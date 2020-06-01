圖片版權 PA Media

色彩鮮艷的頭巾、花呢夾克、馬褲馬靴和白手套，94歲的英國女王伊麗莎白二世在溫莎堡裏騎馬兜風，那是5月31日星期日，陽光明媚，英國開始解除抗疫隔離封鎖前一天。

女王端坐馬背的照片在解禁第一天見諸報端和網媒，與學校部分復校、學生返校的新聞並列。

這是英國舉國隔離抗疫以來第一張向公眾發佈的女王在戶外的照片。

之前最後一次女王在媒體上亮相是3月19日乘車離開倫敦白金漢宮前往倫敦城西郊外的溫莎城堡時的照片。

女王和丈夫，98歲的愛丁堡公爵在溫莎堡隔離抗疫，期間她經常在城堡裏騎馬。

圖片版權 PA Media Image caption 英女王伊麗莎白二世3月19日乘車離開倫敦市中心的白金漢宮，到西郊溫莎堡隔離抗疫。

圖片版權 PA Media Image caption 疫情下女王每周一次和首相的例會改為電話連線

後會有期

離開白金漢宮前的最後一項公務是跟首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）開電話會；那是首相和女王每周一次的例會，通常是面對面交談，但疫情期間改為遠程。

在溫莎堡隔離抗疫期間，女王發表過兩次公開講話，第一次4月5日的講話中，她呼籲全國民眾團結一心共度難關；第二次5月8日在紀念第二次世界大戰歐洲勝利日（VE Day）的講話中，女王對英國全民抗疫的表現表示讚賞，感謝，稱隔離期間靜靜的街道並不空曠，因為那裏「充滿了愛」。

4月5日，新冠病毒疫情極嚴峻之際，女王在溫莎堡發表事先錄製的全國電視講話，敦促國人「自律」、「堅強」、「共度難關」。

女王說，英國一定會戰勝疫情，「我們將和朋友重逢，和家人團聚，我們後會有期。」

《後會有期》是二戰期間英國廣為傳唱的一首歌曲，撫慰眾多因戰亂被迫分離的家人與愛人。

除了每年一度的聖誕日外，英國女王正式講話極為罕見。當國家面臨政治危機、民意對立、時局動蕩的時候，女王公開講話會被解讀為選邊站隊。

女王在位60多年，只有三次在舉國哀痛的時刻發表過公開講話，加上新冠疫情期間的兩次，一共五次。

BBC王室事務記者說，在這種舉國危難時刻，女王發表全國講話的目的主要是安撫民心、鼓舞精神，號召民眾齊心協力戰勝共同的敵人，度過共同的難關。

女王在新冠疫情爆發前發表過的三次公開講話如下：

1991年：英國加入第一次海灣戰爭。女王呼籲國人為戰事「迅速」結束祈禱。

1997年：戴安娜王妃葬禮前夜，女王在白金漢宮發表講話。

2002年：母親葬禮前夜，女王發表特別演講。

還有一次公開講話是歡慶的主題，即2012年在慶祝她即位60週年的"鑽禧"慶典上發表的演講。

圖片版權 PA Media Image caption 新冠疫情期間隔離在家的英國王室成員發視頻呼籲共同慶祝5月12日國際護士節

生日快樂！

英國王室成員在隔離抗疫期間都以不同方式向公眾和醫療、基礎服務行業堅持工作的員工表示感謝、支持。

女王和王室核心成員，包括劍橋公爵夫婦，曾發視頻訊息呼籲全世界醫護人員共同慶祝「國際護士節」。

4月21日女王生日，按慣例應該鳴禮炮慶賀，但新冠特殊時期決定取消，今年其他慣常的女王生日慶祝活動也都取消，包括6月的閲兵。

不過，王室的晚輩們都從各自居家隔離的地方打電話或發視頻祝女王生日快樂！