作，包括清潔整理維護城堡收藏品。

"我學到了不同的工作，看待這個地方的視角也不一樣了。"

圖片版權 Emma Marshall/National Trust Image caption 波伊斯城堡花園內有許多雕塑

和其他許多歷史建築一樣，波伊斯城堡每年這個時候也有許多遊客造訪，今年情況特別，一個人也沒有。

"今年很不一樣，我們非常想念工作的同事和遊客，希望重新開門的時候很快能看到他們。"

圖片版權 Sarah Johnson Image caption 城堡裏的孔雀是吸引遊客目光的焦點

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