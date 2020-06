英國傳奇流浪貓鮑勃辭世——它改變了主人的命運

Image caption 鮑勃喜歡騎在波文的肩膀上

說起英國傳奇街頭流浪貓鮑勃( Bob),可能不少人都有所耳聞,因為它可不是一隻普通的貓。鮑勃的故事被寫成書、拍成電影,甚至鮑勃還親自「領銜主演」。

不幸的是,這只大名鼎鼎的橘黃貓近日辭世,終年14歲,換算成人壽估計要90出頭。

鮑勃的主人名叫詹姆斯·波文(又譯 詹姆士·伯恩,James Bowen)。

波文2007年正在接受戒毒治療,靠在倫敦街頭賣藝為生;鮑勃則是一隻被人遺棄、受了傷的流浪貓。

圖片版權 Getty Images Image caption 鮑勃出席自己電影的首映式

主人邂逅流浪貓

一日,波文在家附近發現了受傷的鮑勃,便為他治好了傷。

波文本以為就此會跟鮑勃道別,因為他當時覺得自己的狀況不佳,並不適合養貓。沒想到鮑勃從此對他不離不棄,如影隨形的跟隨他,兩人一起坐公交地鐵。

於是鮑勃和波文便結下不解緣,惺惺相惜,相依為命。

波文外出賣藝時,鮑勃也在旁邊陪伴,圈粉無數,名聲大噪。

流浪貓出名記

鮑勃還經鮑勃的陪伴和友誼給波文的生活帶來了轉機。它常騎在波文的肩膀上,成為倫敦一道靚麗的風景線。

鮑勃的出現從此也改變了波文的生活,使他覺得生命更有意義。

鮑勃還有了自己專門的推特和臉書賬戶,在全球各地擁有無數粉絲。

波文在2012年還把自己和鮑勃的故事寫成書,書名為《街貓鮑勃:他如何拯救了我》(A Street Cat Named Bob: And How He Saved My Life )。它很快成為暢銷書,僅在英國就售出80多萬冊。

2016年,該書還被好萊塢改編成電影,鮑勃從此更是家喻戶曉。

有關鮑勃的故事後來相繼又有5本書問世,並被譯成40多種文字。

2019年底,鮑勃故事的續集《鮑勃的禮物》(A Gift from Bob)已經開機,預計影片將在今年晚些時候公演。

Image caption 鮑勃和波文接受BBC的採訪

緬懷鮑勃

可惜,鮑勃沒有等到自己的第二部影片問世就已經先走一步。

鮑勃去世後,波文在臉書上發表聲明表示,是鮑勃拯救了他的生命——就這麼簡單。

他還說,鮑勃帶給他的不僅僅是陪伴,還讓自己的生活從此有了目的和方向。

波文這樣形容鮑勃:「他遇見了成千上萬的人,並感動了上百萬人。從沒有像鮑勃一樣的小貓,今後也不會有了」。

「我覺得自己生命中的一道光已經熄滅。我永遠也不會忘記他,」 波文說。