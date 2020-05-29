BNO：英國可能為部份香港人提供的特別待遇是什麼

圖片版權 AFP Image caption 北京強推港版《國安法》已在香港引發多次示威。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）5月28日稱，如果中國不叫停在香港施加《國安法》的計劃，英國政府可以為持有英國國民海外護照的香港人提供一條成為英國公民的途徑。

英國國民海外護照英文簡稱為BNO，是1997年香港主權移交前英國為香港人推出的一項特別政策。目前香港約有30萬人持有這種護照，憑此他們可以在英國一次性最長逗留六個月，不需另外申請簽證。

Image caption 許多香港人持有BNO護照與香港特區護照。

有分析稱，中國可能不會介意一些泛民人士前往英國，但會擔心為香港創造財富的精英階層流失。

在拉布發表聲明前，中國全國人大剛剛通過香港《國安法》立法草案，其中包括「顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動和外部勢力干預」等法例。根據這項新法，無視北京權威在香港可能將構成犯罪。

由於此次立法繞過香港立法機構，香港民主派及法律界擔心此舉削弱香港「高度自治」，且其中內容或與香港實行保障人權的條文相牴觸，外界擔心對批評政府的人會出現「以言入罪」的情況。

與此同時，英國還與美國、澳大利亞及加拿大政府一同發表聯合聲明，譴責北京強推《國安法》。四國稱，實行這項法律將摧毀1997年香港主權移交前達成的「一國兩制」框架。

中國當局對外國針對香港《國安法》的批評一律予以駁斥。中國外交部發言人趙立堅周五在例行記者會上表示，「所有香港中國同胞，不論其是否持有英國屬土公民護照，或者英國國民海外護照，都是中國公民」，而香港事務「純屬中國內政」，反對英國單方面改變此前做法，中國對此保留採取相應反制措施的權利。

拉布說了什麼？

圖片版權 PA Media Image caption 拉布表示，英國可以將BNO持有人在英國逗留的期限由6個月提升至12個月。

拉布表示，英國可以將BNO持有人在英國逗留的期限由6個月提升至12個月。

「如果中國繼續走這條路，推行這項國家安全法律，我們將廢除6個月的期限限制，允許BNO護照持有人來到英國，可以讓他們申請工作或者學習，期限可以延長至12個月，而這本身會為將來申請英國公民身份提供一條途徑，」他表示。

一些英國議員甚至希望英國在這方面走得更遠，讓BNO持有人自動獲得英國公民身份。保守黨議員、下院外交事務委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，BNO持有人應該自動有權在英國居住及工作。

針對一些人對香港BNO持有人自動獲取英國公民身份的呼籲，英國政府過去曾經表示拒絶。

去年有超過10萬香港人簽署聯名信，呼籲BNO持有人可以獲得全面英國居民身份，當時英國政府回應稱只有英國公民和一些英聯邦國家有權在英國拘留，並援引一份2007年的報告表示，給予持有人全面公民權將會破壞英國與中國就香港主權移交達成的協議。

但在1972年，英國曾為約3萬持有英國海外護照的烏干達亞裔人士提供政治庇護，當時烏干達軍事統治者伊迪·阿敏下令約6萬亞裔人離開該國，一些英國議員認為印度有責任接收這些難民，但時任英國首相希思（Edward Heath）表示英國有責任接收他們。

這意味著什麼？

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自反修例風波以來，香港社會對「移民」的討論熱度一直不下，上周北京推出香港《國安法》的消息更是加劇了這種趨勢。

今年27歲的周先生擁有BNO護照，昨天拉布的表態讓他覺得這可能會是他人生中的「一個新篇章」。

「這為我們許多人打開了一扇門，」目前在一間大學擔任文職的他向BBC中文表示。「（如果實行這項政策）我們就有了英國尋找任何工作與學習的可能性，如果時間停留夠長的話甚至可以獲得居民身份，當然我也知道，外國人在英國找工作不會容易。」他同時強調，這本身就是香港BNO持有人「應得的」。

25歲的香港人尹小姐對拉布的說法並沒有十分興奮。她表示，現在英國本身因為新冠疫情失業率已經升高，只是將6個月延期至12個月「並沒有太大幫助」。

但她承認，自己離開香港的想法因為《國安法》變得更加迫切。本身在外國公司工作的她會擔心公司會不小心變成「外國勢力」，也會擔心發生內地無法使用Facebook，新聞機構被禁聲的情況會在香港出現。「這種不確定感讓很多人想要盡快移民，」她說。

拉布沒有更多介紹這項政策相關細節，香港中文大學中國研究中心講師夏添恩（Tim Summers）認為，拉布的發言更多是「象徵性作用」。「這可能會使（香港人）在英國定居在一定程度上變得更加容易，但這不是之前一些人呼籲的全面居民身份，」他告訴BBC中文。「具體影響還需要看將來宣佈的更多細節」。

曾在1997年前後擔任英國駐香港領事的夏添恩稱，BNO可能是香港主權移交前中國十分顧慮的事情，但對於現在的中國來說，它的份量遠不及上世紀90年代時那麼重。

「因為中國已經變了，90年代時中國擔心大批人離開香港會削弱香港的競爭力，但現在的中國已經更加強大，香港的經濟發展已經發生了人口結構性變化，」他表示。

而BBC外交事務記者蘭德爾（James Landale）則報道稱，拉布的表態會被北京視作一種升級行為，可能會引起北京激烈反駁。他認為，中國可能不會介意一些泛民人士前往英國，但會擔心為香港創造財富的精英階層流失。

英國的擔憂

英國影子內閣外交大臣南迪（Lisa Nandy）稍早前表示，英國需要對北京更加強硬。

針對《國安法》，她向BBC表示：「中國開始侵蝕中英在移交香港主權時共同簽署的聯合聲明，這是一系列舉動中的最新一步」。

英國前外交大臣亨特（Jeremy Hunt）稱，英國應該組成一個國際聯盟，避免悲劇在香港上演。

「就那項協議而言，這絶對是那裏目前為止最危險的時期，」他告訴BBC。

「我們有獨特的法律地位，英國的確有責任現在組成國際聯盟，盡可能幫助香港人。」

英國首相發言人周四表示，對中國關於香港國家安全的立法「深表擔憂」。

「我們的表示一向很明確，這個安全法有破壞一國兩制原則的風險。」

「我們在這方面正與我們的國際伙伴密切聯繫，外交大臣昨晚也已與美國國務卿蓬佩奧對話。」

他表示：「中國政府的做法將《聯合聲明》置於直接威脅之下，損害香港的高度自治。」

蓬佩奧周三表示，香港局勢的發展顯示，香港不再被視作具有「高度自治」。

如果在美國法律下香港不再享有特殊待遇，香港貿易中心的地位可能會被動搖。

BNO是一種什麼身份

BNO身份是英國與中國簽署《中英聯合聲明》確認移交香港主權後，透過《1985年香港法案》制定的一種英國「國籍」。

只有在1997年主權移交前透過出生或登記而與香港有聯繫的人方可取得BNO身份，而有關登記已經在主權移交後永久結束，這意味著許多參與示威的人沒有這一身份。英國駐香港總領事館表示，目前共有約30萬人擁有BNO護照。

此前BNO更多時候是一種旅行證件，並不是英國公民權和居留權， 但英國選舉委員會網站表明，BNO護照持有人符合英聯邦公民資格。

BNO持有人不能使用包括政府福利金在內的英國公共資金，也無法將這一身份轉移給子女。