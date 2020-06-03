中國訂立香港《國安法》 英國首相論港人居英權有何看點

圖片版權 Reuters Image caption BN(O)是英國國籍的一種，但與英國公民相比，並無居留權。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表態稱，中國如果堅持向香港頒布「港版《國家安全法》」，英國將修改其移民政策，向擁有英國國民（海外）（BN(O)）身份的香港人提供取得英國公民身份之「路線圖」。

此前，英國外交大臣和內政大臣也曾接連就香港持有BNO身份者的居英權問題表態。

星期三（6月3日）英國《泰晤士報》與香港英文《南華早報》 刊登的英國首相約翰遜的署名文章稱，中國此舉將「顯著侵蝕」香港自治權，屆時英國將「別無選擇」，必須「捍衛深厚的歷史淵源與友誼」。

稍早前，中國警告英方給於BN(O)人士在英居留權是「違背自身立場和承諾」，「違背國際法」，威脅「保留採取相應措施的權利」。北京星期三稱已就約翰遜之文章提出「嚴正交涉」。

英國外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab；英國駐港澳總領館漢化名：藍韜文）星期二（6月2日）表示，英國目前正與美國及澳大利亞等「五眼聯盟」成員國商討，一旦中國堅持頒布「港版《國安法》」，引發香港人逃亡海外之對策。

英國國民海外護照(BNO)，是1997年香港主權移交前英國為香港人推出的一項特別政策。目前香港約有30萬人持有這種護照，憑此他們可以在英國一次性最長逗留六個月，不需另外申請簽證。英國駐香港總領館說，估計有290萬人有資格擁有這種護照。

中國全國人民代表大會常務委員會早於1996年對中國《國籍法》進行釋法，明確BN(O)人士在主權移交後能繼續使用有關護照出國旅行，但在包括香港特區在內的中國境內，不得享有英國領事保護權。

BN(O)擴權問題上，約翰遜的表態與其他官員有何區別？

圖片版權 Getty Images Image caption 約翰遜的文章並未交待更多BN(O)擴權計劃之細節。

約翰遜首相星期三發表的文章則說：「要是中國頒布其國家安全法律，英國政府將變更其移民入境規則，允許任何來自香港，持有此等護照（BN(O)）之人士在英國逗留12個月，且可續期，並給予更多入境權限，包括工作權，而這將讓他們踏上獲取公民權之路。」

約翰遜聲稱，這將是「我國簽證體系史上數一數二之重大變更」，「若證明有此需要，英國將樂意採取此策」。

上星期四（5月28日），外相拉布率先表示，英國可以將BN(O)持有人到訪英國的逗留期限由6個月提升至12個月。

拉布說：「如果中國繼續走這條路，推行這項國家安全法律，我們將廢除6個月的期限限制，允許BN(O)護照持有人來到英國，可以讓他們申請工作或者學習，期限可以延長至12個月，而這本身會為將來申請英國公民身份提供一條途徑。」

內政大臣普麗緹·帕特爾（Priti Patel；英國駐港澳總領館漢化名：彭黛玲）同日透過Twitter表示：「拉布與我將研究給BN(O)護照持有人提供取得公民身份的途徑。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @pritipatel Deeply concerned at China's proposals for legislation related to national security in Hong Kong.



If imposed, @DominicRaab & I will explore options for a path to citizenship for BNO passport holders.



UK will continue to defend the rights & freedoms of the people of Hong Kong. — Priti Patel (@pritipatel) 2020年5月28日

到星期二，拉布在議會下議院席上再次重覆其聲明，其字眼與一周前分別不大。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @foreignoffice "Even at this stage I sincerely hope China will reconsider its approach. But if not, the UK will not just look the other way when it comes to the people of Hong Kong."@DominicRaab gave a statement in the House of Commons on the situation in Hong Kong and the UK's response. pic.twitter.com/TkibMAuaDG — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 2020年6月2日

相比之下，約翰遜的文章明確將尋求賦予BN(O)港人在英國之工作權（right to work），但仍無交待更多細節。

在中國全國人大通過「港版《國安法》」決議後，全國人大常委會將起草並通過具體法律，交香港特區政府頒布施行。約翰遜強調，中方繼續制定此法，將違背中方在1984年《中英聯合聲明》中的既定義務。

他寫道：「許多香港人擔心其生活方式受到威脅，而中國曾承諾予以維護。要是中國採取進一步行動證明此恐懼有理，則英國不能置之不理，一走了之。相反，我們將信守承諾，提供另類選擇。」

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 目前規定下，BN(O)護照持有人只能免簽停留英國半年，其間不得工作。

約翰遜之文章引來哪些回應？

圖片版權 Reuters Image caption 北京強調倫敦已無權利給香港承擔責任。

在星期三的例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅再次重申，中國全國人大向香港頒布「港版《國安法》」屬中國內政，外國無權干涉。

趙立堅說：「英方對此妄加評論，橫加指責，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。我們已經向英方提出嚴正交涉。」

「《中英聯合聲明》沒有任何一個字，任何一個條款，賦予英國在香港回歸後，對香港承擔任何責任。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，因此英方無權假借《中英聯合聲明》對香港事務說三道四，干涉中國內政。」

趙立堅上周稱，如果英方給予BN(O)護照持有人在英居留權，將違反英方在1984年《中英聯合聲明》一系列諒解備忘錄中的承諾，「不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本凖則」。

這已非約翰遜與中方首次就1984年《中英聯合聲明》效力問題爭執。2017年香港移交20週年之際，時任外相的約翰遜稱，他毫不懷疑香港未來的成功將取決於《聯合聲明》保護的自由和人權。中國外交部發言人陸慷隨後回應說：「《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義，對中國中央政府對香港特區的管理也不具備任何約束力。」

香港行政長官林鄭月娥則指責國際社會在「港版《國安法》」問題上「公然採取雙重標凖」。她稱，任何國家都有權制定法律維護國家安全，「美國也不例外，應該也不例外」，質疑各國為何反對、抵抗和譴責中國」採取相似行動「。

中國人民政治協商會議全國委員會副主席，前香港行政長官梁振英先後發帖回應約翰遜文章與拉布在下議院之發言，嘲諷英國「夜郎自大」，甚至與「寶藥黨」騙徒相比擬。

年輕人政團香港眾志秘書長黃之鋒則歡迎約翰遜在「完全無視香港人意願」之下，就赴英簽證問題所作出之表態。他同時促請英方對華採取必要之制裁。

BN(O)與居英權計劃