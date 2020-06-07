英國議員警告中國留學生被用作「國家政治工具」

圖片版權 AFP

英國議會外交事務專責委員會主席湯姆·圖根哈特（Tom Tugendhat）提出應對中國的五點建議，其中之一涉及中國留學生。

中國人大決定在香港實施《國安法》之後，英國政府強硬表態支持香港，呼籲北京尊重香港自治並警告將為擁有英國國民（海外）身份的香港人提供居英權。

圖根哈特認為，英國政府對香港《國安法》所作的回應仍然只局限在本國，「如果我們要應對自由世界自冷戰結束以來最嚴峻的挑戰，我們需要一個全球的中國戰略。」

中國問題

他提出的英國政府五個方面的行動計劃的第一點是：開放的教育系統，鼓勵思想自由。

圖根哈特認為，讓英國繁榮的自由正在受到威脅。英國國際學生總數的三分之一來自中國，對外國學生的依賴讓英國的一些大學受到壓力。

他建議「參與國家審查宣傳的學生可能面臨被開除的危險」，英國政府應該讓外國留學生多元化，「修改簽證要求將鼓勵來自像印度這樣的民主國家的留學生」。

圖根哈特希望英國政府維護本國利益的其他四個方面還包括：

英國經濟---政府應該保護企業被國家資本收購

英國貿易---本次新冠病毒疫情暴露的個人防護物資的短缺使政府應該警惕對某個國家產品的依賴

一帶一路問題---英國與中國的貿易不必中斷，但是英國要強化國際貿易。

保護英國電子通訊業的獨立---改變對華為的決定只是第一步，英國需要開發自己的系統，幫助其他國家增長和創新。

中國與香港

圖片版權 Ben Miskell Image caption 中國學生在英國謝菲爾德回應香港示威運動。

2019年，香港爆發大規模「反送中」抗議示威期間，在英國的不少大學校園裏，來自中國大陸的留學生與支持香港的學生之間的針鋒相對曾經曝光，引起英國媒體的關注。

2019年10月，謝菲爾德大學（University of Sheffield）內，支持香港抗議和支持中國政府的學生曾經公開在市中心對立。

2019年11月，謝菲爾德大學學生會發起「支持香港民主」的議案。12月，這一議案的投票結果否決了中國學生學者聯誼會提出的修正案。

2020年11月，華威大學（University of Warwick）內也曾發生支持香港與支持中國的學生之間的對立。

2020年2月，華威大學學生會「支持香港抗議保護校園言論自由」的議案，由於2000多票反對，1000多票支持未能獲得通過。

中共黨報《人民日報》旗下的《環球時報》今年5月曾經報道稱，這一議案是該校部分支持「亂港分子」的極端香港學生提出的，「這項無恥的議案很快就遭到了該校幾乎所有中國內地學生的反對，沒有得到通過。」

圖片版權 UK Parliament Image caption 英國議會外交事務專責委員會主席湯姆·圖根哈特（Tom Tugendhat）提出應對中國的五點建議

而英國《泰晤士報》則報道，這一議案未能獲得通過與華威大學的中國學生學者聯誼會（Chinese Students ad Scholars Associatio） 有關，稱這一組織是「公開附屬中國大使館的組織，與華威大學學生會沒有關係。」

中國留學生

在圖根哈特發出這一呼籲後，在英國運營的中國環球電視網（CGTN）周日（6月7日）網站上刊登了一篇署名文章，稱「針對在英國的中國留學生可恥」。

文章寫道，針對中國留學生的做法，把他們視為「中國政府的木偶」，是剝奪他們對香港問題講出自己看法的合法權利，而他們的看法與西方的敘述不同。「簡而言之，他們沒有權利與西方觀點相左。」

該文章還批評包括《泰晤士報》在內的英國媒體，「為禁止中國學生在英國學習的觀點提供了平台」，是麥卡錫主義、種族主義，也是迫使學生在某些問題上接受某種觀點。

根據全英中國學生學者聯誼會官方網站的信息，該組織是在中國「駐英國大使館教育處指導下，留英中國學生學者的官方全國性組織」，目前有成員22萬多人。