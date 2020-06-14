英國極右示威釀暴力衝突，過百人被捕

你的器材不支持播放多媒體材料 一些示威者被拍到襲擊警察。

在周六（6月14日），數千名示威者聚集英國倫敦街頭，部分人士是極右翼活動分子，他們聲稱要保護一些近日被破壞的雕像，但後來演變成暴力衝突，有示威者襲擊警察，倫敦警方表示拘捕了超過100人。

英國首相約翰遜表示，「種族主義暴徒在我們的街頭沒有位置。」

英國警方正調查有人在2017年西敏寺襲擊案中身亡的警員基思‧帕爾默（Keith Palmer）紀念碑旁小便的事件。

同一日，倫敦和英國各地都有反種族主義示威活動，這些抗議活動相對和平。

一張引起風暴的小便照

圖片版權 Alamy Live News Image caption 警方正調查有人在警員基思‧帕爾默（Keith Palmer）紀念碑旁小便。

倫敦警察廳首長巴斯‧賈維德（Bas Javid）說，「我們留意到社交媒體上流傳一張嘔心可惡的照片，有人似乎在警員基思‧帕爾默（Keith Palmer）紀念碑旁小便。」

「我們已立即展開調查，搜集所有證據，並會採取行動。」

英國內政大臣普麗蒂·帕特爾（Priti Patel）稱，在基思‧帕爾默紀念碑旁小便是「極度可恥」。

2017年3月，英國國會大樓外發生恐怖襲擊，有汽車衝撞途人，一名男子持刀襲擊警員，當年帕爾默在場遇刺身亡。

英國國會議員托比亞斯‧埃爾伍德（Tobias Ellwood）上前協助帕爾默，他形容那張在紀念碑旁小便的照片「令人厭惡」，他對BBC表示，「那個人完全知道他在做什麼，他應該站出來道歉。」

英國倫敦警方表示，被捕人士涉嫌參與暴力騷亂、襲警、藏有攻擊性武器、醉酒鬧事、藏毒、破壞和平等罪名。

圖片版權 EPA Image caption 參加者大部分是白人。

圖片版權 PA Media Image caption 警方與一些極右示威者發生衝突。

英國首相約翰遜在社交網站表示，「種族主義暴徒在我們的街道沒有位置，任何襲擊警察的人，都要面對法律的制裁。」

「這些遊行示威被暴力騎劫，有違現有規則，英國不容許種族主義，我們要共同努力，令英國沒有種族主義。」

包括一些極右翼活動人士的全國多個團體說，到倫敦是要保護那些被反種族主義示威者破壞的雕象。

你的器材不支持播放多媒體材料 為何雕像很重要，為何它們又會被推倒？

大部分是白人的幾百名示威者集結在倫敦的和平紀念碑和國會廣場附近的英國前首相丘吉爾雕象附近，雕象早前被反種族示威者塗上「他是種族主義者」的塗鴉。

這些人在倫敦遊行抗議時，多次與防暴警察發生衝突，警員被投擲物擊中和被拳打腳踢，至少6名警員受傷。

倫敦救護車服務部門則指，收治了15名患者，包括兩名警員，有6人需要送院。

圖片版權 Reuters Image caption 有人投擲煙霧餅。

國會廣場現場分析

BBC內政事務記者多米尼克‧卡夏尼（Dominic Casciani）

從周六上午開始，幾百名男子前往國會廣場，他們當中很多人已經開始喝酒。

部分人屬於一些足球流氓網絡，他們今天擱置分歧，其他人則是極右分子。

雖然起初他們聲稱是要保護英國古蹟，但很快示威變成暴力。

這些人找機會攻擊警察，用酒樽和酒罐投向警方防線和馬，當中有煙花和煙霧餅。記者試圖走近時會被恐嚇。

一名赤裸上身的男子把警員踢倒在地上，其他人多次在警方試圖控制局面時衝破路障。

在傍晚，一些人離開找更多啤酒，但發現他們的去路被防暴警察阻擋。

其他人則在附近街道再次聚集起來，與警方展開貓捉老鼠式的追逐，警方多次試圖用人數去阻止這些人在城內四處使用暴力。

圖片版權 Reuters Image caption 混亂期間有人受傷。

兩種示威

英國工黨領袖凱爾‧斯塔摩（Keir Starmer）說，任何對警方的暴力都「完全不能接受」。

他在社交網站說，倫敦示威活動是由一班企圖引發暴力和散播仇恨的人所領導。

英國倫敦警察聯會也形容示威暴力「不能接受」，並指警員並不是來面對這些的暴力和虐待。

在倫敦另一處和英國各地，則有反種族主義示威在進行，「黑人的命也是命」運動的主辦人呼籲民眾不要參與周末的集會，擔心會與極右組織發生衝突。

在倫敦海德公園（Hyde Park）和大理石拱門（Marble Arch），反種族主義示威和平進行。

在布萊頓（Brighton），數以千計的示威者在海岸線組成一條一哩長的人鏈無聲抗議，再遊行到市中心。