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隨著英超足球恢復因新冠病毒疫情而中斷的比賽，長期配合政府防疫而關門歇業、經濟受損的理髮師傅突然發現，很多球星都頂著「專業級髮型」，讓他們登時怒從心頭起。

英超足球因疫情停賽3個多月後最近重新開踢。眼尖的球迷立刻發現，很多球員的頭髮非常整齊，絶對是專業理髮。人們於是紛紛猜測，在新冠疫情封鎖期間，他們又是怎麼剪頭髮的。

英國新冠病毒疫情封鎖措施陸續解封，但餐廳、酒吧、旅館等休閒行業，以及剪髮美容行業仍未開放營業，大家都在等待7月4日是否能解封。

許多英國人在數個月沒剪頭髮後都是一頭亂髮，有人在家DIY自己剪頭髮，或讓家人操刀拿自己的頭髮當實驗品，鬧出了不少笑話。

但數個月沒開門營業，沒有任何收入的剪髮師傅發現，有許多英超球員的頭髮一看就知道是專業剪髮師傅的傑作。

圖片版權 Getty Images Image caption 曼城隊球員整齊的頭髮（Credit: Getty Images）

曼城隊球員整齊的頭髮

在諾里奇開理髮店的斯蒂夫也看了上周的幾場比賽，他特別注意到場上球員的頭髮，發現很多人的頭髮都是專業級剪髮。

「我的連鎖理髮店已經關門好幾個月了，但顯然還是有別的剪髮師傅繼續工作，這讓我感到很生氣。」

雖然沒有證據能證明有誰違反了新冠病毒疫情的封鎖措施，但是他們整齊的髮型又該如何解釋呢？

難道他們的頭髮都是出自妻子或女友之手嗎？或者說他們的家人都有專業的剪髮技術？

對於這個問題我們恐怕不得而知，英超球隊也沒有做任何說明，球隊關注的重點是比賽，以及如何確保重新開賽的防疫安全。

圖片版權 Getty Images Image caption 看不出來他們好幾個月沒剪頭髮

也並不是每一個球員的頭髮都非常整齊，也有些球員頭髮太長必須帶發箍。

但是對於剪髮師傅，以及頂著一頭亂髮的英國人來說，一些英超球星帥氣的髮型看了就讓人惱怒。

斯蒂夫說：「我自己也是靠理髮為生的，但我遵守政府的防疫規定，已經好幾個月沒有營業了。」

「雖然政府有提供補貼，但房租非常高，補貼的錢很快就用完了。我們期待7月4日能恢復營業。」

BBC此前的調查發現，有些理髮店和美容院私下為客人剪頭髮，而且據說還必須排隊等上兩天才能如願以償。