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英國政府正對華為參與英國5G網絡建設的影響進行新的評估。美國出於安全擔憂對這家中國公司實施新制裁後，英國國家網絡安全中心（NCSC）介入評估。

英國政府發言人說：「我們網絡的安全性和彈性至關重要。美國宣佈對華為實施進一步制裁後，英國國家網絡安全中心正仔細研究可能對英國網絡造成的影響。」

1月英國頂住美國要求英國禁止華為參與英國5G建設的壓力。2019年5月，美國將華為及68家關聯公司列入實體清單。美國的制裁限制華為使用美國技術和軟件來設計其半導體。

美國商務部擔心華為違反去年實施的制裁措施，該制裁要求華為獲得許可證才能進口美國產品。美國商務部認為，華為通過在其他國家的工廠使用美國半導體製造設備來規避這一制裁。

上周，美國進一步收緊對華為的出口禁令，要求在美國以外的廠商，在向華為出口使用了美方技術的半導體芯片時，必須申請出口許可證。美國商務部5月22日宣佈，在「實體清單」上新增24個中國機構及個人。

「實體清單」上新增的這24個實體分佈在中國內地、香港與開曼群島，包括雲端智能機器人運營商達闥科技（CloudMinds）及其多家子公司、網絡安全公司奇虎360（Qihoo）、高校哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學，以及多家科學研究中心及企業。

「穩定網絡」

英國政府此前曾批准華為有限度參與英國的新移動網絡建設，禁止華為向英國網絡的「敏感部分」（核心部分）提供設備。此外，移動網絡外圍設備（包括天線桿）中，華為只允許佔35％的比例。

隸屬於英國情報機構政府通信總部（GCHQ）的英國國家網絡安全中心告訴英國移動運營商，他們有三年時間，在有上限的條件下，在其網絡中使用華為設備。

華為副總裁張國威（Victor Zhang）回應英國最新評估時評論道：「我們的首要任務仍然是繼續為英國推出安全可靠的5G網絡。」

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他補充說：「我們樂意與英國國家網絡安全中心討論他們可能有的任何擔憂，希望能繼續保持我們過去十年的密切關係。」

批評者認為允許中國公司在英國的5G網絡中扮演任何角色存在安全隱患，他們因為擔心華為可能被北京用來監視甚至破壞（英國）通信。

3月英國保守黨內的後排議員們已警告會挑戰英國政府的決定。 4月4日，由15名保守黨議員組成的小組在首相因新冠肺炎入院前一天，聯名寫信給首相，呼籲重新考慮與中國的關係。

作為回應，華為以公開信的方式致信英國政府，敦促後者不要讓聯名信「擾亂」華為參與英國的5G建設。

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分析

戈登•科雷拉（Gordon Corera）

BBC安全事務記者

2020年1月，經過長期艱苦的辯論後，英國政府決定讓華為在英國的5G建設中發揮作用，但將其市場份額限制在35％範圍內，並將其排除在最敏感的部分之外。

但在3月，這個問題引起極大反轉。自從新冠病毒疫情對中國產生強大衝擊，中國國內的壓力越來越大。同時特朗普政府並未放棄對英國和其他盟國徹底排除華為的游說活動。

即使英國此次審查是基於對美國制裁影響的技術考慮，它仍可能為英國政府提供參考意見，即排除華為或對華為施加進一步限制，儘管這可能涉及增加英國國內經濟成本，加劇與北京的緊張關係。

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華為強調，新冠病毒大流行給英國電信系統帶來「巨大壓力」，並強調英國有很多人，特別是生活在農村地區的人無法擁有穩定的互聯網網絡。

5G有望帶來更快的移動互聯網速度，5G網絡更穩定，可以承載更多的（端口）連接，並為多種不同的技術應用提供更多的帶寬。5G已被認為是為彌合寬帶互聯網推廣領域中數字鴻溝的一種方式。

根據華為發佈的最新數據，該公司迄今已在全球擁有91個5G合同。華為一直否認會幫中國政府攻擊客戶。華為創始人任正非此前接受BBC專訪時曾表示，他寧願「關閉公司」，也不會協助「任何間諜活動」。

沃達豐（Vodafone）、3公司（Three）和EE這三家英國移動網絡運營商已決定在核心之外的「外圍」使用和部署華為5G產品。沃達豐和EE現在不得不減少對供應商華為的依賴，因為他們現有無線電接入網絡設備的35％以上是由華為製造。