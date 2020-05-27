英國監管機構裁定中國央媒 「偏頗」 報道香港抗議

圖片版權 Getty Images Image caption 中國國際電視台，又稱為中國環球電視網，是中國中央廣播電視總台下屬的國際傳播機構

英國廣播電視監管機構英國通訊管理局（Ofcom）周二（5月26日）公布對中國國際電視台（CGTN）有關香港抗議報道的調查決定：缺乏應有的公正。

英國通訊管理局的決定是基於對中國國際電視台在2019年8月11日至2019年11月21日的5次節目內容加以監察和評估後作出的。

決定表示： 「有關香港抗議的不同新聞報道，在重大政治爭議問題以及關係到現行公共政策的重大問題上，缺乏應有的公正。違反了廣播條例的5.1、5.11和5.12。通訊辦公室將考慮對這些違規行為採取必要的處罰（a statutory sanction）」。

所謂必要的處罰，可能包括罰款或者吊銷廣播執照。

報道偏頗

英國通訊管理局調查的這五次節目播出期間，正值香港因政府推出修改《逃犯條例》立法引發大規模抗議示威行動之時。

英國通訊管理局認為，中國國際電視台的節目沒有反映抗議者的觀點；另外報道 「只對暴力做了一個方面的呈現，給出的印象是抗議者才是對暴力和混亂唯一有責任的一方。」

英國通訊管理局還認為，與得到北京支持的香港政府的意見保持一致的受訪人沒有受到質疑，而且主持人沒有解釋抗議示威者的動機是什麼。

英國廣播條例5.1規定：新聞，無論以何種形式，必須報道凖確並且公正呈現。

英國廣播條例條例5.11和5:12還規定，在重大政治爭議問題以及關係到現行公共政策的重大問題上， 「必須保持應有的公正」，每次節目必須呈現重要各方的不同觀點，並給予相當的報道分量。

解釋與回應

圖片版權 Getty Images Image caption 英國通訊管理局Ofcom

持有中國國際電視台在英國播出執照的是星空華文傳媒（Star China Media Limited）。

該公司回應英國通訊管理局說，理解報道公正的重要性， 「我們在報道重大爭議問題時不能把中國觀點當作唯一的觀點來呈現，但希望向國際受眾講述中國角度，而中國角度通常與主流西方媒體的有所不同。」

在回應有關節目是否對觀眾造成任何傷害的問題時，該公司列出了五5希望英國通訊管理局加以考慮的因素，其中包括： 「中國國際電視台在英國的受眾相對較少」。

而針對節目中沒有抗議者的聲音這個問題，該公司回應說， 「作為中國公共廣播機構」 在香港實地報道抗議時，要找到不同的聲音 「特別有難度」，並說很多香港抗議者 「敵視」來自中國大陸的媒體和說普通話的記者，拒絶記者的採訪要求。

英國通訊管理局對此解釋認為，中國國際電視台要呈現不同的觀點，不能依賴抗議者個人是否願意在節目中露面，而可以並且應該通過主持人或者記者等編輯手段在節目中呈現不同的觀點。

英國通訊管理局周二公布的決定說，在作出最後是否採取處罰、以何種形式處罰之前，中國國際電視台的播出執照持有者仍然有機會做出書面或口頭陳述。

英國監管

中國國際電視台2019年有關香港抗議的英語新聞報道被英國廣播監管部門裁定有失公允之前，英國通訊管理局還在調查其他3宗有關中國國際電視台的投訴，結論目前尚沒有公布。

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年，香港《逃犯條例》引發持續數月的抗議，曾有百萬民眾上街示威遊行。

2018年11月，英國私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）向英國通訊管理局投訴，中國國際電視台播放了他被強迫在電視上認罪的視頻。2019年5月，英國通訊管理局正式就新聞節目是否有違公平和隱私展開調查。

第二宗的投訴人是香港書商桂民海的女兒。她投訴中國國際電視台播放了桂民海在電視上認罪的視頻。

第三宗投訴是英國駐香港領事館前僱員鄭文傑。他稱中國國際電視台在英國播放了他認罪的錄像。

中國國際電視台，又稱為中國環球電視網，是中國中央廣播電視總台下屬的國際傳播機構，成立於2016年12月31日。其主要的頻道為原中央電視台英語新聞頻道。該台在北美和非洲設立分台後，2018年12月在倫敦設立的歐洲中心投入運營。

為了應對英國的監管，中國國際電視台曾聘請英國通訊管理局董事會前成員尼克·波拉德（Nick Pollard）擔任顧問，不過波拉德任職兩月左右於2019年9月辭去顧問一職。

俄羅斯官媒被罰

今年3月，英國高等法庭法官裁定，維持英國通訊管理局對俄羅斯官方電視台——今日俄羅斯（Russia Today） 課以20萬英鎊的決定。

2019年7月，英國通訊管理局經過調查，認定今日俄羅斯在2018年俄羅斯雙面間諜遭毒殺的6個星期內的7次報道違反了英國廣播電視規定的公正公允要求，即只表達俄羅斯官方的說法，而沒有包括外界對俄羅斯當局是毒殺行動幕後主使的指稱。

英國通訊管理局認為，今日俄羅斯的報道偏頗， 「非常嚴重，一而再再而三」。

今日俄羅斯反駁說，在自己的報道中沒有必要包括 「主流媒體的說法」，英國通訊管理局的決定 「過分干預了今日俄羅斯言論自由的權利」，並稱其他的電視台更加嚴重地違規卻沒有受到如此重罰。

英國法官在裁決中說，英國通訊管理局有權實施 「恰當合適的經濟懲罰」。