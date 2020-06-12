圖片版權 PA Media Image caption 拉布：解決香港深層次矛盾，方法必須來自香港。

隨著英國外交部發表最新一份《香港半年報告書》，並在其中再次談論「港版《國家安全法》」，中英兩國也再次陷入外交爭端。

英國外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab；英國駐港澳總領館漢化名：藍韜文）在星期四（6月11日）發表的報告中警告，中方對香港頒行有關法律，將完全牴觸香港《基本法》，以及中方在1984年《中英聯合聲明》中承諾擔負之義務。

中國外交部駐香港公署與香港特區政府星期五（12日）分別對報告內容表示「堅決反對」。其中，外交部公署指斥英方「罔顧事實，沉迷殖民舊夢」，並稱中國14億人民維護國家安全的「鋼鐵意志」不被動搖。

有香港民主派人士對BBC中文記者表示，認同儘管北京曾聲稱《聯合聲明》不再具有任何現實意義，英方仍盡其一己之責確保《聲明》得以落實。但港人希望英方能加以說明將如何「積極推動」英國國民（海外）之權益。

英國《香港半年報告書》都說了什麼？

這是英國外交部第46份《香港半年報告書》，涵蓋2019年7月1日至12月31日期間香港的發展情況。按常態報告應在3月下旬向英國議會下議院提交，但受COVID-19新型冠狀病毒疫情所影響，下議院在3月26日宣佈暫時關閉。雖然隨後以實體及網絡視像會議並行方式恢復有限度運作，但直到上周才在一片爭議聲中恢復運轉和議案表決。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @DominicRaab Today I presented to Parliament the latest Hong Kong 6 Monthly Report, (July-December 2019).



As my Foreword makes clear, the situation is of deep concern & the events during this period require a robust, independent inquiry to rebuild trust. https://t.co/Uqdij3Bee4 — Dominic Raab (@DominicRaab) 2020年6月11日

外相拉布在序言中指出，雖然本次報告並未包括「港版《國安法》」內容，但英方仍「深切關注」即將在中國全國人民代表大會常務委員會進行的具體法律草擬工作。

拉布說：「擬定中的《國家安全法》破壞了『一國兩制』的框架。在該框架下，香港享有高度自治以及行政管理權、立法權和司法權。對於中國政府而非香港特區政府所屬機構，直接把《國家安全法》在香港實施，將會完全牴觸《基本法》第23條以及中國根據《中英聯合聲明》所承擔的義務。」

本次報告主要討論了反對《逃犯條例》修訂案示威，也就是俗稱「反送中」示威，其中包括在香港大學校園發生之暴力衝突，並指出香港獨立監察警方處理投訴委員會最近發表的調查報告，因監警會本身無權傳召證人，使其調查結果受多方非議，呼籲港府就示威活動進行「有力，可信和獨立的調查」。

報告也談論了英國駐香港總領事館原僱員鄭文傑被捕事件、11月的區議會選舉、中國解放軍在香港之活動和香港新聞自由狀況。

你的器材不支持播放多媒體材料 鄭文傑：為了爭取民主，他一點也不後悔。

本周初，中國國務院港澳事務辦公室副主任張曉明稱，「反送中」示威反映出香港的主要問題不是經濟問題，而是政治問題。但拉布在報告序言中說：「本報告中所述的騷亂不能完全視為安全和經濟問題。這種觀點並不能充分反映出香港社會各界對此認同它是政治問題的情況。我們敦促中國政府與香港市民和香港特別行政區政府努力攜手，通過政治對話解決潛在的緊張局勢。」

「這是自主權移交以來，香港經歷了最動蕩的時期。 根據《聯合聲明》，解決這騷亂及其深層次矛盾的方法必須來自香港，不能由中國強加於香港。」

報告也專門提到了聲援香港示威者的英國壓力團體就英國國民（海外）（BN(O)）身份所提出的倡議，包括呼籲英國及英聯邦國家給予BN(O)人士居留權，以作為一種「保險」。報告重申，要是中國落實頒布「港版《國安法》」，英國將修改對BN(O)護照持有人之入境規定，讓其有機會申請在英就業、就學，繼而有機會取得英國公民身份。

過去有關《香港半年報告書》的相關報道

中國與香港政府怎麼回應？

圖片版權 AFP Image caption 北京近年反覆強調英國在《中英聯合聲明》下對香港之責任已經隨主權移交而結束。

中國外交部駐港公署的聲明說，英方持續發表香港半年報告，「嚴重踐踏包括『不干涉別國內政』在內的國際法原則和國際關係基本凖則」，「是對歷史事實的蓄意歪曲，純屬胡攪蠻纏」。

