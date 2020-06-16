英國零售商店解封 比斯特村瘋狂湧入大量人潮

圖片版權 @ADAMGMARLOW Image caption 社交媒體上的照片顯示比斯特購物村人潮洶湧

中國遊客最愛去的英國購物景點，比斯特購物村（Bicester Village）在剛解封恢復營業之後就湧進大量人潮，當地居民發起請願要求關閉購物村。

社交媒體上的照片顯示，專賣名牌高檔設計名品的比斯特購物村人潮擁擠不堪，根本沒辦法保持安全社交距離。

已經有超過3000多人簽署請願書，要求關閉比斯特購物村。

英國各類零售商店從本周開始解封營業，但必須維持嚴格的安全措施，包括每個人保持2米的安全社交距離，限制進入店內人數等。

圖片版權 RICH BEASLEY Image caption 比斯特購物村本周一解封開始營業

發起請願的維克斯（Laura Wicks）表示，成百上千人擠進比斯特購物村，就好像新冠病毒疫情從來沒發生過一樣，讓她感覺非常厭惡。

集中160家商店的比斯特購物村在網站上表示，所有顧客在抵達時都要經過體溫掃描檢測，遊客還必須維持兩米安全社交距離。

一名購物遊客亞當（Adam Galbraith）表示，購物村各家商店都有維持店內的人數管制，所以在商店裏面維持兩米安全社交距離不是問題，但是在商店外面就「沒人管了」。

他對BBC說：「這裏真的太擁擠了，絶對沒辦法保持社交距離。」

「像這樣規模的購物村他們應該知道，要讓人與人之間維持兩米距離，最多能讓多少人進來購物村，我覺得在這一點上面他們完全沒有控制。」

圖片版權 RICH BEASLEY Image caption 大量人潮擠在在商店外面排隊

亞當表示，如果管理單位能限制進入購物村的人數，限制每個人兩小時購物時間，那麼情況就會好很多。

有一些商店推出手機程序，讓顧客利用手機程序排隊，而不需要站在店門外面排隊，相比之下，這些商店門口的人潮就比較少。

另一名購物遊客阿馬拉辛格（Tesh Amarasinghe）表示，她進入購物村的時候經過體溫掃描，商店裏的安全距離也維持得很好，但在商店外購物村的街道上，就很難維持兩米的安全社交距離。

阿馬拉辛格是一名家庭醫生，她表示，如果在商店外面和其他人擠在一起排隊一個小時才能進去的話，那麼在商店裏面維持兩米的社交距離又有什麼意義？