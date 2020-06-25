要想擁有強大免疫力就要有健康飲食

廣泛認為健康均衡的飲食對改善免疫系統至關重要。在新冠疫情期間，常有吃某些食品可以提升免疫力的說法。它到底有沒有道理？

BBC請各路專家為你梳理和盤點飲食和免疫力之間的關係。

健康均衡飲食之所以重要是因為它可以為你提供足夠的能量和營養以維持免疫系統的正常運轉。而營養不良則會損傷免疫機能。

那麼，有沒有哪一種單一食品或營養可以提高人體免疫力，甚至可以防止感染新冠病毒呢？

英國營養協會的科學主任斯坦納（Sarah Stanner）表示，簡而言之：「沒有」。

但如何通過改變飲食讓你保持免疫系統的健康呢？

五份果蔬

雖然每天吃5份水果和蔬菜已經成為老生常談，但它的確很重要。

斯坦納表示，每種微量營養素在免疫系統中都扮演著不同角色，因此，盡量吃多種水果和蔬菜，以確保免疫系統所需的所有營養。

英國國家醫療服務體系（NHS）專家奧伊拉博士說，水果和蔬菜富含維生素、礦物質和植物化合物。這些營養被腸道微生物吸收後可以將其轉化為能夠抵抗炎症的代謝產物。

營養學家梅德林（Sophie Medlin）表示，你吃的顏色種類越多越好。

例如，紅色、橙色、黃色和綠色植物含有類胡蘿蔔素，可以增強免疫力。

此外，不要忽略了冷凍和罐裝果蔬。

它們有時比新鮮食品更有營養，因為這些水果和蔬菜通常是在採摘幾個小時後就加工成罐裝或冷凍食品。

腸道營養

近年來，醫學界已經奠定腸道細菌與免疫系統健康功能之間的聯繫。

遺傳流行病學教授斯佩克特（Tim Spector）解釋說，吃的植物纖維種類越廣，腸道中的細菌就會越健康和越「多樣化」。

他建議，每周最好能吃30種不同的水果和蔬菜，包括堅果、種子類和香料調味品等。

蔬菜屬於益生元（Prebiotic)，可以幫助「肥育」腸道內現有的細菌群並促進微生物生長。

同時，食用像活酸奶、優質奶酪和發酵食品這樣的益生菌（Probiotics)則可以促進更多微生物生長。但目前還尚未證明它們能抵達到腸道內。

如何加強免疫力

斯坦納為我們總結了有利於維持正常免疫力功能的下列營養：