圖片版權 Kensington Palace Image caption 英國王室第一、第二順位繼承人的親密照「擠爆」互聯網

三月底，英國封國，全民禁足。

縱觀歷史，國家危機時刻，王室最為重要的本職工作之一是：團結民心、鼓舞士氣。

但是，鎖在四堵高牆後，貴為王子、公主，又能怎樣？

女王年事已高，攜夫婿退守溫莎城堡；王儲查爾斯王子確診陽性，和夫人在蘇格蘭自我隔離；第二順位繼承人威廉王子和夫人凱特王妃帶著三個小公主、小王子在英格蘭東北的諾福克。

疫情越來越嚴峻，確診、死亡案例逐日飛漲……接下來，王室的作為，讓許多人大跌眼鏡。

公主王子被迫上線，人氣高漲，圈粉無數。

王儲很「煩惱」

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自我隔離七天后，查爾斯王子（今有輕微症狀）就公開發佈在蘇格蘭家中錄製的視頻，應老年人慈善機構之約，講述隔離這段「怪異、煩心」的經歷。

視頻的背景是塞得滿滿的書架，壁爐上方擺放著家庭合影、玩具小熊，加上發自肺腑的親訴，王子與臣民的距離感瞬間拉近了一大截。

試想一下，如果查爾斯王子是面對面接受採訪、而不是通過視頻連線，他真的還會坦誠談到和親人、朋友分離之痛嗎？他是否還會承認「真盼望能擁抱一下」嗎？也許會，也許不會。

但是，可以肯定的是，查爾斯王子此次上線執行公務，為封國期間王室與公眾的交流、互動定下了基調。

王妃很「自信」

Image caption 疫情期間，劍橋公爵夫婦視頻接受BBC採訪，凱特應該是自己打理的髮型

Image caption 疫情前，2017年劍橋公爵夫婦來BBC接受採訪，發佈的照片是這樣

王室成員上線，BBC王室事務記者坎貝爾（Sarah Campbell）給劍橋公爵夫人凱特王妃打分最高。她說，凱特好像更喜歡視頻會議的隨便，比在「現實」生活中鏡頭前的表現更加自信、更能打動人。

年輕一代的王室成員、特別是威廉王子和凱特王妃在社交媒體上更加活躍，這並不讓人吃驚，但是，值得一提的是，這對夫婦一向堅定保護孩子的隱私，封城期間卻數次發佈小公主、小王子的照片。

圖片版權 Getty Images Image caption 劍橋公爵夫婦帶著小公主、小王子一起為醫護鼓掌

此舉收獲大批點讚。或許是因為凸顯王子與庶民同甘共苦，或許是因為鼓舞了民心。

確實，看到小王子喬治、路易和小公主夏洛特和爸爸媽媽站在家門口為醫護鼓掌，再硬的鐵石心腸的人恐怕也會軟化一點點 。

全家齊上陣

圖片版權 PA Media Image caption 王室視頻會議，一開始是不是也會大呼「我聽不見你說話」、「再按一下左下角的靜音鍵」？

和全國成千上萬許多普通家庭一樣，封城期間，王室成員也散佈在全國各地。不過，這也為王室與臣民互動創造了史無前例的新機會。

比如5月12日國際護士節。換往年，王室或許派個代表去某家醫院和幾名護士握握手，僅此而已。但是今年，八名王室成員攜手通過視頻連線向在八個不同國家的醫護人員致意。

更加難能可貴的是，封國期間，英國女王也曾首次參與視頻直播--6月初和女兒安妮公主一起和護工通過視頻聊天。她說，護工的貢獻讓她非常感動，很高興能有這樣一個機會。

年逾九旬的女王如此之「近」、卻又如此之「遠」，其間悖論令國人別有一番滋味在心頭。

王室「集體行動」後，媒體好評如潮，令許多觀察人士預測，解封後這樣的做法可能會持續下去。

「擠爆互聯網」

圖片版權 Kensington Palace Image caption 英國王室第一、第二順位繼承人的親密照，再發一張大幅的

王室成員「改頭換面」－更加隨和、親近，廣大臣民反應如何？

宮內消息人士透露，在查爾斯王子夫婦的數媒平台上，互動增加十倍！

最火的一帖當屬威廉王子生日、父親節之際發佈的父子合影。與以往王室慶生照相比，這一張是不是更加親密無間？

消息人士形容這張照片火爆程度的原話是：「擠爆互聯網」。

「姜還是老的辣」

不過，王室與臣民互動，正能量最高的，仍然當屬古董：女王用最經典的方式「電視直播」發表的演講。

估算數字顯示，大約2400萬人收看直播（英國總人口大約6700萬）。

當時英國疫情正值衝頂，女王直播之穩重、莊重，還有她引用的那一句經典老歌詞「我們後會有期」，正是水深火熱之中的國人迫切需要的一劑良藥。

榜樣的力量

圖片版權 PA Media Image caption 查爾斯王子夫婦迎接來訪的法國總統馬克龍，不握手，那就合掌吧

伴隨著英國逐步解封，王室成員又有了「新任務」：勸說公眾信服現在可以出門了。這意味著，王室成員要做表率、重返3D互動。

不過，女王「居家辦公」可能還要持續相當一段時間。

女王不出面的情況下，兒孫可以代理。比如最近，查爾斯王子曾經歡迎來訪的法國總統馬科龍；威廉王子和凱特王妃也都已經代替女王出席公共活動，其間嚴格遵守社交距離、頻繁洗手。

封國期間，王室成員上線華麗轉身，收獲點讚無數。

漸出宮殿、城堡，他們應該完全有理由相信：在參觀、演講、採訪、剪彩、揮手、微笑之餘，少一點點線下的遙遠和高冷、多一點點線上的隨意和親密，雙管齊下，功效或許不止翻番。