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英國仍未脫離Covid-19新型冠狀病毒帶來的公共衛生與經濟危機，首相約翰遜又給卷進一場政治危機當中。這一切源於首相的首席顧問在全國仍在實施禁足令之際，帶著妻兒開了一趟400公里的車。

多米尼克·卡明斯（Dominic Cummings）在星期一（5月25日）舉行的記者會上稱，他到訪自己父母位於英格蘭東北部杜倫市（Durham）的大宅「行為恰當」。

當時他的妻子已經病倒，卡明斯聲稱夫婦倆面對著「棘手」的托兒問題，約翰遜也表態支持這位幕僚，強調他的作為合法合規。

卡明斯說：「我明白數以百萬計人民正在受苦，成千上萬人死亡。回頭看來，我該早點發表這份聲明。」

卡明斯給出百般解釋，但並無道歉，也表明沒有考慮辭職。

事件發酵

英國新型冠狀病毒死亡數字冠絶歐洲，但直到目前為止，約翰遜政府仍在享受著相當高的支持度。

每逢國難當頭，國民總會希望政府能給予安慰和保證。無論是約翰遜本人還是保守黨政府整體而言，在民意調查中得分仍然偏高。

圖片版權 Getty Images Image caption 約翰遜自去年擔任首相以來正面臨他最大的政治危機

但其實在卡明斯危機爆發之前，一些潛在威脅早已浮現。相比於其他歐洲國家，英國在供應醫護人員防護設備方面顯得吃力，推行病毒檢測也顯得力有不逮。

此外，在制定放鬆封城禁足措施上，約翰遜也似乎無法取信於民。

卡明斯其人

卡明斯可謂在約翰遜之外，對英國政治最舉足輕重的人物。雖然他並非民選公職人員，但卡明斯被公認為促成英國「脫歐」與約翰遜在最近一次選舉中大勝的幕後首腦。

卡明斯目前是首相首席顧問。人們總說，大的演講約翰遜會做，但出點子、謀劃細節與付諸實行，全靠卡明斯。

正是因為這樣巨大的影響力，說明了為何當大多數政府顧問都只在背後默默耕耘，國民的目光都全投到卡明斯身上。

卡明斯到底做錯了什麼？

英國自3月23日起實施封城禁足作為抗疫措施，卡明斯正是其中一名法規制定者。

規矩定明，任何人感染新冠病毒，或家庭中有人感染病毒，都應該居家隔離。

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可卡明斯沒有這樣做。

他帶著感染了新冠病毒的妻子與4歲兒子，開車260英里（418公里）到父母家中。他聲稱這是合理的，因為他擔心一旦夫婦倆同告病倒，孩子沒人照顧。約翰遜也支持他這說法。

然而，英國政界人士以至於大眾均普遍認為，卡明斯也許沒有犯法，但卻明顯違背了居家隔離規定的精神，與無數循規蹈矩留在家中的家長形成鮮明對比。

這算是一回事嗎？

毫無疑問，這是約翰遜政治生涯迄今最大的危機，原因有二。

其一，人民怒火中燒。

被困家中兩個月後，這起事件讓人們有只許州官放火，不許百姓點燈之感。在禁足令下，成千上萬群眾透過文字和聲音，時而激動地訴說著無法見親友最後一面、送親友最後一程的悲痛。

在憤怒之餘，國民也不忘拿政府開涮。要是政府失去權威、信用和人民的信託，官員們又如何確保群眾會繼續遵守既有規定，還有配合將來的鬆綁措施？

圖片版權 Getty Images Image caption 英國自3月23日起實施封城禁足作為抗疫措施，卡明斯正是其中一名法規制定者。即便在卡明斯危機發生前，就已經有人懷疑，約翰遜善於打選戰，但不善於真正治國。

其二，保守黨議員們急了。

自去年12月提前大選獲勝後，眾多議員對約翰遜寄予厚望，如今已有人開始動搖。即便在卡明斯危機發生前，就已經有人懷疑，約翰遜善於打選戰，但不善於真正治國。

眼下他們遭受著選區選民的電郵轟炸，使他們再次懷疑約翰遜是否適合幹這份差事。

我們當然不能忘記，約翰遜手執議會大比數優勢，多數保守黨政治家直覺上理應擁護首相和政府。

這可不像一個會倒台的政府。

可是，種子已經播下，人們開始懷疑約翰遜的判斷能力與政治手腕。加上新冠病毒疫情帶來了空前挑戰，懷疑加劇的可能性只會揮之不去。