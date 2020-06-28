蒙祖蔭進英國名校受歧視 伊頓公學第一個黑人畢業生故事

圖片版權 Dillibe Onyeama Image caption 尼日利亞作家狄立比·恩伊瑪（Dillibe Onyeama）出生於1951年，1959年到英國留學，14歲入讀伊頓公學。

尼日利亞作家狄立比·恩伊瑪（Dillibe Onyeama）最近成為英國的新聞人物。伊頓公學校長向他道歉的消息，成為英美等西方國家主流媒體的報道內容。

美國《紐約時報》標題說：伊頓向最早的黑人學生致歉！英國《每日電訊報》報道說：伊頓的第一個黑人學生說他從來沒有要求道歉。

他是誰？

1951年1月恩義馬出生在非洲國家尼日利亞，是老恩伊瑪——查爾斯的第二個孩子。他一出生，查爾斯就給他在伊頓公學報了名。

當時查爾斯還是一名地方法官，但他曾就讀牛津大學，在英國殖民地時期的尼日利亞與上層關係密切。後來，查爾斯·恩伊瑪成為海牙國際法庭的法官。

由於父親與英國深厚的人脈關係，恩伊瑪成為伊頓公學有史以來第一個報名就讀的黑人學生。可是，恩伊瑪沒有通過伊頓公學的入學考試，另一個尼日利亞男孩圖昆波·阿金托拉（Tokunbo Akintola）成為第一個考入伊頓公學的黑人學生，曾在國際間引起轟動。

不久，恩伊瑪終於通過了入學考試，在14歲那年來到伊頓公學，比阿金托拉晚了兩個學期入學。但是阿金托拉只讀了兩年就離開了伊頓，這讓恩伊瑪當時成為伊頓公學500多年歷史上第一個完成學業的黑人學生。

伊頓公學

伊頓公學由英國國王亨利六世在1440年成立，最初是為了給70個窮人家庭的男孩提供教育。如今，這所有近600年歷史的英國頂級私利學校，每年的學費達4萬多英鎊，被認為是世界上收費最為昂貴也最著名的私立學校。它還被稱為 「培養英國政治家的搖籃」。

數百年來，英國和外國世世代代的王公貴族將子弟送入該校接受教育。英國威廉王子和哈里王子在此就讀，更使這所學校名聲大噪。

英國現任首相鮑里斯·約翰遜和前任首相大衛·卡梅倫同出自這所學校。包括他們二人在內，20世紀以來，英國共有6位首相畢業於伊頓公學。

在伊頓公學的學生當中，還有不少世界有名的作家和名人，其中最廣為人知的有小說《1984》的作者喬治·奧威爾和間諜007詹姆士·邦德小說的原創者伊恩·弗萊明。

伊頓經歷

圖片版權 Dillibe Onyeama Image caption 恩伊瑪是伊頓畢業的第一位非洲學生。

恩伊瑪向英國廣播公司BBC透露，他大約在17歲那年，從一部電影獲得靈感，開始寫下自己的遭遇。

他在伊頓幾乎每天都遭遇同學的種族歧視。 同學會問他： 「你為什麼是黑色的？」 「你頭髮裏有多少條蛆？」 「你媽媽鼻子裏有沒有裝骨頭？」

對這些問題，恩伊瑪的回應常常是拳頭。有一次他一拳打在了同學的頜骨上，傷了自己的手。

他說： 「我因此在學校裏有了喜歡動粗的名聲。」

他學習成績不好，或者體育成績很好，同學們都會把這些與他的種族背景聯繫起來。

畢業時，他獲得了7門功課及格的成績，所有同學都表示難以置信。 「恩伊瑪，你怎麼考過的？我一次又一次被問。你肯定做弊了吧？！」

恩伊瑪1969年從伊頓畢業，成為伊頓歷史上第一個完成學業的黑人學生。

1972年，他21歲，出版了回憶錄把自己在伊頓4年學習期間遭遇的種族歧視公之於眾。

因此，他曾收到伊頓公學的正式信函，禁止他再去學校。

伊頓道歉

圖片版權 Getty Images Image caption 有近600年歷史的伊頓公學被稱為世界最著名的私校。

伊頓公學現任校長西蒙·亨德森（Simon Henderson）向BBC表示，對恩伊瑪當年遭遇的種族歧視感到 「痛心」。

亨德森說：「雖然自恩伊瑪先生畢業離校後我們已經有了很大的進步」，但是 「我們仍然有很多要做的。」

這位校長表示，他將邀請恩伊瑪見面親自表達歉意， 「向他明確表示，他隨時歡迎來伊頓」。

恩伊瑪對伊頓公學校長的正式道歉感到驚訝。他說： 「我覺得沒有必要。這樣的道歉不是我要求的，也不是我希望的，更不是我努力爭取來的。」

離開伊頓後，恩伊瑪曾經做過一段時間的記者，之後轉行做出版。他在1981年回到尼日利亞。

對於伊頓公學校長歡迎他回校，恩伊瑪說，如果他們願意給他出機票、住宿和其他花費， 「那我很願意回去」。

恩伊瑪說，不准他回伊頓的禁令在10年前就已經取消了。他曾經被學校邀請回去參加同學聚會，但他未能成行。

他說：那些都是發生在50多年前的事情了。 「這對我來說已經是過去的事情。你只是把它當成生活中的一段特別經歷，已經不是再讓我感到困擾不安的事情。不過那本書是那段經歷的一份記錄。」

非洲奴隸

作家恩伊瑪至今已經寫了28本書，其中包括一本有關他祖父的傳記。他的祖父當年曾是非洲大陸一個很有勢力的奴隸販子，也是當年英國殖民者在當地的盟友。

他覺得沒有必要為他祖父的行為道歉。

恩伊瑪說， 「販賣奴隸非常可怕，但那是一個歷史現實。」

他說： 「我的祖父沒有受過任何教育，他那個時候只知道生活不是殺人就是被人殺。」

「那不是壓迫，那是生存方式，展示權力和力量的方式。那也是白人把文明帶到非洲大陸之前的舊非洲生活方式。」

對英國各地抗議者推翻與販奴歷史有關的名人雕像，他說這麼做很不幸，因為那些雕像代表了歷史，可以提醒人們，教育人們。

他認為，英國人應該更了解奴隸貿易，而那些與他們合作的非洲人卻是因為無知才參與其中。

「你不能把那些無知的人和受過教育的人相提並論。」