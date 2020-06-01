圖片版權 Getty Images Image caption 2020年年初，約翰遜在首相府外參加慶祝春節活動

英國七位前外相聯署敦促首相約翰遜在香港《國安法》問題上發揮國際領頭作用，協調全球盟友對中國採取共同行動。這七名前外相分別屬於以往的保守黨和工黨政府，英國此類跨黨派的歷任要員聯署極為罕見。

中國人大通過香港《國安法》草案，國際社會指責北京違背一國兩制的承諾，削弱香港的自治地位，威脅香港人民的自由。

面對各方壓力，現任外相拉布表示，英國不會坐視不管。

聯名致信

這七位英國前外相分別是亨特（Jeremy Hunt），米利班德（David Miliband），斯特勞（Jack Straw），黑格（William Hague），里夫金德（Malcolm Rifkind），歐文（David Owen）和貝克特（Margaret Beckett）。

他們聯名致信給首相約翰遜表示，對於中國在人大通過香港《國安法》，英國政府必須在國際上發揮領頭作用，因為許多國家都在看英國如何處理香港問題。

這七位跨黨派小組前內閣成員一致認為，北京當局繞過香港立法會，直接在人大通過立法，「公然違反」《中英聯合聲明》，對此他們深表關切。

他們敦促約翰遜和國際盟友組成一個國際聯絡小組來協調做出共同行動，類似於1994年英國在結束前南斯拉夫戰亂所發揮的作用。

圖片版權 Reuters Image caption 英國外交大臣多米尼克.拉布

領導角色

首相府一名發言人表示，英國政府已經在扮演一個領導角色，和國際盟友一起強烈要求中國重新考慮其作為。

英國外相拉布表示，中國人大通過的香港《國安法》草案，「明確違反」《中英聯合聲明》和中國給予香港自治的承諾。

拉布還表示，英國將延長英國國民海外護照（BNO）持有人在英國的停留期限，由6個月延長至12個月，這段期間他們可以在英國申請留學和工作。

拉布說，這將為持有BNO護照的香港人提供一條成為英國公民的途徑。

保守黨議員、下院外交事務委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，BNO持有人應該自動有權在英國居住及工作。

圖根哈特還說，英國必須了解中國是一個「非常，非常集權的政府」，英國「應該重新思考兩國的伙伴關係」。