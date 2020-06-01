圖片版權 Getty Images Image caption 美國積極游說英國政府改變今年1月的決定，不使用中國華為5G技術。

英國政府很有可能會改變初衷，收緊華為5G在英國的使用。近期媒體的多番報道透露政策走向。

華為5G技術和香港《國安法》是近期英國輿論最為關注的中國話題。

6月1日（周一）《泰晤士報》報道稱，首相鮑里斯·約翰遜正在考慮各種選項，提升對本國電訊企業的投資幫助它們增強在5G市場的競爭力。

該報稱，這一提案是英國更宏大計劃的一部分，在外界對中國公司設備的安全擔憂越來越大之際，要減少英國對華為5G技術的依賴。

《泰晤士報》報道稱：由白宮牽頭，美國方面對英國展開積極的游說活動，勸說英國重新考慮使用華為5G技術的決定。

《金融時報》周一也報道稱，英國正在評估美國制裁華為可能造成的影響。

該報分析認為，英國的重新評估可能為政府改變此前的決定鋪路。

Image caption 英國首相約翰遜在競選綱領中曾承諾將提升英國的５Ｇ建設，讓每個人用上快速的寬帶網絡。

《金融時報》報道說，英國展開的這一緊急評估，是在上個月美國宣佈對華為採取新的出口限制後開始的，將在幾周內有結果，而主持評估的是英國情報機關——英國政府通訊總部（GCHQ）屬下的國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre）。

報道認為：「美國的制裁以及英國的評估將給首相鮑里斯·約翰遜提供機會進行180度大轉彎，改變自己年初所作的決定」。

今年1月28日約翰遜首相宣佈，繼續使用華為5G技術，但是附加了一定的條件，其中包括：

華為不能參與5G網絡和千兆寬帶網的核心網以及其他敏感設施的建設；

華為可以參與網絡非敏感部分的建設，但是其市場份額限制在35%以內，並且這一指標日後還要重新評估以視情況調整，從而確保市場的多元化等。

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美中對立

英國政府的這一決定當時引起了國際間廣泛的關注。隨後，英國內部出現了更多的聲音，要求重新考慮這一決定。美國也加大了對英國的游說。

本周二（6月2日），美國參議院情報委員會成員、共和黨參議員湯姆·考頓（Tom Cotton）將在英國議會國防委員會上講話，主要內容預計將是闡述5G安全問題。

另外，曾經擔任美國國家安全委員會戰略計劃主任的空軍准將斯珀丁（Robert Spalding）也將向英國議員闡述他對華為技術的擔心。

據《星期天泰晤士報》報道，隨著英國媒體不斷有消息報道稱首相有意改變對華為5G的決定，華為高層將在本周與首相府高級顧問會晤，希望了解英國首相的真實意圖。

民主聯盟

上周，英國小報《太陽報》報道稱，英國政府正在尋求與10個民主國家結盟，為英國提供5G網絡，打破中國在5G網絡技術的壟斷。

報道稱，英國政府官員希望組成一個名為「D10」的民主國家俱樂部，資助科技公司開發5G技術，替代華為。

這10個國家將可能包括：加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國、澳大利亞、韓國和印度。

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「付出代價」

《金融時報》周一報道引述專家警告稱，如果英國在華為問題上180度轉彎，中國共產黨將不會袖手旁觀不加懲罰，特別是英國在此事的最後決斷將受到其他歐洲國家密切關注，影響他們自己使用5G技術的決定。

5月28日，中國官方英文報紙《中國日報》刊登社評稱：如果英國將華為排除在外，將要付出代價。

該報認為，把華為設備踢出英國的網絡將會「相當程度增加供應商的財政負擔、延遲英國的5G網絡使用時間、影響與中國的關係、讓英國脫歐之後的經濟前景暗淡、影響英國長期享有的市場經濟聲譽。」

5月華為副總裁張國威（Victor Zhang）向BBC表示：「更多的供應商意味著更多競爭、創新和更好的網絡可靠性，這對確保消費者能夠獲得最佳技術至關重要。」

他引用英國網絡運營商行業機構去年發表的研究結果稱：「排除華為將嚴重拖延（英國）5G建設，也會使英國經濟遭受高達70億英鎊的損失。」