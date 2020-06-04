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香港持續30載的年度維多利亞公園「六四」紀念活動，今年成為新冠病毒疫情的另一個「受害」者。港府援引防疫「限聚令」，禁止了維園的萬人燭光晚會。

同期，在疫情遠比香港更為嚴重的英國也面臨了「限聚令」難題；近日在包括倫敦在內的幾所大都市發生多起大規模集會和示威遊行。

英國法律怎麼說？英國警察又是怎麼應對的？

首先，現在在英國集會和遊行合法嗎？

圖片版權 AFP Image caption 倫敦，通往美國駐英國大使館的道路人潮湧動，保持社交距離根本沒有可能

英國的新冠病毒防疫條例沒有明確提及人們是否可以抗議集會、示威遊行。

但是，英國《2020衛生保護（新冠病毒，限制）條例》第七條明確指出：（事態）緊急期間，任何人不得參與兩人以上在公眾場所的聚會。

現在英國防疫措施已經放寬，聚會上限調到六人。

英國的防疫法案為聚會下的定義是：包括「彼此社交互動或共同從事任何其他活動」的人員集結。

BBC內政事務記者卡西亞尼分析，由此看來，非常明確，現階段，集會示威和其他可能增加病毒傳播機率的活動一樣，都是違法行為。

非法集會將受到怎樣的懲罰？

疫情期間，英國警察一貫的做法是，勸說、鼓勵公眾守法、聽從防疫要求，警察可以驅散聚會人群。

在「佛洛伊德之死」引發大規模抗議集會和遊行之前，這一般限於警員下令聚會人群解散，要求他們各回各家。

警察可以向聚會者當場開罰單，任何違背防疫條例的人罰款起點是100英鎊。嚴重違禁者，警方可以逮捕、提出控罪。

綜合來看，警察有權以疫情期間維護公共健康為由驅散集會、示威人群，並向他們開罰單。

英國公民不是有集會、示威的自由和權利嗎？

確實如此。但在這一點上，問題比較複雜。因為，集會、示威的權利經常被誤解，疫情緊急使事態更為複雜。

倫敦的御用大律師摩根（Audrey Cherryl Mogan）向BBC解釋，《歐洲人權公約》（在英國法律中稱為《人權法案》）規定，公共部門必須遵循人權法案，尊重公民集會、言論的自由和權利。

但是，這兩個權利並不是絶對的，政府或其他的公共部門如果有合適的法律原因可以干預。

摩根認為，這要取決於如何平衡。「如果是為了執行公共衛生條例，那麼可以說，阻止（集會、遊行等）是合理的、妥善的。」

「但是，這樣考慮的話，我們現在所處的大背景就更重要了。我們並不是剛剛開始封城。很明顯，現在人們可以外出、可以聚會，儘管不能超過六人。」

摩根認為，警察對付集會遊行時，應該採用與應對一大群聚在公園日光浴的人群一樣的手法。

「公園裏常出現小型的人員聚會，很難說，他們不是為了一個共同的目的來公園的。所以，如果阻止集會遊行，執法必須公正。對遊行的人和公園裏曬太陽的人要一視同仁。」

她還警告，如果用為防疫而限聚的說法制止眼下「黑人的命也重要」集會和遊行，可能被視為執行防疫條例「不公正、力度不宜」。

那英國警察是怎麼做的？

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英國多名警長3日表示，（為示威）「提供便利」是警察的公共義務，只有在出了麻煩必須平息時才會發力--比如出動防暴警察。

現在看來似乎很明顯，警方不會驅散「黑人的命也重要」和平集會、遊行，儘管至少從書面看，這些人破壞了防疫法。

大都會警察局局長迪克（Cressida Dick）和英國「全國警長理事會」其他成員一道，3日簽發了一份措辭強烈、非常罕見的聲明，希冀預防示威者和警察發生緊張和衝突。

聲明說，「合法示威的權利是民主的重要組成部分，英國警方定會堅守、提供便利。」

聲明還說，六人以上的集會仍屬「限聚令」禁止範疇，「困難時刻，請大家繼續配合警察工作。」