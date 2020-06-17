英國年輕人的自白：「我為自己的種族歧視行為道歉」

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22歲的霍莉（非真實姓名）在小學和中學時候就對黑人同學說過種族歧視的言語，那時候她以為那麼做「只是好玩而且很酷」。

就算被她辱罵的人告訴她的行為是不對的，霍莉依然繼續如此。

美國黑人佛洛依德之死及其引起的大規模示威抗議活動，讓像霍莉這樣的一些年輕人反省自己過去的種族歧視行為，並思考如何彌補所造成的錯誤。

霍莉表示：「我為我小時候的種族主義行為道歉。」

「我做錯了」

霍莉認為影響她行為的原因之一是她成長的家庭和所交的朋友。

「我上的學校大部分都是白人學生，我周圍沒有多少其他種族背景的人。」

霍莉交的朋友也有類似的種族主義行為，霍莉自然「有樣學樣」。

霍莉說，她家人的種族主義看法也影響了她的觀念，但是她不推卸責任，說到底她必須為自己的行為負責。

圖片版權 Getty Images Image caption 抗議佛洛依德死亡的示威群眾當中黑人和白人都有

喬（非真實姓名）認為，他成長的環境影響了他在學校的行為。

「我不覺得我的家裏充滿仇恨，但我在家裏絶對聽過侮辱黑人的言辭。」

隨著他漸漸長大，他開始模仿哥哥說一些種族主義的言語。「現在回想我說的那些東西真的很不好。」

喬也有「棕色皮膚的朋友」，但他還是隨便亂說侮辱黑人的語言，他聽的音樂裏也有這些字，當時他根本不覺得哪裏有錯。

「我根本沒意識到我周圍的人有何感受，因為我說了一些種族歧視性的語言，我還失去了一個朋友，當時我根本沒在意。」

文化差異

反對種族主義的活動人士歐文·瓊斯（Owen Jones）表示，理解不同文化是消除種族主義的關鍵。

「如果每個人都能了解種族主義的背景，與販賣奴隸的歷史，那麼他們就能夠理解那些言語有多麼傷人。」

他說，「我們需要的是對不同文化的理解和認識，從基本的教育開始做起。 」

圖片版權 Getty Images Image caption 英國的反抗種族歧視運動

改變態度

霍莉後來加入了一個教會，改變了自己的社交圈，有了更多的黑人朋友，這才改變了她從小到大的態度。

喬一直沒有覺得自己的種族主義傾向，一直到5年前他接觸到「微歧視」（microaggression）這個名詞才恍然大悟。

「微歧視」指的是在細微到幾乎難以察覺，充斥著毫無根據的臆斷、雙關語式的隱晦表達以及對異己者或不合心意者不加區別地盲目排斥。

認錯道歉

霍莉和喬都因為最近的反抗種族歧視運動而開始反省自身過錯。

霍莉表示，她為過去的行為而道歉，現在她嘗試進行自我教育，了解更多的黑人歷史。

喬也表示，示威抗議活動讓他想要為自己給他人造成的痛苦做出彌補。

歐文表示，要消除種族主義必須從小做起，讓孩子走出「文化泡泡」，從小開始接觸各種種族背景的人。

「沒有與生俱來的種族主義，種族主義是後天成長環境造成的。」