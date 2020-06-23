英國疫情大鬆綁：酒吧餐廳重新營業 兩米距離改為一米

圖片版權 Getty Images Image caption 英格蘭的酒吧下個月將可以開門營業

英國解除防疫封鎖措施進入一個關鍵的階段，7月4日起英格蘭的酒吧、餐廳、電影院和旅館將可以重新開門營業。

從今年3月中旬就按照政府防疫封鎖措施關門的上述行業，只要做好安全措施就能開門迎接客人。

可以開門營業的行業包括：

旅館、民宿、露營地和活動屋營地

美髮院和理髮店，但要佩戴透明面罩

公園遊樂設施，博物館、藝廊、主題公園、戶外健身場、圖書館、社區中心。

但是夜總會、水療中心、室內遊樂場、保齡球場、室內健身房、美甲店、水上樂園、游泳池仍然不能恢復營業。

圖片版權 Getty Images Image caption 根據最新規定，兩米的安全距離縮短為一米加上其他防疫措施

從兩米減為一米

英國首相約翰遜同時宣佈，從7月4日起，兩米的規定也將放鬆，如果兩米的安全社交距離不可能的話，維持一米也可以，但必須加上其他的防疫措施。

其他的防疫措施指的是戴口罩，不能面對面坐著，而且如果兩米距離做得到的話，還是應該維持兩米距離。

此前，許多商界人士都向政府反應，如果繼續維持兩米的規定，許多商店、餐廳、酒吧都將永遠關門。

現在兩米距離即將開始鬆綁，但是政府還是強調，鬆綁更多就更要小心謹慎。

Image caption 約翰遜：冬眠開始結束了

「結束的開始」

英格蘭7月4日將生效的鬆綁措施是新冠病毒疫情封鎖以來，最大幅度的單一鬆綁措施。

再過一個多星期，英格蘭的居民可以去剪頭髮，去酒吧喝酒，住旅館過夜度假旅遊了。

約翰遜表示：「今天我們可以說，全國性的冬眠已經開始結束了。」

但是他強調，每個階段的鬆綁措施都是有前提條件的，如果情況改變就會重新封鎖。

他呼籲人們在可能情況下經常洗手，並且維持兩米距離。

英格蘭最新的鬆綁措施並不適用於蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭地區，這三個地區有各自不同的防疫措施。