「自1997年7月1日起，《聯合聲明》規定的與英方有關的權利和義務均已全部履行完畢，英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，包括英方在內的任何外國都無權借口《中英聯合聲明》干預香港事務和中國內政。」

「回歸23年來，在內外反中亂港勢力百般阻撓下，香港《基本法》23條立法一直沒有完成……英方極力干擾、阻撓立法，難道想讓香港永遠不履行維護國家安全的憲制責任？變成獨立半獨立的政治實體？永遠是『不設防』的城市，大門洞開，漏洞百出？永遠任由反中亂港分子內外勾結、對抗國家？永遠任由『港獨』勢力暢行其道、極端分子實施暴恐活動？」

圖片版權 Reuters Image caption 北京與香港反覆強調「反送中」示威有暴力恐怖主義傾向。

「我們奉勸英方懸崖勒馬，遵守國際法和國際關係基本凖則，停止阻撓中方國安立法的正義之舉。任何損害中國主權安全和香港繁榮穩定的干預行徑，必將遭到包括香港同胞在內14億中國人民的堅決回擊！」

香港特區政府星期五早上率先表態批評英方報告。聲明重申，北京即將制定並頒布之法律「只針對極少數的違法分子」，並稱自去年6月以來「涉及爆炸品和槍械的事件屢屢出現，構成恐怖主義風險，嚴重危害公共安全」。此外，監警會的調查報告「公平公正地作出了事實陳述」，「報告全面、客觀」。

港府聲明稱：「《國家安全法》有利於保障香港巿民的合法權益和自由，令香港恢復穩定，維護香港長遠的安定繁榮，長治久安。任何聲稱該法會損害港人的自由，削弱『一國兩制』，均屬危言聳聽、無中生有。」

香港政界怎麼說？

香港公民黨黨魁，立法會議員楊岳橋認為英方報告中對監警會公信力存疑之描述「扇了特區政府一記耳光」。至於說解決僵局之辦法「不能由中國強加於香港」，楊岳橋認為事實如此，香港人不會願意接受北京把國安法強加於香港。

楊岳橋對BBC中文記者說：「當『港人治港，高度自治』越來越走樣，對於香港自身利益，乃至於對北京，均毫無好處。」

而有關BN(O)之段落，楊岳橋希望英方能告知具體行動計劃。

「畢竟經歷了一年的『反送中』運動，如今又面臨著《國安法》由北京壓在香港人的頭上，許多香港人都在關注其未來。有許多香港人關注未來，而有許多香港人持有BN(O)，他們都想知道自己能有多少權力。」

圖片版權 AFP Image caption 政界人士指出，不少人對BN(O)擴權詳情感到興趣。

青年人政團香港眾志秘書長黃之鋒認為，本次《香港半年報告書》花了心思說明香港警察暴力問題，有象徵意義。但他希望英國在聯合國安全理事會等國際圈子上能加大參與，以更清晰的行動向北京施壓。

黃之鋒對BBC中文記者說：「下星期四（18日）已經是全國人大常委會會議。英國當局會否在人大會議前後再釋出一個強硬的信號，這個我想是很關鍵的。」

對於中國外交部駐港公署的評論，黃之鋒說：「香港的未來不應該給14億人凌駕。香港是國際城市，不但要取信於香港人，也得取信於國際社會。」

香港《蘋果日報》引述民主黨主席，立法會議員胡志偉說，雖然英方報告用詞不及美國激烈，但已顯示出英國認為目前香港的問題事關重大。他認為英國作為《中英聯合聲明》締約方之一，當初將香港交還給中共政權，是相信中共會兌現其在國際聲明中的承諾。要是中共不兌現承諾，英國就有責任處理。

親北京的民建聯立法會議員周浩鼎則對《明報》稱，英方報告充斥偏頗觀點，抹黑中國中央政府。周浩鼎稱北京出手立國安法是「天經地義」，「外國來說三道四干預反對，看來就是要見到中國四分五裂才安心，明顯靠害」。

甚麼是《香港半年報告書》？

圖片版權 AFP

香港在1997年7月1日子夜從英國移交中國，英國外交大臣自此每六個月向英國議會報告1984年《中英聯合聲明》實施情況，是為《香港半年報告書》。

《報告書》指出，《中英聯合聲明》保證香港特別行政區在外交與國防事務以外，享有高度自治，50年不變。在「一國兩制」安排下，香港也將享有獨立的行政、立法與司法權。香港社會、經濟體系、生活方式與各種權利和自由，同樣受到《聯合聲明》所保障。

《報告書》分別就重大政治發展、憲制與「一國兩制」、法律與司法發展和基本權利與自由四大部分，闡述香港在六個月之間的變化。